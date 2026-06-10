Chelsi yulduzlari Madonna suratga olgan gʻalati qisqa metrajli filmda koʻrinish berdi
Chelsi hujumchilari Cole Palmer va Joao Pedro pop-musiqa afsonasi Madonna tomonidan suratga olingan yangi qisqa metrajli filmda kutilmagan koʻrinish berib, futbol muxlislarini hayratda qoldirdi. Mavsum yakunlangach, jahon chempionatidan chetda qolgan ikki yulduz xonandaning "Confessions II" deb nomlangan 14 daqiqalik loyihasida, aniqrogʻi, jamoat hojatxonasi sahnasida paydo boʻlishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu loyiha Madonnaning 2005-yildagi mashhur "Confessions on a Dance Floor" albomining davomi sifatida taqdim etilgan. Chelsi aʼzolari filmda nufuzli aktyorlar bilan bir safda koʻrinish berishdi: loyihada britaniyalik aktyor Benedict Cumberbatch, supermodel Kate Moss va amerikalik xonanda Sabrina Carpenter ham ishtirok etgan. Futbolchilarning ushbu gʻalati sahnadagi ishtiroki ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab boʻldi.
Maʼlumki, Chelsi jamoasining 10 nafar futbolchisi jahon chempionatiga yoʻl olgan bir paytda, Palmer va Pedro turnirdan chetda qolishdi. Angliya terma jamoasi ustozi Thomas Tuchel Palmerni qaydnomaga kiritmadi, Braziliya bosh murabbiyi Carlo Ancelotti esa Pedroni tanlamadi. Bu esa futbolchilarga boʻsh vaqtlarida koʻngilochar industriyada oʻzlarini sinab koʻrish imkonini berdi.
Joao Pedro oʻtgan mavsumda Braytondan transfer qilingach, barcha musobaqalarda 20 ta gol urib, sermahsul oʻyin koʻrsatgan edi. Cole Palmer uchun esa mavsum biroz omadsiz kechdi; u jarohatlar sababli 34 oʻyinda 11 ta gol bilan cheklandi. Chelsi esa Angliya Premer-ligasini 10-oʻrinda yakunlab, yevrokuboklardan quruq qoldi.
Madonna London klublariga begona emas. Fevral oyida u Tottenxem akademiyasida toʻp suradigan qizlari bilan Tottenxem Hotspur stadionida koʻringan edi. Shuningdek, u oktyabr oyida Stamford Bridge stadionida Chelsi jamoasining Liverpul ustidan qozongan gʻalabasini ham bevosita kuzatgan edi.
…