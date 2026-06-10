Borussiya Dortmund ikki yulduzi bilan xayrlashishga tayyor

·0·Sport
Borussiya Dortmund ikki yulduzi bilan xayrlashishga tayyor

Borussiya Dortmund klubi yarim himoyachilar Marcel Sabitzer va Ramy Bensebaini borasida kutilmagan qarorga keldi. Ruhr Nachrichten nashrining xabar berishicha, klub ushbu futbolchilar bilan 2027-yilda yakuniga yetadigan shartnomalarni uzaytirmaslikni rejalashtirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, Dortmund jamoasi har ikki oʻyinchini shartnoma muddati tugagach, erkin agent sifatida qoʻyib yuborishga tayyor. Hozircha rahbariyat ularning bitimini muddatidan oldin yangilash yoki joriy transfer oynasida sotish niyatida emas. Sabitzer va Bensebainining oʻzlari ham shu yozda klubni tark etishni rejalashtirmayapti.

Transfermarkt portaliga koʻra, futbolchilarning bozor qiymati unchalik yuqori emas, bu esa Borussiya Dortmund uchun ularni tekinga qoʻyib yuborish moliyaviy jihatdan katta zarar keltirmasligini anglatadi. Garchi ular asosiy tarkibning doimiy vakillari hisoblanmasa-da, jamoa rotatsiyasi uchun muhim aktivlar sifatida koʻrilmoqda.

Oʻtgan mavsumda Bensebaini Dortmundliklar safida 32 ta oʻyinda maydonga tushgan boʻlsa, Sabitzer 34 ta uchrashuvda ishtirok etdi. Klub oʻzining qatʼiy siyosatiga sodiq qolgan holda, kelajagi noaniq boʻlgan futbolchilar bilan shartnoma masalasini oldindan hal qilishga urinmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Marcel Sabitzer 2023-yilda Bavariya jamoasidan 19 million yevro evaziga transfer qilingan edi. Ramy Bensebaini esa Borussiya Myunxengladbax bilan shartnomasi tugagach, erkin agent sifatida jamoaga kelib qoʻshilgan.

Borussiya DortmundMarcel SabitzerRamy BensebainiTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Emi Martinez Yuventus bilan kelishuvga erishdiEmi Martinez Yuventus bilan kelishuvga erishdiBugun, 10:17Norvegiya terma jamoasi mundialga 300 kilogramm baliq olib keladiNorvegiya terma jamoasi mundialga 300 kilogramm baliq olib keladiBugun, 10:16Morgan Rogers Arsenal qiziqishi va Jud Bellingem bilan raqobat haqidaMorgan Rogers Arsenal qiziqishi va Jud Bellingem bilan raqobat haqidaBugun, 10:15Ibrohim Maza Jahon chempionatida Messini mag‘lub etishga va’da berdi...Ibrohim Maza Jahon chempionatida Messini mag‘lub etishga va’da berdi...Bugun, 10:10Gvardiola ketganidan so‘ng «Manchester Siti»da katta tozalash boshlanadiGvardiola ketganidan so‘ng «Manchester Siti»da katta tozalash boshlanadiBugun, 09:46Real Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilgani maʻlum boʻldiReal Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilgani maʻlum boʻldiBugun, 09:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...