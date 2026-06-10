Lionel Messi Argentina terma jamoasining jahon chempionligini himoya qilish imkoniyatlarini yuqori baholadi

·0·Sport
Lionel Messi Argentina terma jamoasining jahon chempionligini himoya qilish imkoniyatlarini yuqori baholadi

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi Islandiyaga qarshi oʻtkazilgan (3:0) soʻnggi tayyorgarlik oʻyinidan soʻng oʻz jamoasining jahon chempionligini himoya qilish imkoniyatlari haqida gapirdi. Inter Miami yulduzi ikkinchi boʻlimda zaxiradan maydonga tushib, gol urishga muvaffaq boʻldi va oʻz mamlakati uchun uzoq yillik xalqaro rekordni yangiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Alabama shtatidagi "Jordan-Hare" stadionida boʻlib oʻtgan bahsning 70-daqiqasida maydonga tushgan Lionel Messi penaltini aniq amalga oshirib, hisobni yirik koʻrinishga keltirdi. Bu gol uning terma jamoa safidagi 117-goli boʻldi. Oʻyindan soʻng Messi oʻzining jismoniy holati haqida TyC Sports nashriga intervyu berdi: "Men maydonga tushishni intiqlik bilan kutayotgan edim. Oʻzimni ajoyib his qildim va jarohatdan keyingi qoʻrquvni yengib oʻtdim. Endi bizda ochilish oʻyiniga tayyorlanish uchun bir hafta vaqt bor", — dedi hujumchi.

38 yosh, 11 oy va 14 kunlik boʻlgan Lionel Messi rasman "Albiseleste" tarixidagi gol urgan eng yoshi katta futbolchiga aylandi. Avvalgi rekord 1957-yildan beri afsonaviy Angel Labrunaga tegishli edi. Shuningdek, Islandiyaga qarshi bahs Messining Argentina safidagi 199-rasmiy oʻyini boʻlib, u mamlakat tarixidagi eng koʻp oʻyin oʻtkazgan futbolchi maqomini yanada mustahkamladi.

Sardor jamoaning ruhiyati Qatardagi gʻalabadan soʻng ham oʻzgarmaganini taʼkidladi. Jazoirga qarshi guruh bosqichining ilk oʻyini oldidan u jamoaning gʻalabaga boʻlgan ishtiyoqi yuqori ekanini bildirdi: "Har doim musobaqa boshlanishida, ayniqsa Jahon chempionati oldidan juda hayajonlanaman. Bu guruh hech qachon muxlislarni uyaltirib qoʻymaydi. Biz har doim koʻprogʻini xohlaydigan gʻoliblar jamoasimiz", — deya qoʻshimcha qildi Lionel Messi.

Lionel MessiArgentinaJahon ChempionatiRekordFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fabio Kannavaro: “O‘zbekistonliklar bizdan faxrlanishini istaymiz”Fabio Kannavaro: “O‘zbekistonliklar bizdan faxrlanishini istaymiz”Bugun, 08:57O‘FAning bayonotidan so‘ng Masharipov joylagan post barchani lol qoldirdiO‘FAning bayonotidan so‘ng Masharipov joylagan post barchani lol qoldirdiBugun, 08:09Jaloliddin Masharipovning terma jamoadan chiqarilishi sababi ma’lum bo‘ldiJaloliddin Masharipovning terma jamoadan chiqarilishi sababi ma’lum bo‘ldiBugun, 08:01Mika Richards: Jud Bellingem Angliyaning eng yaxshi futbolchisiMika Richards: Jud Bellingem Angliyaning eng yaxshi futbolchisiBugun, 07:52Bavariya Liverpul yulduzi Rio Ngumoha uchun kurashga qoʻshildiBavariya Liverpul yulduzi Rio Ngumoha uchun kurashga qoʻshildiBugun, 07:37Mundial oldidan Masharipov bo‘yicha noxush xabarMundial oldidan Masharipov bo‘yicha noxush xabarBugun, 07:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...