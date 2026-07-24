Gvardiola Italiya terma jamoasining taklifini nega rad etdi?

·67·Sport
Gvardiola Italiya terma jamoasining taklifini nega rad etdi?

Xosep Gvardiola Italiya milliy terma jamoasini boshqarish imkoniyatini ko‘rib chiqdi, ammo yakunda taklifni qabul qilmaslikka qaror qildi. Mashhur mutaxassis hozircha futboldan tanaffus olib, oilasiga ko‘proq vaqt ajratishni rejalashtirmoqda.

Insayder Fabritsio Romano ma’lumotiga ko‘ra, Gvardiola Italiya futbol federatsiyasi variantini bir necha kun davomida jiddiy o‘tini bir necha kun davomidargangan. Biroq uning futbolga qaytishi keyinroqqa qoldiriladi.

Gvardiola yakuniy qarorini qabul qildi

Fabritsio Romanoning xabar berishicha, ispaniyalik mutaxassis joriy haftada Italiya milliy jamoasini boshqarish imkoniyatini muhokama qilgan.

Tomonlar o‘rtasidagi muloqotdan keyin Gvardiola taklifni rad etishga qaror qilgan.

Pep hozirgi bosqichda yangi jamoa bilan ish boshlashdan ko‘ra, dam olish va kuch-quvvatini tiklashni afzal ko‘rgan.

Hozircha Italiya futbol federatsiyasi muzokaralar va Gvardiolaning qarori bo‘yicha rasmiy bayonot bergani haqida ma’lumot yo‘q.

Nega Pep Italiya variantidan voz kechdi?

Manbaga ko‘ra, Gvardiolaning qarori sport natijalari yoki shartnoma shartlari bilan emas, shaxsiy rejalari bilan bog‘liq.

Mutaxassis:

  • oilasiga ko‘proq vaqt ajratish;

  • uzoq yillik faoliyatdan keyin dam olish;

  • jismoniy va ruhiy kuchini tiklash;

  • futbolga munosib vaqtda qaytishni istamoqda.

Shu sabab u hozircha klub yoki terma jamoa boshqarish bo‘yicha yangi loyihaga kirishmaslikni ma’qul ko‘rgan.

«Manchester Siti»da tarixiy davr yaratdi

Xosep Gvardiolaning so‘nggi ish joyi «Manchester Siti» bo‘lgan. U Angliya klubida o‘n mavsum davomida faoliyat yuritib, jamoani mamlakat va Yevropa futbolidagi eng kuchli klublardan biriga aylantirdi.

Musobaqa

Qo‘lga kiritilgan sovrin

Angliya Premer-ligasi

6 marta

Yevropa Chempionlar ligasi

1 marta

Gvardiola «Siti»da to‘p nazorati, yuqori pressing va pozitsion hujumga asoslangan o‘yin uslubini shakllantirdi. Uning davri klub tarixidagi eng muvaffaqiyatli bosqichlardan biri bo‘ldi.

Italiya termasi boshqa nomzod izlaydi

Gvardiolaning rad javobidan keyin Italiya futbol federatsiyasi bosh murabbiylik uchun boshqa nomzodlarni ko‘rib chiqishiga to‘g‘ri keladi.

Pepning o‘zi esa futbolga qachon va qaysi jamoa bilan qaytishi hozircha noma’lum. Uning navbatdagi ish joyi klub bo‘ladimi yoki milliy terma jamoami — bu savol ochiq qolmoqda.

Biroq Gvardiola kabi mutaxassisning har bir qarori futbol olamida katta qiziqish uyg‘otishi shubhasiz.

Sizningcha, Gvardiola keyingi faoliyatini klubda davom ettirishi kerakmi yoki milliy terma jamoani boshqarishi ma’qulmi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi