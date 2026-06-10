Desham Mbappening pozitsiyasi haqidagi tanqidlarga qanday javob berdi?
Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati boshlanishi arafasida turnirning bosh favoritlaridan biri hisoblangan Fransiya milliy terma jamoasi lageridagi har bir bayonot sport olamida katta shov-shuvga sabab bo‘lmoqda. Ayniqsa, jamoa sardori va asosiy yulduzi Kilian Mbappening maydondagi vazifasi hamda taktik joylashuvi atrofidagi bahslar hanuz tingani yo‘q. Yaqinda bo‘lib o‘tgan matbuot anjumanida Fransiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Dide Desham jurnalistlarning «Mbappe uchun maydondagi eng maqbul va optimal nuqta qaysi?» degan mazmundagi savoliga o‘ziga xos tarzda javob qaytardi.
Sport jamoatchiligi va ekspertlar o‘rtasida Madridning «Real» klubi superyulduzi Kilian Mbappe sof markaziy hujumchi (to‘qqizlik) rolida o‘zining bor mahoratini, tezligini va yashirin imkoniyatlarini to‘liq namoyish eta olmaydi, u ko‘proq chap qanot vingeri sifatida xavfliroq, degan tanqidiy fikrlar tez-tez quloqqa chalinmoqda. Fransiyaliklar ustozi esa ushbu taktik e’tirozlarga nisbatan o‘z pozitsiyasini himoya qilib, masalaga biroz piching va yumor bilan yondashdi.
«Agar shunday bo‘lsa, balki men haqiqatan ham hech narsani tushunmaydigan ahmoqdirman. Unda oxirgi uch yil davomida klublar miqyosida uni aynan markaziy hujumchi pozitsiyasida o‘ynatib kelgan dunyoning eng kuchli murabbiylari ham futbolni umuman tushunmas ekan-da? Kilian Fransiyaning «PSJ» klubidagi so‘nggi mavsumida ham, Madridning «Real» klubida o‘tgan keyingi ikki muvaffaqiyatli mavsumda ham aynan hujum markazida to‘p tepdi va yuqori natijalar qayd etdi», — deya Deshamning so‘zlaridan iqtibos keltirdi mashhur «Madrid Zone» nashri.
Bosh murabbiyning bu gaplaridan ko‘rinib turibdiki, bo‘lajak Jahon chempionati bahslarida ham Fransiya hujum chizig‘ining markazini aynan Mbappe egallaydi va jamoaning butun taktikasi uning atrofida quriladi.
Ma’lumot o‘rnida eslatib o‘tish joizki, «uchranglilar» joriy mundialning guruh bosqichidagi o‘zlarining ilk mas’uliyatli uchrashuvini shu yilning 16 iyun sanasida Afrika qit’asining eng kuchli va jismoniy baquvvat vakillaridan biri — Senegal milliy terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi. Ushbu markaziy bahs guruhdagi yetakchilik taqdirini ko‘p jihatdan hal qilib berishi kutilmoqda. Biz esa Jahon chempionatida barcha terma jamoalarga chiroyli va mazmunli o‘yinlar tilab qolamiz.
Kilian Mbappening Madrid va terma jamoadagi yangi gollari, Dide Deshamning mundialdagi sirli taktikalari va Jahon chempionatining eng issiq, eksklyuziv yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…