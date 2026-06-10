Vitinha va Joao Neves Real Madridga oʻtadimi? Jorge Mendes javob berdi

·0·Sport
Vitinha va Joao Neves Real Madridga oʻtadimi? Jorge Mendes javob berdi

PSJ yulduzlari Vitinha va Joao Neves yozgi transfer oynasi oldidan mish-mishlar markazida qolmoqda. Xabarlarga koʻra, Real Madrid ushbu portugaliyalik juftlikning harakatlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Biroq, taniqli agent Jorge Mendes oʻz mijozlarining kelajagi borasidagi barcha savollarga oydinlik kiritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Vitinha va Neves Luis Enrique taktik sxemasining ajralmas qismiga aylangan. Xususan, Vitinha Yevropaning eng barqaror yarim himoyachilaridan biri sifatida shakllandi va oʻtgan mavsumda barcha turnirlarda 50 ta oʻyinda maydonga tushdi. 21 yoshli Joao Neves ham Parij klubi uchun muhim aktivga aylanib ulgurdi va oʻzining sermahsul oʻyinlari bilan muxlislar mehrini qozondi.

Santiago Bernabeu bilan bogʻliq xabarlarga qaramay, Mendes yozgi transferlar haqidagi gap-soʻzlarni rad etdi. Fabrizio Romano bilan suhbatda agent Fransiya chempionlari oʻz yetakchilarini sotish niyatida emasligini taʼkidladi. "Vitinha va Joao hech kim uchun variant emas edi. Ular PSJ uchun sotilmaydigan futbolchilar va Parijda juda baxtli", — dedi Mendes.

Real Madrid rahbariyati tarkibni yosh va iqtidorli yarim himoyachilar bilan kuchaytirishni maqsad qilgan boʻlsa-da, PSJ rahbariyati bu ikki futbolchini "daxlsiz" deb hisoblamoqda. Klub hatto rekord darajadagi summalar ham portugaliyalik legionerlarni sotish uchun yetarli boʻlmasligini maʼlum qilgan.

Endilikda bor eʼtibor transfer bozoridan terma jamoa oʻyinlariga qaratiladi. Har ikki futbolchi Roberto Martinez boshqaruvidagi Portugaliya terma jamoasi safida Jahon chempionatida muhim rol oʻynashi kutilmoqda. Eʼtiborlisi, Portugaliya guruh bosqichida Kongo DR, Oʻzbekiston va Kolumbiya terma jamoalariga qarshi bahs olib boradi.

PSJReal MadridVitinhaJoao NevesTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 murabbiylari maoshi e’lon qilindi: Kannavaro kuchli beshlikda!JCH-2026 murabbiylari maoshi e’lon qilindi: Kannavaro kuchli beshlikda!Bugun, 13:36Chelsi afsonasi Marcus Rashfordni transfer qilishga chaqirdiChelsi afsonasi Marcus Rashfordni transfer qilishga chaqirdiBugun, 13:10Tottenxemda katta tozalash: Iv Bissuma va yana 10 futbolchi jamoani tark etdiTottenxemda katta tozalash: Iv Bissuma va yana 10 futbolchi jamoani tark etdiBugun, 12:51JCH-2026 dagi eng yosh va eng keksa futbolchilar ramziy jamoasi tuzildi...JCH-2026 dagi eng yosh va eng keksa futbolchilar ramziy jamoasi tuzildi...Bugun, 12:45Pol Merson Arsenal sardori Martin Odegaard sotilishi haqida kutilmagan nazariyani aytdiPol Merson Arsenal sardori Martin Odegaard sotilishi haqida kutilmagan nazariyani aytdiBugun, 12:39Desham Mbappening pozitsiyasi haqidagi tanqidlarga qanday javob berdi?Desham Mbappening pozitsiyasi haqidagi tanqidlarga qanday javob berdi?Bugun, 12:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...