Harry Kane: Jahon chempionligini qoʻlga kiritish uchun eng yaxshi imkoniyat

·1·Sport
Harry Kane: Jahon chempionligini qoʻlga kiritish uchun eng yaxshi imkoniyat

Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane boʻlajak Jahon chempionati uning faoliyatidagi xalqaro maydonda gʻalaba qozonish uchun eng katta imkoniyat ekanligiga ishonmoqda. Oʻzining uchinchi global turniriga ajoyib jismoniy holatda va sermahsul natijalar bilan tashrif buyurayotgan hujumchi, bosh sovrinni qoʻlga kiritish va mamlakat tarixidagi eng buyuk futbolchi maqomini mustahkamlash niyatida. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda fenominal sport formasida boʻlgan Kane ITV Football nashriga bergan intervyusida futbolning kutilmagan hodisalarga boyligini tan oldi, biroq oʻzining hozirgi holatiga yuqori baho berdi. U oʻz kuchining choʻqqisida ekanligi Angliya uchun katta ustunlik berishini taʼkidladi. "Futbolda nima boʻlishini hech qachon bilmaysiz, shuning uchun bu oxirgisi boʻlishi mumkin deb oʻylash kerak. Men uzoq vaqt oʻynashni xohlayman, lekin hozir oʻzimni har qachongidan ham yaxshi his qilyapman", — dedi hujumchi.

Jahon chempionligini qoʻlga kiritish Kaneni nafaqat milliy qahramonga, balki Ballon d’Or sovrini uchun asosiy nomzodga aylantirishi mumkin. Tajribali hujumchi yuqori darajada barqaror gol urishda davom etmoqda. Yaqinda Yangi Zelandiyaga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvidagi goli uning Angliya tarixidagi eng yaxshi toʻpurar sifatidagi oʻrnini mustahkamladi — endi uning hisobida 79 ta gol bor. Yakunlangan mavsumda u klub va terma jamoa safida jami 67 ta gol urishga muvaffaq boʻldi.

Angliya terma jamoasi Jahon chempionatidagi yurishini 17-iyun kuni Xorvatiyaga qarshi oʻyin bilan boshlaydi. Shundan soʻng ular guruh bosqichida Gana va Panama bilan kuch sinashadi. Agar Harry Kane oʻzining sensatsion formasini saqlab qolsa, "uch sherlar" tarixiy natijani qayd etish uchun real imkoniyatga ega boʻladilar.

Harry KaneAngliyaJahon ChempionatiBallon D’OrFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning bo‘lajak raqibi Kongo DR Chiliga imkoniyatni boy berdiO‘zbekistonning bo‘lajak raqibi Kongo DR Chiliga imkoniyatni boy berdiKecha, 18:57Thierry Henry Arsenal uchun yozgi transferlar borasida ogohlantirish berdiThierry Henry Arsenal uchun yozgi transferlar borasida ogohlantirish berdiKecha, 18:52Maniche: 2026-yilgi Jahon chempionatida Cristiano Ronaldo asosiy tarkibda boʻlishi shartManiche: 2026-yilgi Jahon chempionatida Cristiano Ronaldo asosiy tarkibda boʻlishi shartKecha, 18:17Raul Jimenez kutilmaganda Vulverxempton jamoasiga qaytdiRaul Jimenez kutilmaganda Vulverxempton jamoasiga qaytdiKecha, 18:16FIFA reytingi: O‘zbekiston necha ochko yo‘qotdi?FIFA reytingi: O‘zbekiston necha ochko yo‘qotdi?Kecha, 18:10Fransiyalik Per Saj «Kristal Pelas» bosh murabbiyi etib tayinlandiFransiyalik Per Saj «Kristal Pelas» bosh murabbiyi etib tayinlandiKecha, 17:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...