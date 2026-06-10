Arsene Wenger Kylian Mbappe himoyasiga chiqdi: U Real Madridda qurbon qilindi

·0·Sport
Arsene Wenger Kylian Mbappe himoyasiga chiqdi: U Real Madridda qurbon qilindi

Arsenal jamoasining sobiq bosh murabbiyi Arsene Wenger Kylian Mbappe atrofidagi tanqidlarga munosabat bildirib, hujumchini Real Madrid jamoasidagi muammolarda nohaq ayblanayotganini taʼkidladi. Afsonaviy murabbiyning fikricha, fransiyalik yulduz Madrid klubida "aybdor" sifatida koʻrsatilmoqda, biroq u boʻlajak Jahon chempionatida oʻzining eng yaxshi formasiga qaytadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Wengerning soʻzlariga koʻra, Kylian Mbappe oʻzining avvalgi darajasida boʻlmagan Real Madrid tarkibiga kelib qolgan. "Hozir hamma kutayotgan bir inson bor — bu Kylian Mbappe. Men u bilan garov oʻynashga tayyorman, u ajoyib Jahon chempionatini oʻtkazadi. Bu mavsumda u koʻp bor nohaq tanqid qilindi. U oʻrtacha darajadagi Real Madrid jamoasiga tushib qoldi. Ilgari Madridda oʻnta jahon darajasidagi oʻyinchi boʻlardi, hozir esa bor-yoʻgʻi uch-toʻrtta", — dedi Wenger Le Figaro nashriga bergan intervyusida.

Mutaxassisning fikricha, Mbappening mavsum davomida jarohatlar tufayli kamroq oʻyin amaliyotiga ega boʻlgani Fransiya terma jamoasi uchun foydali boʻlishi mumkin. Koʻplab yulduzlar yirik turnirlarga charchagan holda yetib kelishsa, 27 yoshli hujumchi jismoniy jihatdan tetik holatda boʻladi. Wengerning taʼkidlashicha, Chempionlar ligasi finalidan keyin koʻplab futbolchilarning kuchi qolmaydi, biroq Mbappe Shimoliy Amerikadagi turnirga katta energiya bilan boradi.

Shuningdek, Arsene Wenger Didier Deschamps boshchiligidagi Fransiya terma jamoasini boʻlajak chempionatning asosiy favoriti deb hisoblamoqda. Uning aytishicha, fransuzlar tarkibidagi hujumkorlik va jismoniy quvvat boshqa hech bir jamoada yoʻq. "Fransiyani boshqalardan ustun qoʻyaman. Bizda shunday hujumchilar borki, agar oʻyinning 70-daqiqasiga kelib hisob 0:0 boʻlib tursa, raqib baribir yutqazadi. Jismoniy quvvat farqni yuzaga keltiradi", — deya qoʻshimcha qildi murabbiy.

Real MadridKylian MbappeArsene WengerFransiyaJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 murabbiylari maoshi e’lon qilindi: Kannavaro kuchli beshlikda!JCH-2026 murabbiylari maoshi e’lon qilindi: Kannavaro kuchli beshlikda!Bugun, 13:36Vitinha va Joao Neves Real Madridga oʻtadimi? Jorge Mendes javob berdiVitinha va Joao Neves Real Madridga oʻtadimi? Jorge Mendes javob berdiBugun, 13:34Chelsi afsonasi Marcus Rashfordni transfer qilishga chaqirdiChelsi afsonasi Marcus Rashfordni transfer qilishga chaqirdiBugun, 13:10Tottenxemda katta tozalash: Iv Bissuma va yana 10 futbolchi jamoani tark etdiTottenxemda katta tozalash: Iv Bissuma va yana 10 futbolchi jamoani tark etdiBugun, 12:51JCH-2026 dagi eng yosh va eng keksa futbolchilar ramziy jamoasi tuzildi...JCH-2026 dagi eng yosh va eng keksa futbolchilar ramziy jamoasi tuzildi...Bugun, 12:45Pol Merson Arsenal sardori Martin Odegaard sotilishi haqida kutilmagan nazariyani aytdiPol Merson Arsenal sardori Martin Odegaard sotilishi haqida kutilmagan nazariyani aytdiBugun, 12:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...