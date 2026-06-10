Sandro Tottenxemga Manchester Siti yulduzi Savinhoni sotib olishni maslahat berdi
Tottenxem jamoasining sobiq yarim himoyachisi Sandro klub rahbariyatiga tarkibni kuchaytirish boʻyicha oʻz tavsiyalarini berdi. Braziliyalik sobiq futbolchining fikricha, London klubi Manchester Siti qanot hujumchisi Savinho uchun kurashishi lozim. Sandro Roberto De Zerbi qoʻl ostidagi jamoa yozgi transfer oynasida aynan hujum chizigʻi va markaziy himoyani mustahkamlashi shart deb hisoblamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Roberto De Zerbi mart oyida jamoani qabul qilib olganidan soʻng, Angliya Premer-ligasida jon saqlab qolish vazifasini uddaladi. Endilikda italiyalik mutaxassis oldida tarkibni qayta qurish vazifasi turibdi. Sandro Stake nashriga bergan intervyusida Richarlison va Cristian Romero kabi yetakchilarning ketish ehtimoli yuqoriligini, shu sababli Savinho kabi dinamik oʻyinchilar jamoaga juda zarurligini taʼkidladi.
Savinho Manchester Siti tarkibiga Troyes klubidan kelib qoʻshilganidan buyon oʻzini koʻrsata oldi. Bungacha u Jirona safida 41 oʻyinda 11 ta gol urib, mutaxassislar eʼtiborini tortgan edi. Sandro braziliyalik vingerning oʻyin uslubi Tottenxem anʼanalariga mos kelishini va u jamoaning hujumkorlik falsafasini yangi bosqichga olib chiqishiga ishonmoqda.
Shuningdek, Sandro klub rahbariyatini Roberto De Zerbiga vaqt berishga chaqirdi. U Pep Guardiola misolida muvaffaqiyatli loyihalar vaqt talab qilishini tushuntirdi. Tottenxem uchun kelayotgan yozgi transfer mavsumi hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi, chunki jamoa nafaqat yangi oʻyinchilarni jalb qilishi, balki oʻzining hujumkor oʻyin uslubini qayta tiklashi lozim.
…