Raul Jimenez kutilmaganda Vulverxempton jamoasiga qaytdi
Angliyaning Vulverxempton klubi Meksika terma jamoasi hujumchisi Raul Jimenez bilan shartnoma imzolaganini eʻlon qildi. 35 yoshli tajribali forvard jamoaga erkin agent maqomida kelib qoʻshildi. Avvalroq Fulxem bilan shartnomasi yakunlangan futbolchi Molineux stadionida ikki yillik bitimga imzo chekdi. U jamoada yana bir faxriy himoyachi Kieran Trippier bilan birga toʻp tepadigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
BBC xabariga koʻra, Raul Jimenez tibbiy koʻrikdan muvaffaqiyatli oʻtgan va shartnomada uni yana bir yilga uzaytirish bandi ham koʻzda tutilgan. Vulverxempton oʻtgan mavsum yakunlariga koʻra Angliya Premer-ligasini tark etgan edi. Endilikda klub rahbariyati meksikalik hujumchi yordamida jamoani yana yuqori divizionga qaytarishni maqsad qilgan. Bu transfer klubning ushbu yozgi transfer oynasidagi ikkinchi yirik xaridi boʻldi.
Raul Jimenez Vulverxempton muxlislari uchun begona emas. U 2018-yildan 2023-yilga qadar ushbu jamoa sharafini himoya qilib, 166 ta oʻyinda 57 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan. Oʻsha davrda u ikki bor klubning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan edi. Futbolchi faoliyati davomida Atletiko Madrid bilan Ispaniya Superkubogini qoʻlga kiritgan, shuningdek, Benfica safida ikki bor Portugaliya chempioni boʻlgan.
Hozirda hujumchi Meksika terma jamoasi ixtiyorida boʻlib turibdi. U Jaxon chempionati doirasidagi Janubiy Afrikaga qarshi bahsga tayyorgarlik koʻrmoqda. Xalqaro turnir yakunlangach, Jimenez Vulverxempton lageriga kelib qoʻshiladi va jamoaning yangi mavsum oldidan oʻtkaziladigan mashgʻulotlarida ishtirok etadi.
…