«Siti»da Mareskaning ilk yig‘ini: kim asosiy tarkibda qoladi?
«Manchester Siti»ning yangi bosh murabbiyi Enso Mareska mavsumoldi tayyorgarligini 23 nafar futbolchi bilan boshladi. Asosiy yulduzlarning katta qismi hali jamoaga qaytmagan bir paytda ijaradan kelgan o‘yinchilar va akademiya iste’dodlari murabbiy ishonchini qozonish uchun noyob imkoniyatga ega bo‘ldi.
Dastlabki mashg‘ulotlarda o‘tgan mavsum asosiy tarkibida muntazam o‘ynagan futbolchilardan Janluiji Donnarumma, Abduqodir Husanov va Fil Foden qatnashmoqda. Endi Mareska oldidagi asosiy vazifa — kimni jamoada qoldirish, kimni ijaraga yuborish va qaysi futbolchilar bilan xayrlashishni aniqlash.
Asosiy yulduzlar jamoaga bosqichma-bosqich qaytadi
Rodri, Erling Xoland, Mark Gexi, Elliot Anderson va Jeremi Doku kabi futbolchilar hozircha umumiy mashg‘ulotlarga qo‘shilmagan.
Shu sababli birinchi kunlarda asosiy e’tibor yoshlar, ijaradan qaytgan o‘yinchilar va o‘tgan mavsumda kamroq imkoniyat olgan futbolchilarga qaratilmoqda.
Mareska uchun bu davr tarkibdagi har bir nomzodni yaqindan baholash imkoni bo‘lsa, futbolchilar uchun yangi murabbiyda dastlabki ijobiy taassurot qoldirishning eng qulay payti hisoblanadi.
Husanov uchun muhim imkoniyat paydo bo‘ldi
Abduqodir Husanov Mareskaning dastlabki mashg‘ulotlariga qo‘shilgan asosiy jamoa vakillaridan biri bo‘ldi.
22 yoshli markaziy himoyachi 2025/2026 yilgi mavsumda «Manchester Siti» safidagi ilk to‘liq mavsumini o‘tkazib, himoyadagi ishonchli harakatlari bilan ajralib turdi. U jamoaning Angliya liga kubogi va Angliya kubogidagi muvaffaqiyatlariga ham o‘z hissasini qo‘shdi.
O‘zbekiston milliy jamoasining jahon chempionatidagi ishtiroki guruh bosqichida yakunlangani Husanovga klubga ertaroq qaytish imkonini berdi. Endi u Mareskaning taktik talablarini boshqalardan avvalroq o‘zlashtirib, asosiy tarkibdagi o‘rnini mustahkamlashga harakat qiladi.
Ayniqsa, Mark Gexi va boshqa himoyachilar hali yig‘inga qo‘shilmagan bir paytda Husanov mashg‘ulotlarda ko‘proq mas’uliyat olishi mumkin.
Donnarumma birinchi kundan tayyor
Darvozabonlar orasida asosiy e’tibor Janluiji Donnarummaga qaratilgan.
Italiya terma jamoasi jahon chempionatiga chiqa olmagani sababli 27 yoshli posbon yoz davomida to‘liq dam olish va yangi mavsumga tayyorgarlik ko‘rish imkoniga ega bo‘ldi. Natijada Mareska asosiy darvozabonini birinchi kundanoq yaxshi jismoniy holatda qabul qildi.
Donnarummaning o‘rinbosari sifatida tajribali Markus Bettinelli tayyorgarlik ko‘rmoqda. Shuningdek, yosh darvozabonlar Oliver Uotmaff va Jek Uint ham yig‘inga jalb qilingan.
18 yoshli Uotmaff o‘tgan mavsumni «Rochdeyl»da ijarada o‘tkazib, 39 uchrashuvning 18 tasida gol o‘tkazmagan. U Osiyo safari yakunlanganidan keyin yana ijaraga berilishi mumkin.
Himoyada raqobat kuchli bo‘ladi
Husanovdan tashqari, Vitor Reys ham asosiy tarkibdan joy olish uchun kurashadi. 20 yoshli braziliyalik futbolchi «Jirona»dagi ijara davrida La Liganing yetakchi hujumchilariga qarshi o‘ynab, muhim tajriba to‘pladi.
Riko Lyuisning kelajagi esa hali to‘liq aniq emas. Uni «Nottingem Forest» va «Everton» kuzatayotgani aytilmoqda. Himoya va yarim himoyada o‘ynay olishi Lyuisni foydali futbolchiga aylantirsa-da, muntazam o‘yin amaliyoti masalasi uning qarorini belgilashi mumkin.
Maks Alleyn ham ijaradan qaytdi. Stiven Mfuni esa jarohatdan tiklangach, Chempionship klublaridan biriga vaqtincha yuborilishi ehtimoldan xoli emas.
Foden Mareska qo‘l ostida yangidan boshlaydi
Fil Foden o‘tgan mavsumda 34 ta Premer-liga uchrashuvida 7 ta gol urdi va 5 ta golli uzatma berdi. Biroq u Angliya terma jamoasining jahon chempionati uchun qaydnomasiga kiritilmadi.
Katta turnirda ishtirok etmagani 26 yoshli futbolchiga yangi mavsum oldidan to‘liq tayyorgarlik ko‘rish imkonini berdi.
