Borussiya Dortmund ikki yulduzi bilan xayrlashishga tayyor
Borussiya Dortmund klubi yarim himoyachilar Marcel Sabitzer va Ramy Bensebaini borasida kutilmagan qarorga keldi. Ruhr Nachrichten nashrining xabar berishicha, klub ushbu futbolchilar bilan 2027-yilda yakuniga yetadigan shartnomalarni uzaytirmaslikni rejalashtirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, Dortmund jamoasi har ikki oʻyinchini shartnoma muddati tugagach, erkin agent sifatida qoʻyib yuborishga tayyor. Hozircha rahbariyat ularning bitimini muddatidan oldin yangilash yoki joriy transfer oynasida sotish niyatida emas. Sabitzer va Bensebainining oʻzlari ham shu yozda klubni tark etishni rejalashtirmayapti.
Transfermarkt portaliga koʻra, futbolchilarning bozor qiymati unchalik yuqori emas, bu esa Borussiya Dortmund uchun ularni tekinga qoʻyib yuborish moliyaviy jihatdan katta zarar keltirmasligini anglatadi. Garchi ular asosiy tarkibning doimiy vakillari hisoblanmasa-da, jamoa rotatsiyasi uchun muhim aktivlar sifatida koʻrilmoqda.
Oʻtgan mavsumda Bensebaini Dortmundliklar safida 32 ta oʻyinda maydonga tushgan boʻlsa, Sabitzer 34 ta uchrashuvda ishtirok etdi. Klub oʻzining qatʼiy siyosatiga sodiq qolgan holda, kelajagi noaniq boʻlgan futbolchilar bilan shartnoma masalasini oldindan hal qilishga urinmoqda.
Eslatib oʻtamiz, Marcel Sabitzer 2023-yilda Bavariya jamoasidan 19 million yevro evaziga transfer qilingan edi. Ramy Bensebaini esa Borussiya Myunxengladbax bilan shartnomasi tugagach, erkin agent sifatida jamoaga kelib qoʻshilgan.
…