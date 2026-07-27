Superligada drama: uch o‘yin, ikki penalti va 90+2-dagi gol
O‘zbekiston Superligasi 14-turining navbatdagi uchta uchrashuvida mezbon jamoalar to‘liq ustunlik qildi. «Lokomotiv» va «Andijon» ishonchli g‘alabaga erishgan bo‘lsa, OKMK «Mash’al»ga qarshi bahs taqdirini qo‘shimcha daqiqalarda hal etdi.
Taqdim etilgan natijalarga ko‘ra, uchrashuvlarda jami to‘qqizta gol urildi. Kunning eng dramatik voqeasi esa Olmaliqda sodir bo‘ldi — mehmonlar hisobni ochganiga qaramay, so‘nggi so‘z maydon egalariga tegishli bo‘ldi.
Abduxoliqov «Lokomotiv»ga yo‘l ochib berdi
Toshkentda o‘tgan «Lokomotiv» — «So‘g‘diyona» uchrashuvining birinchi bo‘limida hisob ochilmadi. Asosiy voqealar tanaffusdan keyin ro‘y berdi.
57-daqiqada «Lokomotiv» penalti ishlashga muvaffaq bo‘ldi. To‘p oldiga kelgan Temurxo‘ja Abduxoliqov imkoniyatdan unumli foydalanib, jamoasini oldinga olib chiqdi.
Oradan to‘qqiz daqiqa o‘tib, mezbonlar yana 11 metrlik jarima zarbasini amalga oshirish huquqini qo‘lga kiritdi. Abduxoliqov bu safar ham adashmadi va shaxsiy dublini rasmiylashtirdi.
Ikkita penaltidan foydalangan tajribali hujumchi o‘yin taqdirini amalda hal qilib berdi.
Qo‘shimcha daqiqalarda Quvonchbek Abrayev «Lokomotiv»ning uchinchi golini kiritdi. «So‘g‘diyona» Zaymovichning 90+6-daqiqadagi goli bilan hisobni qisqartirdi, ammo uchrashuvni qutqarish uchun vaqt qolmagan edi.
Yakuniy hisob: «Lokomotiv» — «So‘g‘diyona» 3:1.
Ushbu bahs 27 iyul kuni o‘tkazilishi belgilangan Superliga 14-tur uchrashuvlaridan biri edi.
«Andijon» ikkinchi bo‘limda g‘alabani ta’minladi
«Bobur Arena»da «Andijon» turnir jadvalida yuqori o‘rinlarda borayotgan «Buxoro»ni qabul qildi. Birinchi bo‘limda jamoalar ehtiyotkor harakat qilib, darvozalar daxlsizligini saqlab qoldi.
54-daqiqada Odil Abdumajidov hisobni ochdi. Ushbu goldan keyin «Buxoro» hujumda faolroq o‘ynashga urindi, biroq maydon egalari himoyada ishonchli harakat qildi.
Uchrashuvning 90-daqiqasida Hamidullo Karimov ikkinchi golni kiritib, bahsdagi intrigaga nuqta qo‘ydi.
Yakuniy hisob: «Andijon» — «Buxoro» 2:0.
«Andijon» nafaqat uch ochkoni qo‘lga kiritdi, balki darvozasini daxlsiz saqlab, oldingi turdagi 3:3 hisobli sermahsul durangdan keyin himoyadagi xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqarganini ko‘rsatdi. «Andijon» — «Buxoro» bahsi ham 14-tur taqvimidan joy olgan edi.
«Mash’al» Olmaliqda sensatsiyaga yaqin edi
Kunning eng keskin uchrashuvi OKMK va «Mash’al» o‘rtasida kechdi.
Turnir jadvalining so‘nggi pog‘onasida borayotgan g‘uzorliklar 21-daqiqada kutilmagan tarzda hisobni ochdi. Ergash Ismoilovning goli «Mash’al»ga mehmonda muhim ustunlik taqdim etdi.
Biroq OKMK javobni uzoq kuttirmadi. 32-daqiqada Asadbek Sobirjonov hisobni tenglashtirib, jamoasini o‘yinga qaytardi.
Ikkinchi bo‘lim davomida maydon egalari g‘alaba golini izladi. «Mash’al» esa himoyalanib, kamida bir ochkoni saqlab qolishga yaqin turgan edi.
Ammo 90+2-daqiqada Abror Karimov hal qiluvchi golni urdi. Shu tariqa OKMK qiyin vaziyatdan chiqib, irodali g‘alabaga erishdi.
Yakuniy hisob: OKMK — «Mash’al» 2:1.
OKMK — «Mash’al» uchrashuvi Olmaliqda o‘tkazilishi va 14-tur dasturidan joy olgani PFL match kartochkasida ham ko‘rsatilgan.
Uchrashuvlarning to‘liq natijalari
Uchrashuv
Hisob
Gol mualliflari
«Lokomotiv» — «So‘g‘diyona»
3:1
Abduxoliqov 57-pen., 66-pen., Abrayev 90+3 — Zaymovich 90+6
«Andijon» — «Buxoro»
2:0
Abdumajidov 54, Karimov 90
OKMK — «Mash’al»
2:1
Sobirjonov 32, Abror Karimov 90+2 — Ergash Ismoilov 21
Uchta bahsda qayd etilgan asosiy raqamlar
Uchrashuvlar soni — 3 ta;
jami gollar — 9 ta;
mezbonlar g‘alabasi — 3 ta;
penaltidan urilgan gollar — 2 ta;
qo‘shimcha daqiqalardagi gollar — 3 ta;
darvozasini daxlsiz saqlagan jamoa — «Andijon».
14-tur oldidan OKMK 22, «Buxoro» 23, «Lokomotiv» 19 va «Andijon» 17 ochkoga ega edi.
Taqdim etilgan natijalar asosida OKMK ochkolarini 25 taga, «Lokomotiv» 22 taga, «Andijon» esa 20 taga yetkazdi. Biroq turning qolgan uchrashuvlari o‘tkazilmasidan jamoalarning yakuniy o‘rinlari o‘zgarishi mumkin.
Turning qahramoni kim bo‘ldi?
Temurxo‘ja Abduxoliqov ikki penaltini aniq bajarib, «Lokomotiv» g‘alabasining asosiy me’moriga aylandi. «Andijon» esa jamoaviy intizom va ishonchli himoya evaziga muhim uch ochko oldi.
Kunning eng hissiyotli lahzasi shubhasiz Olmaliqda kuzatildi. «Mash’al» ochko olishga bir qadam qolganda, Abror Karimovning 90+2-daqiqadagi zarbasi uchrashuv taqdirini o‘zgartirdi.
Superliga 14-turi hali to‘liq yakunlangani yo‘q, ammo ushbu uchta uchrashuvning o‘ziyoq turning intriga va so‘nggi daqiqalargacha davom etadigan kurashlarga boy bo‘lishini ko‘rsatdi.
Sizningcha, kunning eng yaxshi futbolchisi Abduxoliqov bo‘ldimi yoki g‘alaba golini urgan Abror Karimovmi?
…