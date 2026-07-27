Superligada drama: uch o‘yin, ikki penalti va 90+2-dagi gol

·86·Sport
Superligada drama: uch o‘yin, ikki penalti va 90+2-dagi gol

O‘zbekiston Superligasi 14-turining navbatdagi uchta uchrashuvida mezbon jamoalar to‘liq ustunlik qildi. «Lokomotiv» va «Andijon» ishonchli g‘alabaga erishgan bo‘lsa, OKMK «Mash’al»ga qarshi bahs taqdirini qo‘shimcha daqiqalarda hal etdi.

Taqdim etilgan natijalarga ko‘ra, uchrashuvlarda jami to‘qqizta gol urildi. Kunning eng dramatik voqeasi esa Olmaliqda sodir bo‘ldi — mehmonlar hisobni ochganiga qaramay, so‘nggi so‘z maydon egalariga tegishli bo‘ldi.

Abduxoliqov «Lokomotiv»ga yo‘l ochib berdi

Toshkentda o‘tgan «Lokomotiv» — «So‘g‘diyona» uchrashuvining birinchi bo‘limida hisob ochilmadi. Asosiy voqealar tanaffusdan keyin ro‘y berdi.

57-daqiqada «Lokomotiv» penalti ishlashga muvaffaq bo‘ldi. To‘p oldiga kelgan Temurxo‘ja Abduxoliqov imkoniyatdan unumli foydalanib, jamoasini oldinga olib chiqdi.

Oradan to‘qqiz daqiqa o‘tib, mezbonlar yana 11 metrlik jarima zarbasini amalga oshirish huquqini qo‘lga kiritdi. Abduxoliqov bu safar ham adashmadi va shaxsiy dublini rasmiylashtirdi.

Ikkita penaltidan foydalangan tajribali hujumchi o‘yin taqdirini amalda hal qilib berdi.

Qo‘shimcha daqiqalarda Quvonchbek Abrayev «Lokomotiv»ning uchinchi golini kiritdi. «So‘g‘diyona» Zaymovichning 90+6-daqiqadagi goli bilan hisobni qisqartirdi, ammo uchrashuvni qutqarish uchun vaqt qolmagan edi.

Yakuniy hisob: «Lokomotiv» — «So‘g‘diyona» 3:1.

Ushbu bahs 27 iyul kuni o‘tkazilishi belgilangan Superliga 14-tur uchrashuvlaridan biri edi.

«Andijon» ikkinchi bo‘limda g‘alabani ta’minladi

«Bobur Arena»da «Andijon» turnir jadvalida yuqori o‘rinlarda borayotgan «Buxoro»ni qabul qildi. Birinchi bo‘limda jamoalar ehtiyotkor harakat qilib, darvozalar daxlsizligini saqlab qoldi.

54-daqiqada Odil Abdumajidov hisobni ochdi. Ushbu goldan keyin «Buxoro» hujumda faolroq o‘ynashga urindi, biroq maydon egalari himoyada ishonchli harakat qildi.

Uchrashuvning 90-daqiqasida Hamidullo Karimov ikkinchi golni kiritib, bahsdagi intrigaga nuqta qo‘ydi.

Yakuniy hisob: «Andijon» — «Buxoro» 2:0.

«Andijon» nafaqat uch ochkoni qo‘lga kiritdi, balki darvozasini daxlsiz saqlab, oldingi turdagi 3:3 hisobli sermahsul durangdan keyin himoyadagi xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqarganini ko‘rsatdi. «Andijon» — «Buxoro» bahsi ham 14-tur taqvimidan joy olgan edi.

«Mash’al» Olmaliqda sensatsiyaga yaqin edi

Kunning eng keskin uchrashuvi OKMK va «Mash’al» o‘rtasida kechdi.

Turnir jadvalining so‘nggi pog‘onasida borayotgan g‘uzorliklar 21-daqiqada kutilmagan tarzda hisobni ochdi. Ergash Ismoilovning goli «Mash’al»ga mehmonda muhim ustunlik taqdim etdi.

Biroq OKMK javobni uzoq kuttirmadi. 32-daqiqada Asadbek Sobirjonov hisobni tenglashtirib, jamoasini o‘yinga qaytardi.

