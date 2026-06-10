Uch portugaliyalik yulduzni «Real»ga o‘tkazish bo‘yicha muzokara boshlandi

·0·Sport
Uch portugaliyalik yulduzni «Real»ga o‘tkazish bo‘yicha muzokara boshlandi

Yevropa futbolining qaynoq va shiddatli transfer olamida navbatdagi yirik rejalar pishib yetilmoqda. Dunyoning eng ta’sirchan va mashhur futbol agentlaridan biri hisoblangan Jorje Mendesh Angliya Premer-ligasida (APL) muvaffaqiyatli to‘p surib kelayotgan o‘zining uch nafar yuqori kalibrli mijozini Madridning «Real» klubi safiga joylashtirish va qirollik grandi tarkibiga qo‘shish ustida jiddiy ish olib bormoqda. Ispaniyaning mashhur va ishonchli El Chiringuito TV telekanali tarqatgan so‘nggi eksklyuziv ma’lumotlarga qaraganda, super-agent ushbu uch portugaliyalik mahorat sohibini Madrid grandi rahbariyatiga rasman taklif etgan va dastlabki yashirin muzokaralarni boshlab yuborgan.

Buyuk transfer yurishining asosiy qahramonlari bilan tanishing: gap «Manchester Siti» klubi mudofaa chizig‘ining haqiqiy ustuni va yetakchisi, markaziy himoyachi Ruben Diash hamda «shaharliklar»ning o‘ng qanotda tezkor harakat qiluvchi himoyachisi Mateush Nunesh, shuningdek, «Vest Xem» jamoasida markazda kreativ o‘yin ko‘rsatayotgan yosh va iqtidorli yarim himoyachi Mateush Fernandesh haqida ketmoqda. Mendeshning ushbu yurishi Madridda katta o‘zgarishlar shabadasi esayotgan bir paytga to‘g‘ri keldi.

Xalqaro miqyosda tan olingan va nufuzli Transfermarkt portali mutaxassislarining bergan baholariga ko‘ra, ayni paytda 29 yoshga to‘lgan tajribali Ruben Diashning sof transfer qiymati taxminan 55 million yevro atrofida baholanmoqda. «Siti»ning yana bir vakili, 27 yoshli Mateush Nunesh hamda London klubida porlayotgan 21 yoshli umidli yulduz Mateush Fernandeshning zamonaviy bozordagi bahosi esa mazkur manba tomonidan har biri uchun 50 million yevrodan etib belgilangan. Bu degani, «Real Madrid» ushbu portugal uchligini sotib olish uchun umumiy hisobda kamida 155 million yevro atrofida mablag‘ sarflashiga to‘g‘ri kelishi mumkin.

Transfer bozoridagi bunday faollikning ortida juda katta taktik sabab mavjud. Gap shundaki, yaqin kunlar ichida Madridning «Real» jamoasiga yangi bosh murabbiy sifatida afsonaviy portugaliyalik mutaxassis Joze Mourinyu rasman tayinlanishi kutilmoqda. Tabiiyki, «Maxsus» murabbiy Madrid taxtiga qaytishi bilan jamoa tarkibini o‘zi yaxshi bilgan, ishonchli va o‘z vatandoshlari bo‘lgan kuchli futbolchilar bilan to‘ldirishni istaydi. Jorje Mendesh esa ushbu vaziyatdan unumli foydalanib, Mourinyu uchun munosib «sovg‘a» tayyorlamoqda. Madridlik muxlislar yangi mavsumda jamoada haqiqiy portugal inqilobi guvohiga aylanishlari hech gap emas.

Joze Mourinoning «Santyago Bernabeu»ga qaytishi, Jorje Mendeshning super transfer bombalari va Yevropa futbolining eng qaynoq, eksklyuziv yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi JCHdagi asosiy qarorgohiga yetib bordiO‘zbekiston milliy terma jamoasi JCHdagi asosiy qarorgohiga yetib bordiBugun, 02:06Fabio Kannavaro: “Biz tayyormiz, faqat oldinga qarayapmiz”Fabio Kannavaro: “Biz tayyormiz, faqat oldinga qarayapmiz”Bugun, 01:29«Vilyarreal» «Roma» hujumchisi Artyom Dovbikni sotib olmoqchi«Vilyarreal» «Roma» hujumchisi Artyom Dovbikni sotib olmoqchiBugun, 00:20«Benfika» Marku Silva bilan 2 yillik shartnoma imzolaganini e’lon qildi«Benfika» Marku Silva bilan 2 yillik shartnoma imzolaganini e’lon qildiBugun, 00:12Harry Kane Christian Eriksen’ning sogʻligʻi va kelajagi haqida gapirdiHarry Kane Christian Eriksen’ning sogʻligʻi va kelajagi haqida gapirdiBugun, 21:58Saudiya klublari Raphinha uchun Barselona yulduziga astronomik maosh taklif qildiSaudiya klublari Raphinha uchun Barselona yulduziga astronomik maosh taklif qildiBugun, 21:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...