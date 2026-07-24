Gvardiola Italiya terma jamoasining taklifini nega rad etdi?
Xosep Gvardiola Italiya milliy terma jamoasini boshqarish imkoniyatini ko‘rib chiqdi, ammo yakunda taklifni qabul qilmaslikka qaror qildi. Mashhur mutaxassis hozircha futboldan tanaffus olib, oilasiga ko‘proq vaqt ajratishni rejalashtirmoqda.
Insayder Fabritsio Romano ma’lumotiga ko‘ra, Gvardiola Italiya futbol federatsiyasi variantini bir necha kun davomida jiddiy o‘tini bir necha kun davomidargangan. Biroq uning futbolga qaytishi keyinroqqa qoldiriladi.
Gvardiola yakuniy qarorini qabul qildi
Fabritsio Romanoning xabar berishicha, ispaniyalik mutaxassis joriy haftada Italiya milliy jamoasini boshqarish imkoniyatini muhokama qilgan.
Tomonlar o‘rtasidagi muloqotdan keyin Gvardiola taklifni rad etishga qaror qilgan.
Pep hozirgi bosqichda yangi jamoa bilan ish boshlashdan ko‘ra, dam olish va kuch-quvvatini tiklashni afzal ko‘rgan.
Hozircha Italiya futbol federatsiyasi muzokaralar va Gvardiolaning qarori bo‘yicha rasmiy bayonot bergani haqida ma’lumot yo‘q.
Nega Pep Italiya variantidan voz kechdi?
Manbaga ko‘ra, Gvardiolaning qarori sport natijalari yoki shartnoma shartlari bilan emas, shaxsiy rejalari bilan bog‘liq.
Mutaxassis:
oilasiga ko‘proq vaqt ajratish;
uzoq yillik faoliyatdan keyin dam olish;
jismoniy va ruhiy kuchini tiklash;
futbolga munosib vaqtda qaytishni istamoqda.
Shu sabab u hozircha klub yoki terma jamoa boshqarish bo‘yicha yangi loyihaga kirishmaslikni ma’qul ko‘rgan.
«Manchester Siti»da tarixiy davr yaratdi
Xosep Gvardiolaning so‘nggi ish joyi «Manchester Siti» bo‘lgan. U Angliya klubida o‘n mavsum davomida faoliyat yuritib, jamoani mamlakat va Yevropa futbolidagi eng kuchli klublardan biriga aylantirdi.
Musobaqa
Qo‘lga kiritilgan sovrin
Angliya Premer-ligasi
6 marta
Yevropa Chempionlar ligasi
1 marta
Gvardiola «Siti»da to‘p nazorati, yuqori pressing va pozitsion hujumga asoslangan o‘yin uslubini shakllantirdi. Uning davri klub tarixidagi eng muvaffaqiyatli bosqichlardan biri bo‘ldi.
Italiya termasi boshqa nomzod izlaydi
Gvardiolaning rad javobidan keyin Italiya futbol federatsiyasi bosh murabbiylik uchun boshqa nomzodlarni ko‘rib chiqishiga to‘g‘ri keladi.
Pepning o‘zi esa futbolga qachon va qaysi jamoa bilan qaytishi hozircha noma’lum. Uning navbatdagi ish joyi klub bo‘ladimi yoki milliy terma jamoami — bu savol ochiq qolmoqda.
Biroq Gvardiola kabi mutaxassisning har bir qarori futbol olamida katta qiziqish uyg‘otishi shubhasiz.
Sizningcha, Gvardiola keyingi faoliyatini klubda davom ettirishi kerakmi yoki milliy terma jamoani boshqarishi ma’qulmi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…