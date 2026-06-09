Raul Jimenez kutilmaganda Vulverxempton jamoasiga qaytdi

·0·Sport
Raul Jimenez kutilmaganda Vulverxempton jamoasiga qaytdi

Angliyaning Vulverxempton klubi Meksika terma jamoasi hujumchisi Raul Jimenez bilan shartnoma imzolaganini eʻlon qildi. 35 yoshli tajribali forvard jamoaga erkin agent maqomida kelib qoʻshildi. Avvalroq Fulxem bilan shartnomasi yakunlangan futbolchi Molineux stadionida ikki yillik bitimga imzo chekdi. U jamoada yana bir faxriy himoyachi Kieran Trippier bilan birga toʻp tepadigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BBC xabariga koʻra, Raul Jimenez tibbiy koʻrikdan muvaffaqiyatli oʻtgan va shartnomada uni yana bir yilga uzaytirish bandi ham koʻzda tutilgan. Vulverxempton oʻtgan mavsum yakunlariga koʻra Angliya Premer-ligasini tark etgan edi. Endilikda klub rahbariyati meksikalik hujumchi yordamida jamoani yana yuqori divizionga qaytarishni maqsad qilgan. Bu transfer klubning ushbu yozgi transfer oynasidagi ikkinchi yirik xaridi boʻldi.

Raul Jimenez Vulverxempton muxlislari uchun begona emas. U 2018-yildan 2023-yilga qadar ushbu jamoa sharafini himoya qilib, 166 ta oʻyinda 57 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan. Oʻsha davrda u ikki bor klubning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan edi. Futbolchi faoliyati davomida Atletiko Madrid bilan Ispaniya Superkubogini qoʻlga kiritgan, shuningdek, Benfica safida ikki bor Portugaliya chempioni boʻlgan.

Hozirda hujumchi Meksika terma jamoasi ixtiyorida boʻlib turibdi. U Jaxon chempionati doirasidagi Janubiy Afrikaga qarshi bahsga tayyorgarlik koʻrmoqda. Xalqaro turnir yakunlangach, Jimenez Vulverxempton lageriga kelib qoʻshiladi va jamoaning yangi mavsum oldidan oʻtkaziladigan mashgʻulotlarida ishtirok etadi.

VulverxemptonRaul JimenezTransferAngliyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maniche: 2026-yilgi Jahon chempionatida Cristiano Ronaldo asosiy tarkibda boʻlishi shartManiche: 2026-yilgi Jahon chempionatida Cristiano Ronaldo asosiy tarkibda boʻlishi shartBugun, 18:17FIFA reytingi: O‘zbekiston necha ochko yo‘qotdi?FIFA reytingi: O‘zbekiston necha ochko yo‘qotdi?Bugun, 18:10Fransiyalik Per Saj «Kristal Pelas» bosh murabbiyi etib tayinlandiFransiyalik Per Saj «Kristal Pelas» bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 17:43«Siti» iqtidorli yarimhimoyachi Divine Mukasa bilan shartnomani uzaytirdi«Siti» iqtidorli yarimhimoyachi Divine Mukasa bilan shartnomani uzaytirdiBugun, 17:40Declan Rice Kobbie Mainoo’ning oʻyinidagi kamchilikni koʻrsatdiDeclan Rice Kobbie Mainoo’ning oʻyinidagi kamchilikni koʻrsatdiBugun, 17:35Jaloliddin Masharipov JCH-2026 da o‘ynamaydi: u qaydnomadan chiqarildi...Jaloliddin Masharipov JCH-2026 da o‘ynamaydi: u qaydnomadan chiqarildi...Bugun, 17:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...