Foden Mareska uchun hujumkor tizimdagi asosiy futbolchilardan biri bo‘lishi mumkin. Biroq u yangi murabbiy talablariga moslashib, Yevropaning eng xavfli hujumkor yarim himoyachilaridan biri ekanini yana isbotlashi kerak.
Niko Gonsales va Echeverri uchun hal qiluvchi yig‘in
Niko Gonsales o‘tgan mavsumning ikkinchi qismida Premer-ligada 11 ta uchrashuvda qatnashdi, ammo kuchli raqobat tufayli ko‘p hollarda zaxirada qoldi.
Hozir uning vakillari boshqa klublardan bo‘layotgan qiziqishlarni o‘rganmoqda. Shu bois mavsumoldi yig‘ini Niko uchun Mareskani ishontirishdagi so‘nggi muhim imkoniyatlardan biri bo‘lishi mumkin.
Klaudio Echeverrining kelajagi ham ochiq qolmoqda. Argentinalik futbolchi «Bayer» va «Jirona»da ijarada o‘ynadi. Endi murabbiylar shtabi uni asosiy jamoada qoldirish yoki yana bir mavsumga ijaraga yuborish masalasini hal qiladi.
Savio ham o‘zini ko‘rsatishi shart bo‘lgan futbolchilardan biri. Unga «Tottenxem» qiziqish bildirmoqda va Mareskaning yakuniy bahosi braziliyalik futbolchining kelajagiga ta’sir qilishi mumkin.
Akademiya yoshlari katta imkoniyat oldi
Yig‘inda klub akademiyasining bir qator iqtidorli vakillari ham ishtirok etmoqda.
Floyd va Tayron Samba bir mavsumda Angliya yoshlar kubogi finalida gol urgan aka-ukalar sifatida alohida e’tibor markazida. 17 yoshli futbolchilar Mareskaga o‘z salohiyatini namoyish qilish imkoniyatiga ega bo‘ldi.
Ksave Parkerga Angliyaning bir qator yetakchi klublari qiziqish bildirmoqda. «Siti» esa 16 yoshli yarim himoyachini uzoq muddatli loyihasining muhim qismi sifatida saqlab qolishga harakat qilmoqda.
Divayn Mukasa Chempionshipdagi ijaradan tajriba orttirib qaytdi. Rayan MakAydu esa asosiy jamoadagi debyutidan keyin klub akademiyasining eng istiqbolli qanot futbolchilaridan biri sifatida baholanmoqda.
«Lester»dan 10 million funtga xarid qilingan 17 yoshli Jeremi Monga ham Mareskaning diqqat markazida bo‘ladi. U Chempionship tarixidagi eng yosh gol muallifiga aylanib, avval Jud Bellingemga tegishli bo‘lgan rekordni yangilagan edi.
Hujumchilarning kelajagi ham ochiq
Divin Mubama o‘tgan mavsumda Chempionshipda 1600 daqiqadan ortiq vaqt o‘ynab, 5 ta gol va 1 ta golli uzatma qayd etdi.
Mareska yig‘in davomida 21 yoshli hujumchining asosiy jamoaga tayyorlik darajasini baholaydi. Agar u yetarli o‘yin vaqtiga ega bo‘lmasa, yana ijaraga yuborilishi mumkin.
Mahamadu Sangare esa o‘tgan mavsum 30 ta uchrashuvda 15 ta gol va 3 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Shunga qaramay, 19 yoshli fransuzning Liga 1 yoki Bundesliga klublaridan biriga ijaraga ketishi kutilmoqda.
Mareska bilan ish boshlagan 23 futbolchi
Darvozabonlar: Janluiji Donnarumma, Markus Bettinelli, Oliver Uotmaff, Jek Uint.
Himoyachilar: Riko Lyuis, Bruklin Nfonkeu, Vitor Reys, Abduqodir Husanov, Maks Alleyn, Stiven Mfuni.
Yarim himoya va qanot futbolchilari: Kristian Makfarleyn, Niko Gonsales, Floyd Samba, Klaudio Echeverri, Fil Foden, Tayron Samba, Ksave Parker, Divayn Mukasa, Rayan MakAydu, Jeremi Monga, Savio.
Hujumchilar: Divin Mubama, Mahamadu Sangare.
Yangi tarkib bo‘yicha qarorlar yaqinlashmoqda
Sport direktori Ugu Viana va Enso Mareska yoz davomida yangi tarkibni shakllantirish ustida ishlaydi.
Asosiy yulduzlar qaytishi bilan raqobat yanada kuchayadi. Hozir mashg‘ulotlarda ishtirok etayotgan futbolchilar uchun esa vaqt cheklangan: ular Mareskada yaxshi taassurot qoldirishi, aks holda ijara yoki transfer variantlarini ko‘rib chiqishiga to‘g‘ri keladi.
Abduqodir Husanov, Donnarumma va Foden kabi asosiy jamoa vakillari bilan bir qatorda, Jeremi Monga, aka-uka Sambalar va Ksave Parker kabi yosh iste’dodlarning bir yig‘inda jamlangani «Siti»da yangi davr qanday shakllanishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, Abduqodir Husanov Mareska qo‘l ostida asosiy himoyachi maqomini mustahkamlay oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…