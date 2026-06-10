Cristiano Ronaldo Portugaliyadagi soʻnggi oʻyinini oʻtkazadimi?

·0·Sport
Cristiano Ronaldo Portugaliyadagi soʻnggi oʻyinini oʻtkazadimi?

Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez afsonaviy hujumchi Cristiano Ronaldo uchun Nigeriyaga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvi vatanidagi soʻnggi oʻyin boʻlishi mumkinligi haqidagi gap-soʻzlarga munosabat bildirdi. 41 yoshli Al-Nassr yulduzi oʻzining oltinchi Jahon chempionatida ishtirok etib, tarixiy natija qayd etish arafasida turibdi, biroq u hali ham bor eʻtiborini jamoaviy muvaffaqiyatga qaratgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Leiriadagi oʻyin oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida Martinez sobiq Real Madrid yulduzining professionalizmini alohida eʻtirof etdi. Murabbiyning taʻkidlashicha, jamoa sardori kelajak haqida qaygʻurmayapti va bor kuchini milliy terma jamoaga yordam berishga sarflamoqda. "Sardorimiz har bir ishda oʻrnak boʻla oladi. U terma jamoaga yordam berish uchun kuniga 24 soat mehnat qiladi", — dedi ispaniyalik mutaxassis.

Besh karra "Oltin toʻp" sohibi boʻlgan Cristiano Ronaldo biologik chegaralarni parchalashda davom etmoqda. Martinezning fikricha, hujumchining ajoyib jismoniy holati uning ruhiy kuchli ekanligi va futbolga boʻlgan "ochligi" natijasidir. Garchi u faoliyati davomida deyarli barcha sovrunlarni qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, Jahon chempionligi uning uchun hamon asosiy maqsad boʻlib qolmoqda.

Xalqaro miqyosda oʻyinlar soni (227) va gollar (143) boʻyicha mutlaq rekordchi hisoblangan Ronaldo AQSH, Meksika va Kanadada oʻtadigan turnirda jamoani boshlab tushadi. Nigeriya bilan bahs Portugaliya uchun turnir oldidan tarkibni yakuniy koʻrikdan oʻtkazish vazifasini oʻtaydi. Martinez ushbu oʻyinda barcha futbolchilarga imkoniyat berishni va jamoani 17-iyun kuni Kongo DRga qarshi kechadigan ilk bahsga tayyorlashni rejalashtirgan.

Cristiano RonaldoPortugaliyaRoberto MartinezJahon ChempionatiReal Madrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Bavariya Alphonso Daviesni sotishga tayyorVinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Bavariya Alphonso Daviesni sotishga tayyorBugun, 06:55Vinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Alfonso Devis Bavariya jamoasini tark etishi mumkinVinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Alfonso Devis Bavariya jamoasini tark etishi mumkinBugun, 06:35Lionel Messi zaxiradan tushib gol urdi: Argentina Islandiyani magʻlub etdiLionel Messi zaxiradan tushib gol urdi: Argentina Islandiyani magʻlub etdiBugun, 06:33Borussiya Dortmund Kennet Eichhorn uchun kurashni davom ettirmoqdaBorussiya Dortmund Kennet Eichhorn uchun kurashni davom ettirmoqdaBugun, 04:17Saudiyaning ikki grand klubi Rafinya uchun 80 million yevro taklif qildiSaudiyaning ikki grand klubi Rafinya uchun 80 million yevro taklif qildiBugun, 04:07«Real» bir qator yulduz futbolchilari bilan xayrlashishga tayyorlanmoqda...«Real» bir qator yulduz futbolchilari bilan xayrlashishga tayyorlanmoqda...Bugun, 03:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...