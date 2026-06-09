FIFA reytingi: O‘zbekiston necha ochko yo‘qotdi?

·0·Sport
FIFA reytingi: O‘zbekiston necha ochko yo‘qotdi?

O‘zbekiston milliy terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi o‘tkazilgan o‘rtoqlik uchrashuvidagi mag‘lubiyatdan so‘ng FIFA reytingida 2,47 ball yo‘qotdi. Bu haqda FIFA'ning milliy terma jamoalar reytingi ma’lumotlarida qayd etilgan.

8 iyun kuni bo‘lib o‘tgan mazkur bahsda “oq bo‘rilar” Niderlandiya terma jamoasiga qarshi o‘rtoqlik o‘yinida mag‘lubiyatga uchradi. Natijada O‘zbekiston terma jamoasi FIFA reytingida 2,47 ochkoni yo‘qotdi, ammo shunga qaramay 50-pog‘onadagi o‘rnini saqlab qolishga muvaffaq bo‘ldi.

Ma’lumot uchun, joriy yilning 2 iyun kuni Fabio Kannavaro shogirdlari Kanada terma jamoasiga qarshi bahsda ham mag‘lubiyatga uchragan edi. Ushbu uchrashuvdan so‘ng terma jamoa FIFA onlayn reyting tizimida yana 4 ochko yo‘qotgan.

Shu tariqa, O‘zbekiston terma jamoasi ikki o‘rtoqlik o‘yini natijasida jami 6,47 ochko yo‘qotib, 1458,73 ball to‘plagan holda mundialga tayyorgarlik jarayonini davom ettirmoqda.

Hozirgi FIFA reytingida amaldagi jahon chempioni Argentina terma jamoasi peshqadamlik qilmoqda. Undan keyingi o‘rinda Yevropa chempioni Ispaniya joylashgan bo‘lsa, Dide Desham boshchiligidagi Fransiya terma jamoasi kuchli uchlikni yakunlab turibdi.

FIFA milliy terma jamoalarning yangilangan reytingi joriy yilning 11 iyun kuni rasman e’lon qilinishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiyalik Per Saj «Kristal Pelas» bosh murabbiyi etib tayinlandiFransiyalik Per Saj «Kristal Pelas» bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 17:43«Siti» iqtidorli yarimhimoyachi Divine Mukasa bilan shartnomani uzaytirdi«Siti» iqtidorli yarimhimoyachi Divine Mukasa bilan shartnomani uzaytirdiBugun, 17:40Declan Rice Kobbie Mainoo’ning oʻyinidagi kamchilikni koʻrsatdiDeclan Rice Kobbie Mainoo’ning oʻyinidagi kamchilikni koʻrsatdiBugun, 17:35Jaloliddin Masharipov JCH-2026 da o‘ynamaydi: u qaydnomadan chiqarildi...Jaloliddin Masharipov JCH-2026 da o‘ynamaydi: u qaydnomadan chiqarildi...Bugun, 17:34«Siti» Yoshko Gvardiol bilan yangi shartnoma imzolashga yaqin turibdi«Siti» Yoshko Gvardiol bilan yangi shartnoma imzolashga yaqin turibdiBugun, 17:25NBA finaliga tashrif buyurgan Donald Tramp hushtakbozlikka uchradi (video)NBA finaliga tashrif buyurgan Donald Tramp hushtakbozlikka uchradi (video)Bugun, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...