Josko Gvardiol Bavariya taklifini rad etib Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirmoqda

·0·Sport
Josko Gvardiol Bavariya taklifini rad etib Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirmoqda

Xorvatiyalik himoyachi Josko Gvardiol oʻz kelajagini Manchester Siti bilan bogʻlashga qaror qildi. Bu qaror yozgi transfer oynasida himoya chizigʻini kuchaytirishni rejalashtirgan Bavariya klubi uchun kutilmagan zarba boʻldi. Myunxenliklar qiziqishiga qaramay, 24 yoshli futbolchi "Etihad" stadionida qolishni va yangi rahbariyat davrida ham jamoaning asosiy ustunlaridan biri boʻlishni afzal koʻrmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi shartnomasi 2028-yilgacha amal qiladigan Gvardiol Yevropaning koʻplab grand klublari eʻtiborida edi. Biroq Manchester Siti rahbariyati uni "daxlsiz" aktiv deb hisoblamoqda va Chempionlar ligasidagi toʻgʻridan-toʻgʻri raqibiga sotishni istamayapti. The Athletic nashrining xabar berishicha, klub ichidagi muhit ishonchli va futbolchining oʻzi ham Angliya hayotiga toʻliq moslashgan.

Bavariya sport direktori Max Eberl jamoa himoyasini isloh qilish maqsadida Gvardiolni asosiy maqsad qilib belgilagan edi. Ular xorvatiyalik himoyachini Harry Kane bilan bir jamoada oʻynashga koʻndirmoqchi boʻlishdi, ammo Premyer-liga jozibasi va Manchesterdagi barqarorlik nemis klubi taklifidan ustun keldi. Futbolchi markaziy himoyada ham, chap qanotda ham birdek samarali oʻynay olishi bilan qadrlanadi.

Pep Guardiola ketganidan soʻng jamoani qabul qilib olishi kutilayotgan Enzo Maresca uchun Gvardiolning qolishi juda muhim. Yangi murabbiy taktik sxemalarida xorvatiyalik himoyachi markaziy oʻrinni egallashi kutilmoqda. 2025-26-yilgi mavsumda jiddiy jarohat olganiga qaramay, Gvardiol 25 ta oʻyinda maydonga tushib, 2 ta gol va 5 ta assist qayd etishga ulgurdi.

Manchester Siti soʻnggi 18 oy davomida tarkibni yoshartirish strategiyasini amalga oshirmoqda. Gvardiol ushbu loyihaning asosiy yuzi hisoblanadi. Yangi shartnoma imzolanishi klubning murabbiy almashganidan keyin ham Angliya futboli choʻqqisida qolish niyati jiddiy ekanligidan dalolat beradi.

Manchester SitiBavariyaJosko GvardiolTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shomurodov faoliyatini Turkiyaning superklubida davom ettirishi kutilmoqdaShomurodov faoliyatini Turkiyaning superklubida davom ettirishi kutilmoqdaBugun, 15:37Chelsi yulduzlari Madonna suratga olgan gʻalati qisqa metrajli filmda koʻrinish berdiChelsi yulduzlari Madonna suratga olgan gʻalati qisqa metrajli filmda koʻrinish berdiBugun, 15:17Bayer Leverkusen Kennet Eichhorn transferini hal qildiBayer Leverkusen Kennet Eichhorn transferini hal qildiBugun, 14:11Arsene Wenger Kylian Mbappe himoyasiga chiqdi: U Real Madridda qurbon qilindiArsene Wenger Kylian Mbappe himoyasiga chiqdi: U Real Madridda qurbon qilindiBugun, 13:59JCH-2026 murabbiylari maoshi e’lon qilindi: Kannavaro kuchli beshlikda!JCH-2026 murabbiylari maoshi e’lon qilindi: Kannavaro kuchli beshlikda!Bugun, 13:36Vitinha va Joao Neves Real Madridga oʻtadimi? Jorge Mendes javob berdiVitinha va Joao Neves Real Madridga oʻtadimi? Jorge Mendes javob berdiBugun, 13:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...