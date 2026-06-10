Joze Mourinyo Real Madrid bilan shartnoma imzolash uchun Ispaniyaga uchib ketdi

·0·Sport
Joze Mourinyo Real Madrid bilan shartnoma imzolash uchun Ispaniyaga uchib ketdi

Joze Mourinyo chorshanba kuni tushdan keyin Real Madrid bilan uch yillik shartnoma imzolash va klubga qaytishini yakunlash uchun Ispaniyaga yoʻl oldi. Chelsi sobiq murabbiyi rasmiy matbuot anjumani yoki kutib olish marosimini oʻtkazmasdan, darhol mashgʻulot bazasiga yoʻl olishni va ishga kirishishni rejalashtirmoqda. Uning yangi shartnomasi rasman iyul oyidan kuchga kirsa-da, portugaliyalik mutaxassis vaqtni boy bermaslikka qaror qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

63 yoshli murabbiyning tayinlanishi uchun yoʻl seshanba kuni Alvaro Arbeloa isteʼfoga chiqarilgach toʻliq ochildi. Mourinyo oʻzi bilan birga besh nafar yordamchi murabbiyni olib keladi. Arbeloa yanvar oyida Xabi Alonso oʻrnini egallagan edi, biroq Real Madrid uning qoʻl ostida La Liga chempionligini Barselona jamoasiga boy berdi, Chempionlar ligasi chorak finalida Bavariya klubidan magʻlub boʻldi va Ispaniya kubogini tark etdi.

Klub prezidenti Florentino Perez saylovdagi gʻalabasidan soʻng Mourinyoning qaytishini rasman tasdiqladi. "Biz dunyoning eng yaxshi murabbiylaridan biri, haqiqiy madridist Joze Mourinyoni yana kutib olganimizdan faxrlanamiz. Maqsadimiz — 16-Yevropa kubogini qoʻlga kiritish va sovrinlar yutishda davom etish", — dedi Perez oʻz nutqida.

Mourinyo iyun oyining qolgan qismini jamoa tarkibini tahlil qilish va yangi shtab bilan parda ortida ishlashga sarflaydi. Iyul oyida shartnoma rasman boshlangach, muxlislar uchun katta taqdimot marosimi oʻtkazilishi kutilmoqda. Shundan soʻng, tajribali murabbiy bor eʼtiborini yangi mavsum oldidan oʻtkaziladigan oʻrtoqlik uchrashuvlariga va jamoani tayyorlashga qaratadi.

Real MadridJose MourinhoFlorentino PerezLa LigaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Roberto De Zerbi Tottenxem uchun koʻplab futbolchilarni koʻz ostiga olganRoberto De Zerbi Tottenxem uchun koʻplab futbolchilarni koʻz ostiga olganBugun, 16:59Jamshid Saidov yana «Qizilqum» jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandiJamshid Saidov yana «Qizilqum» jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 16:47Jamie Carragher: Jud Bellingem JCh-2026da zaxirada qolishi mumkinJamie Carragher: Jud Bellingem JCh-2026da zaxirada qolishi mumkinBugun, 16:36Roberto Carlos: Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ham oʻynashi mumkinRoberto Carlos: Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ham oʻynashi mumkinBugun, 15:58Josko Gvardiol Bavariya taklifini rad etib Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirmoqdaJosko Gvardiol Bavariya taklifini rad etib Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirmoqdaBugun, 15:39Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi ma’lum bo‘ldi...Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi ma’lum bo‘ldi...Bugun, 15:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...