Josko Gvardiol Bavariya taklifini rad etib Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirmoqda
Xorvatiyalik himoyachi Josko Gvardiol oʻz kelajagini Manchester Siti bilan bogʻlashga qaror qildi. Bu qaror yozgi transfer oynasida himoya chizigʻini kuchaytirishni rejalashtirgan Bavariya klubi uchun kutilmagan zarba boʻldi. Myunxenliklar qiziqishiga qaramay, 24 yoshli futbolchi "Etihad" stadionida qolishni va yangi rahbariyat davrida ham jamoaning asosiy ustunlaridan biri boʻlishni afzal koʻrmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi shartnomasi 2028-yilgacha amal qiladigan Gvardiol Yevropaning koʻplab grand klublari eʻtiborida edi. Biroq Manchester Siti rahbariyati uni "daxlsiz" aktiv deb hisoblamoqda va Chempionlar ligasidagi toʻgʻridan-toʻgʻri raqibiga sotishni istamayapti. The Athletic nashrining xabar berishicha, klub ichidagi muhit ishonchli va futbolchining oʻzi ham Angliya hayotiga toʻliq moslashgan.
Bavariya sport direktori Max Eberl jamoa himoyasini isloh qilish maqsadida Gvardiolni asosiy maqsad qilib belgilagan edi. Ular xorvatiyalik himoyachini Harry Kane bilan bir jamoada oʻynashga koʻndirmoqchi boʻlishdi, ammo Premyer-liga jozibasi va Manchesterdagi barqarorlik nemis klubi taklifidan ustun keldi. Futbolchi markaziy himoyada ham, chap qanotda ham birdek samarali oʻynay olishi bilan qadrlanadi.
Pep Guardiola ketganidan soʻng jamoani qabul qilib olishi kutilayotgan Enzo Maresca uchun Gvardiolning qolishi juda muhim. Yangi murabbiy taktik sxemalarida xorvatiyalik himoyachi markaziy oʻrinni egallashi kutilmoqda. 2025-26-yilgi mavsumda jiddiy jarohat olganiga qaramay, Gvardiol 25 ta oʻyinda maydonga tushib, 2 ta gol va 5 ta assist qayd etishga ulgurdi.
Manchester Siti soʻnggi 18 oy davomida tarkibni yoshartirish strategiyasini amalga oshirmoqda. Gvardiol ushbu loyihaning asosiy yuzi hisoblanadi. Yangi shartnoma imzolanishi klubning murabbiy almashganidan keyin ham Angliya futboli choʻqqisida qolish niyati jiddiy ekanligidan dalolat beradi.
…