Ikkinchi bo‘lim davomida maydon egalari g‘alaba golini izladi. «Mash’al» esa himoyalanib, kamida bir ochkoni saqlab qolishga yaqin turgan edi.

Ammo 90+2-daqiqada Abror Karimov hal qiluvchi golni urdi. Shu tariqa OKMK qiyin vaziyatdan chiqib, irodali g‘alabaga erishdi.

Yakuniy hisob: OKMK — «Mash’al» 2:1.

OKMK — «Mash’al» uchrashuvi Olmaliqda o‘tkazilishi va 14-tur dasturidan joy olgani PFL match kartochkasida ham ko‘rsatilgan.

Uchrashuvlarning to‘liq natijalari

Uchrashuv

Hisob

Gol mualliflari

«Lokomotiv» — «So‘g‘diyona»

3:1

Abduxoliqov 57-pen., 66-pen., Abrayev 90+3 — Zaymovich 90+6

«Andijon» — «Buxoro»

2:0

Abdumajidov 54, Karimov 90

OKMK — «Mash’al»

2:1

Sobirjonov 32, Abror Karimov 90+2 — Ergash Ismoilov 21

Uchta bahsda qayd etilgan asosiy raqamlar

  • Uchrashuvlar soni — 3 ta;

  • jami gollar — 9 ta;

  • mezbonlar g‘alabasi — 3 ta;

  • penaltidan urilgan gollar — 2 ta;

  • qo‘shimcha daqiqalardagi gollar — 3 ta;

  • darvozasini daxlsiz saqlagan jamoa — «Andijon».

14-tur oldidan OKMK 22, «Buxoro» 23, «Lokomotiv» 19 va «Andijon» 17 ochkoga ega edi.

Taqdim etilgan natijalar asosida OKMK ochkolarini 25 taga, «Lokomotiv» 22 taga, «Andijon» esa 20 taga yetkazdi. Biroq turning qolgan uchrashuvlari o‘tkazilmasidan jamoalarning yakuniy o‘rinlari o‘zgarishi mumkin.

Turning qahramoni kim bo‘ldi?

Temurxo‘ja Abduxoliqov ikki penaltini aniq bajarib, «Lokomotiv» g‘alabasining asosiy me’moriga aylandi. «Andijon» esa jamoaviy intizom va ishonchli himoya evaziga muhim uch ochko oldi.

Kunning eng hissiyotli lahzasi shubhasiz Olmaliqda kuzatildi. «Mash’al» ochko olishga bir qadam qolganda, Abror Karimovning 90+2-daqiqadagi zarbasi uchrashuv taqdirini o‘zgartirdi.

Superliga 14-turi hali to‘liq yakunlangani yo‘q, ammo ushbu uchta uchrashuvning o‘ziyoq turning intriga va so‘nggi daqiqalargacha davom etadigan kurashlarga boy bo‘lishini ko‘rsatdi.

Sizningcha, kunning eng yaxshi futbolchisi Abduxoliqov bo‘ldimi yoki g‘alaba golini urgan Abror Karimovmi?

LokomotivAndijanSogdianaBukharaAGMK
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vinsent Yansen Tottenxemdan keyingi faoliyatini AQShda davom ettiradiVinsent Yansen Tottenxemdan keyingi faoliyatini AQShda davom ettiradiBugun, 02:59Chelsi tajribali yarimhimoyachi Jordan Hendersonni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiChelsi tajribali yarimhimoyachi Jordan Hendersonni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 02:33Bredli Barkola PSJni tark etib, Angliya Premyer-ligasiga oʻtmoqchiBredli Barkola PSJni tark etib, Angliya Premyer-ligasiga oʻtmoqchiBugun, 02:31Jon Stounz faoliyatini Italiyada davom ettirishi kutilmoqdaJon Stounz faoliyatini Italiyada davom ettirishi kutilmoqdaBugun, 02:10Inter Curtis Jons transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaInter Curtis Jons transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:36Italiya futbolida shov-shuvli voqea: Maldini va Leonardo iste’foga chiqdiItaliya futbolida shov-shuvli voqea: Maldini va Leonardo iste’foga chiqdiKecha, 23:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi