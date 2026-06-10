Uch portugaliyalik yulduzni «Real»ga o‘tkazish bo‘yicha muzokara boshlandi
Yevropa futbolining qaynoq va shiddatli transfer olamida navbatdagi yirik rejalar pishib yetilmoqda. Dunyoning eng ta’sirchan va mashhur futbol agentlaridan biri hisoblangan Jorje Mendesh Angliya Premer-ligasida (APL) muvaffaqiyatli to‘p surib kelayotgan o‘zining uch nafar yuqori kalibrli mijozini Madridning «Real» klubi safiga joylashtirish va qirollik grandi tarkibiga qo‘shish ustida jiddiy ish olib bormoqda. Ispaniyaning mashhur va ishonchli El Chiringuito TV telekanali tarqatgan so‘nggi eksklyuziv ma’lumotlarga qaraganda, super-agent ushbu uch portugaliyalik mahorat sohibini Madrid grandi rahbariyatiga rasman taklif etgan va dastlabki yashirin muzokaralarni boshlab yuborgan.
Buyuk transfer yurishining asosiy qahramonlari bilan tanishing: gap «Manchester Siti» klubi mudofaa chizig‘ining haqiqiy ustuni va yetakchisi, markaziy himoyachi Ruben Diash hamda «shaharliklar»ning o‘ng qanotda tezkor harakat qiluvchi himoyachisi Mateush Nunesh, shuningdek, «Vest Xem» jamoasida markazda kreativ o‘yin ko‘rsatayotgan yosh va iqtidorli yarim himoyachi Mateush Fernandesh haqida ketmoqda. Mendeshning ushbu yurishi Madridda katta o‘zgarishlar shabadasi esayotgan bir paytga to‘g‘ri keldi.
Xalqaro miqyosda tan olingan va nufuzli Transfermarkt portali mutaxassislarining bergan baholariga ko‘ra, ayni paytda 29 yoshga to‘lgan tajribali Ruben Diashning sof transfer qiymati taxminan 55 million yevro atrofida baholanmoqda. «Siti»ning yana bir vakili, 27 yoshli Mateush Nunesh hamda London klubida porlayotgan 21 yoshli umidli yulduz Mateush Fernandeshning zamonaviy bozordagi bahosi esa mazkur manba tomonidan har biri uchun 50 million yevrodan etib belgilangan. Bu degani, «Real Madrid» ushbu portugal uchligini sotib olish uchun umumiy hisobda kamida 155 million yevro atrofida mablag‘ sarflashiga to‘g‘ri kelishi mumkin.
Transfer bozoridagi bunday faollikning ortida juda katta taktik sabab mavjud. Gap shundaki, yaqin kunlar ichida Madridning «Real» jamoasiga yangi bosh murabbiy sifatida afsonaviy portugaliyalik mutaxassis Joze Mourinyu rasman tayinlanishi kutilmoqda. Tabiiyki, «Maxsus» murabbiy Madrid taxtiga qaytishi bilan jamoa tarkibini o‘zi yaxshi bilgan, ishonchli va o‘z vatandoshlari bo‘lgan kuchli futbolchilar bilan to‘ldirishni istaydi. Jorje Mendesh esa ushbu vaziyatdan unumli foydalanib, Mourinyu uchun munosib «sovg‘a» tayyorlamoqda. Madridlik muxlislar yangi mavsumda jamoada haqiqiy portugal inqilobi guvohiga aylanishlari hech gap emas.
Joze Mourinoning «Santyago Bernabeu»ga qaytishi, Jorje Mendeshning super transfer bombalari va Yevropa futbolining eng qaynoq, eksklyuziv yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…