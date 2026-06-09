Harry Kane: Jahon chempionligini qoʻlga kiritish uchun eng yaxshi imkoniyat
Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane boʻlajak Jahon chempionati uning faoliyatidagi xalqaro maydonda gʻalaba qozonish uchun eng katta imkoniyat ekanligiga ishonmoqda. Oʻzining uchinchi global turniriga ajoyib jismoniy holatda va sermahsul natijalar bilan tashrif buyurayotgan hujumchi, bosh sovrinni qoʻlga kiritish va mamlakat tarixidagi eng buyuk futbolchi maqomini mustahkamlash niyatida. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda fenominal sport formasida boʻlgan Kane ITV Football nashriga bergan intervyusida futbolning kutilmagan hodisalarga boyligini tan oldi, biroq oʻzining hozirgi holatiga yuqori baho berdi. U oʻz kuchining choʻqqisida ekanligi Angliya uchun katta ustunlik berishini taʼkidladi. "Futbolda nima boʻlishini hech qachon bilmaysiz, shuning uchun bu oxirgisi boʻlishi mumkin deb oʻylash kerak. Men uzoq vaqt oʻynashni xohlayman, lekin hozir oʻzimni har qachongidan ham yaxshi his qilyapman", — dedi hujumchi.
Jahon chempionligini qoʻlga kiritish Kaneni nafaqat milliy qahramonga, balki Ballon d’Or sovrini uchun asosiy nomzodga aylantirishi mumkin. Tajribali hujumchi yuqori darajada barqaror gol urishda davom etmoqda. Yaqinda Yangi Zelandiyaga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvidagi goli uning Angliya tarixidagi eng yaxshi toʻpurar sifatidagi oʻrnini mustahkamladi — endi uning hisobida 79 ta gol bor. Yakunlangan mavsumda u klub va terma jamoa safida jami 67 ta gol urishga muvaffaq boʻldi.
Angliya terma jamoasi Jahon chempionatidagi yurishini 17-iyun kuni Xorvatiyaga qarshi oʻyin bilan boshlaydi. Shundan soʻng ular guruh bosqichida Gana va Panama bilan kuch sinashadi. Agar Harry Kane oʻzining sensatsion formasini saqlab qolsa, "uch sherlar" tarixiy natijani qayd etish uchun real imkoniyatga ega boʻladilar.
…