Chelsi yulduzlari Madonna suratga olgan gʻalati qisqa metrajli filmda koʻrinish berdi

·0·Sport
Chelsi yulduzlari Madonna suratga olgan gʻalati qisqa metrajli filmda koʻrinish berdi

Chelsi hujumchilari Cole Palmer va Joao Pedro pop-musiqa afsonasi Madonna tomonidan suratga olingan yangi qisqa metrajli filmda kutilmagan koʻrinish berib, futbol muxlislarini hayratda qoldirdi. Mavsum yakunlangach, jahon chempionatidan chetda qolgan ikki yulduz xonandaning "Confessions II" deb nomlangan 14 daqiqalik loyihasida, aniqrogʻi, jamoat hojatxonasi sahnasida paydo boʻlishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu loyiha Madonnaning 2005-yildagi mashhur "Confessions on a Dance Floor" albomining davomi sifatida taqdim etilgan. Chelsi aʼzolari filmda nufuzli aktyorlar bilan bir safda koʻrinish berishdi: loyihada britaniyalik aktyor Benedict Cumberbatch, supermodel Kate Moss va amerikalik xonanda Sabrina Carpenter ham ishtirok etgan. Futbolchilarning ushbu gʻalati sahnadagi ishtiroki ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab boʻldi.

Maʼlumki, Chelsi jamoasining 10 nafar futbolchisi jahon chempionatiga yoʻl olgan bir paytda, Palmer va Pedro turnirdan chetda qolishdi. Angliya terma jamoasi ustozi Thomas Tuchel Palmerni qaydnomaga kiritmadi, Braziliya bosh murabbiyi Carlo Ancelotti esa Pedroni tanlamadi. Bu esa futbolchilarga boʻsh vaqtlarida koʻngilochar industriyada oʻzlarini sinab koʻrish imkonini berdi.

Joao Pedro oʻtgan mavsumda Braytondan transfer qilingach, barcha musobaqalarda 20 ta gol urib, sermahsul oʻyin koʻrsatgan edi. Cole Palmer uchun esa mavsum biroz omadsiz kechdi; u jarohatlar sababli 34 oʻyinda 11 ta gol bilan cheklandi. Chelsi esa Angliya Premer-ligasini 10-oʻrinda yakunlab, yevrokuboklardan quruq qoldi.

Madonna London klublariga begona emas. Fevral oyida u Tottenxem akademiyasida toʻp suradigan qizlari bilan Tottenxem Hotspur stadionida koʻringan edi. Shuningdek, u oktyabr oyida Stamford Bridge stadionida Chelsi jamoasining Liverpul ustidan qozongan gʻalabasini ham bevosita kuzatgan edi.

ChelsiCole PalmerJoao PedroMadonnaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bayer Leverkusen Kennet Eichhorn transferini hal qildiBayer Leverkusen Kennet Eichhorn transferini hal qildiBugun, 14:11Arsene Wenger Kylian Mbappe himoyasiga chiqdi: U Real Madridda qurbon qilindiArsene Wenger Kylian Mbappe himoyasiga chiqdi: U Real Madridda qurbon qilindiBugun, 13:59JCH-2026 murabbiylari maoshi e’lon qilindi: Kannavaro kuchli beshlikda!JCH-2026 murabbiylari maoshi e’lon qilindi: Kannavaro kuchli beshlikda!Bugun, 13:36Vitinha va Joao Neves Real Madridga oʻtadimi? Jorge Mendes javob berdiVitinha va Joao Neves Real Madridga oʻtadimi? Jorge Mendes javob berdiBugun, 13:34Chelsi afsonasi Marcus Rashfordni transfer qilishga chaqirdiChelsi afsonasi Marcus Rashfordni transfer qilishga chaqirdiBugun, 13:10Tottenxemda katta tozalash: Iv Bissuma va yana 10 futbolchi jamoani tark etdiTottenxemda katta tozalash: Iv Bissuma va yana 10 futbolchi jamoani tark etdiBugun, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...