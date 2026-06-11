Mehdi Taremi JCh-2026dagi tarang muhitdan xavotirda ekanligini bildirdi
AQSh, Kanada va Meksika yashil maydonlarida bugun start olayotgan futbol bo'yicha 2026 yilgi Jahon chempionati nafaqat shiddatli bahslari, balki uning atrofidagi siyosiy va tashkiliy mojarolar bilan ham dunyo sport jamoatchiligining diqqat markazida turibdi. Musobaqa boshlanishi arafasida Osiyo qit'asining eng kuchli vakillaridan biri hisoblangan Eron milliy terma jamoasi va uning asosiy yulduzi, tajribali hujumchi Mehdi Taremi tomonidan berilgan bayonot muxlislar o'rtasida katta bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Top-hujumchining ta'kidlashicha, joriy mundial atrofidagi umumiy vaziyat va ruhiy holat juda ham tarang tus olgan.
Ma'lumot o'rnida aytib o'tish lozimki, Eron milliy terma jamoasi ushbu nufuzli musobaqaning guruh bosqichi doirasida okeaniyalik noqulay raqib Yangi Zelandiya, Evropa grandi Belgiya hamda Afrikaning shiddatli vakili Misr terma jamoalariga qarshi pley-off yo'llanmasi uchun ayovsiz kurash olib boradi.
O'z faoliyati davomida katta tajriba to'plagan va ko'plab yirik turnirlarda qatnashgan Eron futboli afsonasi Mehdi Taremi ommaviy axborot vositalari xodimlari bilan suhbatda okean ortidagi ilk taassurotlari bilan o'rtoqlashar ekan, avvalgi musobaqalar bilan bog'liq farqni quyidagicha bayon etdi:
«Men faoliyatim davomida uchta Jahon chempionatining final bosqichida ishtirok etish baxtiga muyassar bo'lganman. Odatda, katta futbol bayramlarida o'ziga xos an'ana bor: havo layneridan tushib, musobaqaga mezbonlik qilayotgan mamlakat tuprog'iga ilk qadamingizni qo'ygan lahzadayoq sizni ajoyib do'stona muhit, yuqori kayfiyat va cheksiz mehmondo'stlik ruhi qamrab oladi. Kishi o'zini haqiqiy futbol karnavaliga kelib qolgandek his qiladi.
Biroq, juda afsuski, bu galgi Jahon chempionatida men bunday yoqimli va iliq tuyg'ularni umuman boshdan kechirmayapman. Bu safargi mundial atrofidagi umumiy vaziyat va muhit nihoyatda keskin hamda tarang ekanini sezish qiyin emas. Ochig'ini aytganda, ayrim sportchilarga viza berishni paysalga solish yoki umuman rad etish kabi noxush harakatlar ham jamoalarning ruhiyatiga o'z salbiy ta'sirini ko'rsatmay qolmayapti. Balki bu shunchaki mening shaxsiy taassurotim va qarashlarimdir, ammo haqiqat shu», — deya vaziyatga o'z munosabatini bildirdi hujumchi.
Ta'kidlash joizki, Mehdi Taremining bunday xavotirli bayonot berishi bejiz emas. Avvalroq Eron milliy terma jamoasi rasmiy delegasiyasining bir qismiga, jumladan, texnik xodimlar va mutasaddilarga AQSh hukumati tomonidan kirish vizalari berilmagani haqida rasmiy xabarlar tarqalgan edi. Ushbu noxush holatga nisbatan Eron futbol rahbariyati ham tezkorlik bilan o'z munosabatini bildirib, keskin bayonot e'lon qilgan:
«Amerika Qo'shma Shtatlari FIFA tomonidan belgilangan xalqaro qoidalarni hamda nufuzli musobaqa mezboni sifatida o'z zimmasiga olgan rasmiy majburiyatlarini qo'pol ravishda buzmoqda. Bu sport maydoniga sof siyosiy qarashlar va manfaatlar asosida aralashishdan boshqa narsa emas», — deyiladi rasmiy bayonot matnida.
Garchi ushbu tashkiliy va siyosiy tusdagi muammolar mavjud bo'lsa-da, millionlab futbol muxlislari yashil maydonda faqat sof va chiroyli futbol ustuvor bo'lishiga, sport barcha kelishmovchiliklardan ustun kelishiga umid bog'lashmoqda. Biz ham Osiyo qit'asi vakili bo'lgan Eron terma jamoasiga bo'lajak shiddatli bahslarda omad yor bo'lishini tilaymiz.
Jahon chempionatidagi siyosiy va taktik intrigalar, Mehdi Taremining yangi gollari hamda mundialning eng qaynoq, eksklyuziv va shov-shuvli yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…