Sandro Tottenxemga Manchester Siti yulduzi Savinhoni sotib olishni maslahat berdi

·0·Sport
Sandro Tottenxemga Manchester Siti yulduzi Savinhoni sotib olishni maslahat berdi

Tottenxem jamoasining sobiq yarim himoyachisi Sandro klub rahbariyatiga tarkibni kuchaytirish boʻyicha oʻz tavsiyalarini berdi. Braziliyalik sobiq futbolchining fikricha, London klubi Manchester Siti qanot hujumchisi Savinho uchun kurashishi lozim. Sandro Roberto De Zerbi qoʻl ostidagi jamoa yozgi transfer oynasida aynan hujum chizigʻi va markaziy himoyani mustahkamlashi shart deb hisoblamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Roberto De Zerbi mart oyida jamoani qabul qilib olganidan soʻng, Angliya Premer-ligasida jon saqlab qolish vazifasini uddaladi. Endilikda italiyalik mutaxassis oldida tarkibni qayta qurish vazifasi turibdi. Sandro Stake nashriga bergan intervyusida Richarlison va Cristian Romero kabi yetakchilarning ketish ehtimoli yuqoriligini, shu sababli Savinho kabi dinamik oʻyinchilar jamoaga juda zarurligini taʼkidladi.

Savinho Manchester Siti tarkibiga Troyes klubidan kelib qoʻshilganidan buyon oʻzini koʻrsata oldi. Bungacha u Jirona safida 41 oʻyinda 11 ta gol urib, mutaxassislar eʼtiborini tortgan edi. Sandro braziliyalik vingerning oʻyin uslubi Tottenxem anʼanalariga mos kelishini va u jamoaning hujumkorlik falsafasini yangi bosqichga olib chiqishiga ishonmoqda.

Shuningdek, Sandro klub rahbariyatini Roberto De Zerbiga vaqt berishga chaqirdi. U Pep Guardiola misolida muvaffaqiyatli loyihalar vaqt talab qilishini tushuntirdi. Tottenxem uchun kelayotgan yozgi transfer mavsumi hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi, chunki jamoa nafaqat yangi oʻyinchilarni jalb qilishi, balki oʻzining hujumkor oʻyin uslubini qayta tiklashi lozim.

TottenxemManchester SitiSavinhoRoberto De ZerbiAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Julian Alvarez uchun 150 million yevrolik taklif yubordiReal Madrid Julian Alvarez uchun 150 million yevrolik taklif yubordiBugun, 19:55Barselona Lamine Yamalning jarohati sababli xavotirga tushmoqdaBarselona Lamine Yamalning jarohati sababli xavotirga tushmoqdaBugun, 19:52«Real» bosh murabbiy Alvaro Arbeloaning iste’fosini rasman e’lon qildi«Real» bosh murabbiy Alvaro Arbeloaning iste’fosini rasman e’lon qildiBugun, 19:09«Chelsi» yozgi transfer oynasida ushbu yetti nafar futbolchisini sotmaydi«Chelsi» yozgi transfer oynasida ushbu yetti nafar futbolchisini sotmaydiBugun, 19:03O‘zbekistonning bo‘lajak raqibi Kongo DR Chiliga imkoniyatni boy berdiO‘zbekistonning bo‘lajak raqibi Kongo DR Chiliga imkoniyatni boy berdiKecha, 18:57Harry Kane: Jahon chempionligini qoʻlga kiritish uchun eng yaxshi imkoniyatHarry Kane: Jahon chempionligini qoʻlga kiritish uchun eng yaxshi imkoniyatKecha, 18:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...