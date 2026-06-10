Tottenxem Markos Senesini oʻz safiga qoʻshib oldi
Londonning Tottenxem klubi Argentina terma jamoasi himoyachisi Markos Senesi bilan shartnoma imzolaganini rasman eʼlon qildi. Futbolchi Bornmut bilan shartnomasi yakunlangani sababli poytaxt klubiga erkin agent maqomida kelib qoʻshildi. Chap oyoqda harakat qiluvchi markaziy himoyachi 1-iyuldan boshlab jamoa mashgʻulotlariga kirishadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Roberto De Zerbi boshqaruvidagi jamoa yangi mavsum oldidan oʻz tarkibini kuchaytirishda davom etmoqda. Senesi Bornmut safida oʻtkazgan toʻrt mavsum davomida oʻzini koʻrsata oldi. U 2022-yilda Feyenoorddan 15 million yevro evaziga Angliyaga koʻchib oʻtgan edi. Argentinalik himoyachi yangi klubiga oʻtganidan xursandligini yashirmadi: "Tottenxem futbolchisi boʻlish oʻzgacha tuygʻu. Klub meni oʻz loyihasining bir qismi sifatida koʻrishni qanchalik xohlayotganini ilk daqiqalardanoq isbotladi", — dedi futbolchi.
Markos Senesi Bornmut safida jami 128 ta uchrashuvda maydonga tushib, 6 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan. Undan avval esa Niderlandiyaning Feyenoord jamoasida 116 ta oʻyinda ishtirok etib, 9 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan. Tajribali himoyachi Tottenxem bilan sovrinlar yutishni va muxlislarni xursand qilishni maqsad qilganini taʼkidladi.
Klub sport direktori Yoxan Lange va bosh murabbiy Roberto De Zerbi yangi transfer haqida ijobiy fikr bildirishdi. De Zerbi Senesining toʻp bilan ishlash mahorati va taktik moslashuvchanligini yuqori baholadi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, Markosning tajribasi va oʻyinni oʻqiy olish qobiliyati jamoaning himoya chizigʻini sezilarli darajada mustahkamlaydi.
…