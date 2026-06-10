Cristiano Ronaldo Portugaliyadagi soʻnggi oʻyinini oʻtkazadimi?
Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez afsonaviy hujumchi Cristiano Ronaldo uchun Nigeriyaga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvi vatanidagi soʻnggi oʻyin boʻlishi mumkinligi haqidagi gap-soʻzlarga munosabat bildirdi. 41 yoshli Al-Nassr yulduzi oʻzining oltinchi Jahon chempionatida ishtirok etib, tarixiy natija qayd etish arafasida turibdi, biroq u hali ham bor eʻtiborini jamoaviy muvaffaqiyatga qaratgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Leiriadagi oʻyin oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida Martinez sobiq Real Madrid yulduzining professionalizmini alohida eʻtirof etdi. Murabbiyning taʻkidlashicha, jamoa sardori kelajak haqida qaygʻurmayapti va bor kuchini milliy terma jamoaga yordam berishga sarflamoqda. "Sardorimiz har bir ishda oʻrnak boʻla oladi. U terma jamoaga yordam berish uchun kuniga 24 soat mehnat qiladi", — dedi ispaniyalik mutaxassis.
Besh karra "Oltin toʻp" sohibi boʻlgan Cristiano Ronaldo biologik chegaralarni parchalashda davom etmoqda. Martinezning fikricha, hujumchining ajoyib jismoniy holati uning ruhiy kuchli ekanligi va futbolga boʻlgan "ochligi" natijasidir. Garchi u faoliyati davomida deyarli barcha sovrunlarni qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, Jahon chempionligi uning uchun hamon asosiy maqsad boʻlib qolmoqda.
Xalqaro miqyosda oʻyinlar soni (227) va gollar (143) boʻyicha mutlaq rekordchi hisoblangan Ronaldo AQSH, Meksika va Kanadada oʻtadigan turnirda jamoani boshlab tushadi. Nigeriya bilan bahs Portugaliya uchun turnir oldidan tarkibni yakuniy koʻrikdan oʻtkazish vazifasini oʻtaydi. Martinez ushbu oʻyinda barcha futbolchilarga imkoniyat berishni va jamoani 17-iyun kuni Kongo DRga qarshi kechadigan ilk bahsga tayyorlashni rejalashtirgan.
…