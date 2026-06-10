Arsene Wenger Kylian Mbappe himoyasiga chiqdi: U Real Madridda qurbon qilindi
Arsenal jamoasining sobiq bosh murabbiyi Arsene Wenger Kylian Mbappe atrofidagi tanqidlarga munosabat bildirib, hujumchini Real Madrid jamoasidagi muammolarda nohaq ayblanayotganini taʼkidladi. Afsonaviy murabbiyning fikricha, fransiyalik yulduz Madrid klubida "aybdor" sifatida koʻrsatilmoqda, biroq u boʻlajak Jahon chempionatida oʻzining eng yaxshi formasiga qaytadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Wengerning soʻzlariga koʻra, Kylian Mbappe oʻzining avvalgi darajasida boʻlmagan Real Madrid tarkibiga kelib qolgan. "Hozir hamma kutayotgan bir inson bor — bu Kylian Mbappe. Men u bilan garov oʻynashga tayyorman, u ajoyib Jahon chempionatini oʻtkazadi. Bu mavsumda u koʻp bor nohaq tanqid qilindi. U oʻrtacha darajadagi Real Madrid jamoasiga tushib qoldi. Ilgari Madridda oʻnta jahon darajasidagi oʻyinchi boʻlardi, hozir esa bor-yoʻgʻi uch-toʻrtta", — dedi Wenger Le Figaro nashriga bergan intervyusida.
Mutaxassisning fikricha, Mbappening mavsum davomida jarohatlar tufayli kamroq oʻyin amaliyotiga ega boʻlgani Fransiya terma jamoasi uchun foydali boʻlishi mumkin. Koʻplab yulduzlar yirik turnirlarga charchagan holda yetib kelishsa, 27 yoshli hujumchi jismoniy jihatdan tetik holatda boʻladi. Wengerning taʼkidlashicha, Chempionlar ligasi finalidan keyin koʻplab futbolchilarning kuchi qolmaydi, biroq Mbappe Shimoliy Amerikadagi turnirga katta energiya bilan boradi.
Shuningdek, Arsene Wenger Didier Deschamps boshchiligidagi Fransiya terma jamoasini boʻlajak chempionatning asosiy favoriti deb hisoblamoqda. Uning aytishicha, fransuzlar tarkibidagi hujumkorlik va jismoniy quvvat boshqa hech bir jamoada yoʻq. "Fransiyani boshqalardan ustun qoʻyaman. Bizda shunday hujumchilar borki, agar oʻyinning 70-daqiqasiga kelib hisob 0:0 boʻlib tursa, raqib baribir yutqazadi. Jismoniy quvvat farqni yuzaga keltiradi", — deya qoʻshimcha qildi murabbiy.
…