Joze Mourinyo Real Madrid bilan shartnoma imzolash uchun Ispaniyaga uchib ketdi
Joze Mourinyo chorshanba kuni tushdan keyin Real Madrid bilan uch yillik shartnoma imzolash va klubga qaytishini yakunlash uchun Ispaniyaga yoʻl oldi. Chelsi sobiq murabbiyi rasmiy matbuot anjumani yoki kutib olish marosimini oʻtkazmasdan, darhol mashgʻulot bazasiga yoʻl olishni va ishga kirishishni rejalashtirmoqda. Uning yangi shartnomasi rasman iyul oyidan kuchga kirsa-da, portugaliyalik mutaxassis vaqtni boy bermaslikka qaror qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
63 yoshli murabbiyning tayinlanishi uchun yoʻl seshanba kuni Alvaro Arbeloa isteʼfoga chiqarilgach toʻliq ochildi. Mourinyo oʻzi bilan birga besh nafar yordamchi murabbiyni olib keladi. Arbeloa yanvar oyida Xabi Alonso oʻrnini egallagan edi, biroq Real Madrid uning qoʻl ostida La Liga chempionligini Barselona jamoasiga boy berdi, Chempionlar ligasi chorak finalida Bavariya klubidan magʻlub boʻldi va Ispaniya kubogini tark etdi.
Klub prezidenti Florentino Perez saylovdagi gʻalabasidan soʻng Mourinyoning qaytishini rasman tasdiqladi. "Biz dunyoning eng yaxshi murabbiylaridan biri, haqiqiy madridist Joze Mourinyoni yana kutib olganimizdan faxrlanamiz. Maqsadimiz — 16-Yevropa kubogini qoʻlga kiritish va sovrinlar yutishda davom etish", — dedi Perez oʻz nutqida.
Mourinyo iyun oyining qolgan qismini jamoa tarkibini tahlil qilish va yangi shtab bilan parda ortida ishlashga sarflaydi. Iyul oyida shartnoma rasman boshlangach, muxlislar uchun katta taqdimot marosimi oʻtkazilishi kutilmoqda. Shundan soʻng, tajribali murabbiy bor eʼtiborini yangi mavsum oldidan oʻtkaziladigan oʻrtoqlik uchrashuvlariga va jamoani tayyorlashga qaratadi.
…