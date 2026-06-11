Mehdi Taremi JCh-2026dagi tarang muhitdan xavotirda ekanligini bildirdi

·26·Sport
Mehdi Taremi JCh-2026dagi tarang muhitdan xavotirda ekanligini bildirdi

AQSh, Kanada va Meksika yashil maydonlarida bugun start olayotgan futbol bo'yicha 2026 yilgi Jahon chempionati nafaqat shiddatli bahslari, balki uning atrofidagi siyosiy va tashkiliy mojarolar bilan ham dunyo sport jamoatchiligining diqqat markazida turibdi. Musobaqa boshlanishi arafasida Osiyo qit'asining eng kuchli vakillaridan biri hisoblangan Eron milliy terma jamoasi va uning asosiy yulduzi, tajribali hujumchi Mehdi Taremi tomonidan berilgan bayonot muxlislar o'rtasida katta bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Top-hujumchining ta'kidlashicha, joriy mundial atrofidagi umumiy vaziyat va ruhiy holat juda ham tarang tus olgan.

Ma'lumot o'rnida aytib o'tish lozimki, Eron milliy terma jamoasi ushbu nufuzli musobaqaning guruh bosqichi doirasida okeaniyalik noqulay raqib Yangi Zelandiya, Evropa grandi Belgiya hamda Afrikaning shiddatli vakili Misr terma jamoalariga qarshi pley-off yo'llanmasi uchun ayovsiz kurash olib boradi.

O'z faoliyati davomida katta tajriba to'plagan va ko'plab yirik turnirlarda qatnashgan Eron futboli afsonasi Mehdi Taremi ommaviy axborot vositalari xodimlari bilan suhbatda okean ortidagi ilk taassurotlari bilan o'rtoqlashar ekan, avvalgi musobaqalar bilan bog'liq farqni quyidagicha bayon etdi:

«Men faoliyatim davomida uchta Jahon chempionatining final bosqichida ishtirok etish baxtiga muyassar bo'lganman. Odatda, katta futbol bayramlarida o'ziga xos an'ana bor: havo layneridan tushib, musobaqaga mezbonlik qilayotgan mamlakat tuprog'iga ilk qadamingizni qo'ygan lahzadayoq sizni ajoyib do'stona muhit, yuqori kayfiyat va cheksiz mehmondo'stlik ruhi qamrab oladi. Kishi o'zini haqiqiy futbol karnavaliga kelib qolgandek his qiladi.

Biroq, juda afsuski, bu galgi Jahon chempionatida men bunday yoqimli va iliq tuyg'ularni umuman boshdan kechirmayapman. Bu safargi mundial atrofidagi umumiy vaziyat va muhit nihoyatda keskin hamda tarang ekanini sezish qiyin emas. Ochig'ini aytganda, ayrim sportchilarga viza berishni paysalga solish yoki umuman rad etish kabi noxush harakatlar ham jamoalarning ruhiyatiga o'z salbiy ta'sirini ko'rsatmay qolmayapti. Balki bu shunchaki mening shaxsiy taassurotim va qarashlarimdir, ammo haqiqat shu», — deya vaziyatga o'z munosabatini bildirdi hujumchi.

Ta'kidlash joizki, Mehdi Taremining bunday xavotirli bayonot berishi bejiz emas. Avvalroq Eron milliy terma jamoasi rasmiy delegasiyasining bir qismiga, jumladan, texnik xodimlar va mutasaddilarga AQSh hukumati tomonidan kirish vizalari berilmagani haqida rasmiy xabarlar tarqalgan edi. Ushbu noxush holatga nisbatan Eron futbol rahbariyati ham tezkorlik bilan o'z munosabatini bildirib, keskin bayonot e'lon qilgan:

«Amerika Qo'shma Shtatlari FIFA tomonidan belgilangan xalqaro qoidalarni hamda nufuzli musobaqa mezboni sifatida o'z zimmasiga olgan rasmiy majburiyatlarini qo'pol ravishda buzmoqda. Bu sport maydoniga sof siyosiy qarashlar va manfaatlar asosida aralashishdan boshqa narsa emas», — deyiladi rasmiy bayonot matnida.

Garchi ushbu tashkiliy va siyosiy tusdagi muammolar mavjud bo'lsa-da, millionlab futbol muxlislari yashil maydonda faqat sof va chiroyli futbol ustuvor bo'lishiga, sport barcha kelishmovchiliklardan ustun kelishiga umid bog'lashmoqda. Biz ham Osiyo qit'asi vakili bo'lgan Eron terma jamoasiga bo'lajak shiddatli bahslarda omad yor bo'lishini tilaymiz.

Jahon chempionatidagi siyosiy va taktik intrigalar, Mehdi Taremining yangi gollari hamda mundialning eng qaynoq, eksklyuziv va shov-shuvli yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Mehdi TaremiEronBelgiyaMisrYangi Zelandiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya terma jamoasi Kosta-Rikani yirik hisobda mag'lub etdiAngliya terma jamoasi Kosta-Rikani yirik hisobda mag'lub etdiBugun, 06:49Rodriges Luis Dias «Oltin to'p»ni qo'lga kiritishi mumkinligi haqida...Rodriges Luis Dias «Oltin to'p»ni qo'lga kiritishi mumkinligi haqida...Bugun, 06:40Santyago Ximenesning Milan dagi inqirozi: Borgetti muammolar sababini aytdiSantyago Ximenesning Milan dagi inqirozi: Borgetti muammolar sababini aytdiBugun, 06:38O'zbekiston va Kolumbiya uchrashuvi chiptalar sotuvi bo'yicha rekord o'rnatdiO'zbekiston va Kolumbiya uchrashuvi chiptalar sotuvi bo'yicha rekord o'rnatdiBugun, 06:30O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi AQShdan rasmiy tushuntirish talab qildiO'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi AQShdan rasmiy tushuntirish talab qildiBugun, 06:19Mourino «Real»ning Xulian Alvaresni sotib olish rejasiga qarshi chiqdiMourino «Real»ning Xulian Alvaresni sotib olish rejasiga qarshi chiqdiBugun, 06:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...