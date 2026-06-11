Rafinya: Vinicius Junior Braziliyaga oltinchi jahon chempionligini olib keladi
Barselona qanot hujumchisi Rafinya Real Madrid yulduzi Vinicius Junior va oʻzining imkoniyatlariga yuqori baho berib, Braziliya terma jamoasini oltinchi jahon chempionligiga yetaklay olishiga ishonch bildirdi. 2026-yilgi turnir oldidan yigʻinda ishtirok etayotgan hujumchi 2002-yildan beri davom etayotgan omadsiz seriyaga chek qoʻyish uchun yoshlik va tajriba uygʻunligi muhimligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Braziliya terma jamoasi soʻnggi beshta jahon chempionatida gʻoliblikni qoʻlga kirita olmadi. 2002-yildan beri jamoa faqat bir marta yarim finalga qadar yetib borgani sababli, Selecao tarkibiga boʻlgan bosim tobora ortib bormoqda. Neymar hali ham jarohatidan toʻliq forigʻ boʻlmagan bir paytda, hal qiluvchi oʻyinlarda masʼuliyat Vinicius Junior va Rafinya kabi futbolchilar zimmasiga tushishi kutilmoqda.
Klublar darajasida ashaddiy raqib boʻlishlariga qaramay, Barselona vakili Real Madrid yulduzining salohiyatini eʼtirof etdi. Madridliklar 2025-26-yilgi mavsumda yirik sovrinlarsiz qolgan boʻlsa-da, Vinicius Junior 53 ta oʻyinda 22 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. "Vini hali yosh, lekin oʻz tajribasi va yutuqlari bilan u Jahon chempionati taqdirini hal qila oladi. Men oʻzimni ham shu guruhga kiritaman", — dedi Rafinya.
Rafinyaning oʻzi ham Barselona safida jarohatlar bilan bogʻliq qiyin mavsumni oʻtkazdi, biroq 33 ta uchrashuvda 21 ta gol urib, ajoyib natija qayd etdi. U jamoaning himoyaviy oʻyini gʻalaba uchun kalit ekanini taʼkidladi: "Biz juda yaxshi tayyorgarlik koʻryapmiz. Himoyada tartibli oʻynasak, gʻalaba qozonish imkoniyatimiz juda yuqori boʻladi. Bu turnir qisqa va xatolarni kechirmaydi".
Shuningdek, futbolchi terma jamoa bosh murabbiyi Carlo Ancelotti bilan munosabatlari haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Real Madrid klubidan terma jamoaga kelgan italiyalik mutaxassis jamoada ijobiy muhit yaratgani va futbolchilarga ishonch bildirayotgani Rafinya tomonidan alohida eʼtirof etildi.
…