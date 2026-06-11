Rafinya: Vinicius Junior Braziliyaga oltinchi jahon chempionligini olib keladi

·32·Sport
Rafinya: Vinicius Junior Braziliyaga oltinchi jahon chempionligini olib keladi

Barselona qanot hujumchisi Rafinya Real Madrid yulduzi Vinicius Junior va oʻzining imkoniyatlariga yuqori baho berib, Braziliya terma jamoasini oltinchi jahon chempionligiga yetaklay olishiga ishonch bildirdi. 2026-yilgi turnir oldidan yigʻinda ishtirok etayotgan hujumchi 2002-yildan beri davom etayotgan omadsiz seriyaga chek qoʻyish uchun yoshlik va tajriba uygʻunligi muhimligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Braziliya terma jamoasi soʻnggi beshta jahon chempionatida gʻoliblikni qoʻlga kirita olmadi. 2002-yildan beri jamoa faqat bir marta yarim finalga qadar yetib borgani sababli, Selecao tarkibiga boʻlgan bosim tobora ortib bormoqda. Neymar hali ham jarohatidan toʻliq forigʻ boʻlmagan bir paytda, hal qiluvchi oʻyinlarda masʼuliyat Vinicius Junior va Rafinya kabi futbolchilar zimmasiga tushishi kutilmoqda.

Klublar darajasida ashaddiy raqib boʻlishlariga qaramay, Barselona vakili Real Madrid yulduzining salohiyatini eʼtirof etdi. Madridliklar 2025-26-yilgi mavsumda yirik sovrinlarsiz qolgan boʻlsa-da, Vinicius Junior 53 ta oʻyinda 22 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. "Vini hali yosh, lekin oʻz tajribasi va yutuqlari bilan u Jahon chempionati taqdirini hal qila oladi. Men oʻzimni ham shu guruhga kiritaman", — dedi Rafinya.

Rafinyaning oʻzi ham Barselona safida jarohatlar bilan bogʻliq qiyin mavsumni oʻtkazdi, biroq 33 ta uchrashuvda 21 ta gol urib, ajoyib natija qayd etdi. U jamoaning himoyaviy oʻyini gʻalaba uchun kalit ekanini taʼkidladi: "Biz juda yaxshi tayyorgarlik koʻryapmiz. Himoyada tartibli oʻynasak, gʻalaba qozonish imkoniyatimiz juda yuqori boʻladi. Bu turnir qisqa va xatolarni kechirmaydi".

Shuningdek, futbolchi terma jamoa bosh murabbiyi Carlo Ancelotti bilan munosabatlari haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Real Madrid klubidan terma jamoaga kelgan italiyalik mutaxassis jamoada ijobiy muhit yaratgani va futbolchilarga ishonch bildirayotgani Rafinya tomonidan alohida eʼtirof etildi.

BraziliyaVinicius JuniorRafinyaReal MadridBarselona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi Maykl Olisening ukasi bilan xayrlashdiChelsi Maykl Olisening ukasi bilan xayrlashdiBugun, 19:34Lionel Messi Jahon chempionligi unvonini himoya qilishga va’da berdiLionel Messi Jahon chempionligi unvonini himoya qilishga va’da berdiBugun, 19:33Ispaniya Lamine Yamalning qaytishi borasida tavakkal qilmoqchi emasIspaniya Lamine Yamalning qaytishi borasida tavakkal qilmoqchi emasBugun, 19:30Messi Islandiya bilan o‘yindan so‘ng o‘z jarohati haqida bayonot berdiMessi Islandiya bilan o‘yindan so‘ng o‘z jarohati haqida bayonot berdiBugun, 19:16Joshua Kimmich Bavariya bilan xayrlashishiga bir bahya qolganini tan oldiJoshua Kimmich Bavariya bilan xayrlashishiga bir bahya qolganini tan oldiKecha, 17:59Sebastian Kehl Tottenxem taklifini rad etdiSebastian Kehl Tottenxem taklifini rad etdiKecha, 17:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...