Vitinha va Joao Neves Real Madridga oʻtadimi? Jorge Mendes javob berdi
PSJ yulduzlari Vitinha va Joao Neves yozgi transfer oynasi oldidan mish-mishlar markazida qolmoqda. Xabarlarga koʻra, Real Madrid ushbu portugaliyalik juftlikning harakatlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Biroq, taniqli agent Jorge Mendes oʻz mijozlarining kelajagi borasidagi barcha savollarga oydinlik kiritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Vitinha va Neves Luis Enrique taktik sxemasining ajralmas qismiga aylangan. Xususan, Vitinha Yevropaning eng barqaror yarim himoyachilaridan biri sifatida shakllandi va oʻtgan mavsumda barcha turnirlarda 50 ta oʻyinda maydonga tushdi. 21 yoshli Joao Neves ham Parij klubi uchun muhim aktivga aylanib ulgurdi va oʻzining sermahsul oʻyinlari bilan muxlislar mehrini qozondi.
Santiago Bernabeu bilan bogʻliq xabarlarga qaramay, Mendes yozgi transferlar haqidagi gap-soʻzlarni rad etdi. Fabrizio Romano bilan suhbatda agent Fransiya chempionlari oʻz yetakchilarini sotish niyatida emasligini taʼkidladi. "Vitinha va Joao hech kim uchun variant emas edi. Ular PSJ uchun sotilmaydigan futbolchilar va Parijda juda baxtli", — dedi Mendes.
Real Madrid rahbariyati tarkibni yosh va iqtidorli yarim himoyachilar bilan kuchaytirishni maqsad qilgan boʻlsa-da, PSJ rahbariyati bu ikki futbolchini "daxlsiz" deb hisoblamoqda. Klub hatto rekord darajadagi summalar ham portugaliyalik legionerlarni sotish uchun yetarli boʻlmasligini maʼlum qilgan.
Endilikda bor eʼtibor transfer bozoridan terma jamoa oʻyinlariga qaratiladi. Har ikki futbolchi Roberto Martinez boshqaruvidagi Portugaliya terma jamoasi safida Jahon chempionatida muhim rol oʻynashi kutilmoqda. Eʼtiborlisi, Portugaliya guruh bosqichida Kongo DR, Oʻzbekiston va Kolumbiya terma jamoalariga qarshi bahs olib boradi.
…