Desham Mbappening pozitsiyasi haqidagi tanqidlarga qanday javob berdi?

·0·Sport
Desham Mbappening pozitsiyasi haqidagi tanqidlarga qanday javob berdi?

Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati boshlanishi arafasida turnirning bosh favoritlaridan biri hisoblangan Fransiya milliy terma jamoasi lageridagi har bir bayonot sport olamida katta shov-shuvga sabab bo‘lmoqda. Ayniqsa, jamoa sardori va asosiy yulduzi Kilian Mbappening maydondagi vazifasi hamda taktik joylashuvi atrofidagi bahslar hanuz tingani yo‘q. Yaqinda bo‘lib o‘tgan matbuot anjumanida Fransiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Dide Desham jurnalistlarning «Mbappe uchun maydondagi eng maqbul va optimal nuqta qaysi?» degan mazmundagi savoliga o‘ziga xos tarzda javob qaytardi.

Sport jamoatchiligi va ekspertlar o‘rtasida Madridning «Real» klubi superyulduzi Kilian Mbappe sof markaziy hujumchi (to‘qqizlik) rolida o‘zining bor mahoratini, tezligini va yashirin imkoniyatlarini to‘liq namoyish eta olmaydi, u ko‘proq chap qanot vingeri sifatida xavfliroq, degan tanqidiy fikrlar tez-tez quloqqa chalinmoqda. Fransiyaliklar ustozi esa ushbu taktik e’tirozlarga nisbatan o‘z pozitsiyasini himoya qilib, masalaga biroz piching va yumor bilan yondashdi.

«Agar shunday bo‘lsa, balki men haqiqatan ham hech narsani tushunmaydigan ahmoqdirman. Unda oxirgi uch yil davomida klublar miqyosida uni aynan markaziy hujumchi pozitsiyasida o‘ynatib kelgan dunyoning eng kuchli murabbiylari ham futbolni umuman tushunmas ekan-da? Kilian Fransiyaning «PSJ» klubidagi so‘nggi mavsumida ham, Madridning «Real» klubida o‘tgan keyingi ikki muvaffaqiyatli mavsumda ham aynan hujum markazida to‘p tepdi va yuqori natijalar qayd etdi», — deya Deshamning so‘zlaridan iqtibos keltirdi mashhur «Madrid Zone» nashri.

Bosh murabbiyning bu gaplaridan ko‘rinib turibdiki, bo‘lajak Jahon chempionati bahslarida ham Fransiya hujum chizig‘ining markazini aynan Mbappe egallaydi va jamoaning butun taktikasi uning atrofida quriladi.

Ma’lumot o‘rnida eslatib o‘tish joizki, «uchranglilar» joriy mundialning guruh bosqichidagi o‘zlarining ilk mas’uliyatli uchrashuvini shu yilning 16 iyun sanasida Afrika qit’asining eng kuchli va jismoniy baquvvat vakillaridan biri — Senegal milliy terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi. Ushbu markaziy bahs guruhdagi yetakchilik taqdirini ko‘p jihatdan hal qilib berishi kutilmoqda. Biz esa Jahon chempionatida barcha terma jamoalarga chiroyli va mazmunli o‘yinlar tilab qolamiz.

Kilian Mbappening Madrid va terma jamoadagi yangi gollari, Dide Deshamning mundialdagi sirli taktikalari va Jahon chempionatining eng issiq, eksklyuziv yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Benfica bilan xayrlashdi va Real Madridga qaytmoqdaJoze Mourinyo Benfica bilan xayrlashdi va Real Madridga qaytmoqdaBugun, 11:55Muhammad Salah yangi klubi uchun uchta asosiy shartni eʼlon qildiMuhammad Salah yangi klubi uchun uchta asosiy shartni eʼlon qildiBugun, 11:53Kannavaro Nyu-York aeroportidagi tekshiruv yuzasidan rasmiy bayonot berdiKannavaro Nyu-York aeroportidagi tekshiruv yuzasidan rasmiy bayonot berdiBugun, 11:52Ronaldu va Portugaliya "oq bo‘rilar" bilan o‘yinga qanday tayyorlanmoqda?Ronaldu va Portugaliya "oq bo‘rilar" bilan o‘yinga qanday tayyorlanmoqda?Bugun, 11:43Yiliga 120 million yevro: Real Madrid futboldagi eng yirik shartnomani imzoladiYiliga 120 million yevro: Real Madrid futboldagi eng yirik shartnomani imzoladiBugun, 11:15Marcus Rashford Manchester Yunaytedga qaytmoqda: Barselona qarorini oʻzgartirdiMarcus Rashford Manchester Yunaytedga qaytmoqda: Barselona qarorini oʻzgartirdiBugun, 11:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...