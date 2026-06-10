Tottenxem Markos Senesini oʻz safiga qoʻshib oldi

·0·Sport
Tottenxem Markos Senesini oʻz safiga qoʻshib oldi

Londonning Tottenxem klubi Argentina terma jamoasi himoyachisi Markos Senesi bilan shartnoma imzolaganini rasman eʼlon qildi. Futbolchi Bornmut bilan shartnomasi yakunlangani sababli poytaxt klubiga erkin agent maqomida kelib qoʻshildi. Chap oyoqda harakat qiluvchi markaziy himoyachi 1-iyuldan boshlab jamoa mashgʻulotlariga kirishadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Roberto De Zerbi boshqaruvidagi jamoa yangi mavsum oldidan oʻz tarkibini kuchaytirishda davom etmoqda. Senesi Bornmut safida oʻtkazgan toʻrt mavsum davomida oʻzini koʻrsata oldi. U 2022-yilda Feyenoorddan 15 million yevro evaziga Angliyaga koʻchib oʻtgan edi. Argentinalik himoyachi yangi klubiga oʻtganidan xursandligini yashirmadi: "Tottenxem futbolchisi boʻlish oʻzgacha tuygʻu. Klub meni oʻz loyihasining bir qismi sifatida koʻrishni qanchalik xohlayotganini ilk daqiqalardanoq isbotladi", — dedi futbolchi.

Markos Senesi Bornmut safida jami 128 ta uchrashuvda maydonga tushib, 6 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan. Undan avval esa Niderlandiyaning Feyenoord jamoasida 116 ta oʻyinda ishtirok etib, 9 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan. Tajribali himoyachi Tottenxem bilan sovrinlar yutishni va muxlislarni xursand qilishni maqsad qilganini taʼkidladi.

Klub sport direktori Yoxan Lange va bosh murabbiy Roberto De Zerbi yangi transfer haqida ijobiy fikr bildirishdi. De Zerbi Senesining toʻp bilan ishlash mahorati va taktik moslashuvchanligini yuqori baholadi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, Markosning tajribasi va oʻyinni oʻqiy olish qobiliyati jamoaning himoya chizigʻini sezilarli darajada mustahkamlaydi.

TottenxemMarkos SenesiRoberto De ZerbiAngliya Premer-ligasiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Real Madrid bilan shartnoma imzolash uchun Ispaniyaga uchib ketdiJoze Mourinyo Real Madrid bilan shartnoma imzolash uchun Ispaniyaga uchib ketdiBugun, 17:17Roberto De Zerbi Tottenxem uchun koʻplab futbolchilarni koʻz ostiga olganRoberto De Zerbi Tottenxem uchun koʻplab futbolchilarni koʻz ostiga olganBugun, 16:59Jamshid Saidov yana «Qizilqum» jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandiJamshid Saidov yana «Qizilqum» jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 16:47Jamie Carragher: Jud Bellingem JCh-2026da zaxirada qolishi mumkinJamie Carragher: Jud Bellingem JCh-2026da zaxirada qolishi mumkinBugun, 16:36Roberto Carlos: Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ham oʻynashi mumkinRoberto Carlos: Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ham oʻynashi mumkinBugun, 15:58Josko Gvardiol Bavariya taklifini rad etib Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirmoqdaJosko Gvardiol Bavariya taklifini rad etib Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirmoqdaBugun, 15:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...