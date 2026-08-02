"Trabzonspor" Shomurodovni ko‘zlamoqda: Turkiyada eng xavfli hujum chizig‘i shakllanadimi?

·41·Sport
"Trabzonspor" Shomurodovni ko‘zlamoqda: Turkiyada eng xavfli hujum chizig‘i shakllanadimi?
Qisqacha

Turkiyaning "Trabzonspor" klubi yangi mavsumda hujum chizig‘ini kuchaytirish maqsadida "Istanbul Bashakshehir" safida to'p surayotgan tajribali hujumchi Eldor Shomurodovni o'z safiga qo'shib olish imkoniyatlarini izlamoqda. Trabzonliklar o‘zbekistonlik futbolchini Pol Onuachu bilan tandem tashkil etish uchun jalb qilmoqchi bo'lib, uning Turkiya Superligasidagi tajribasi va jismoniy kuchliligi jamoa uchun muhim omil sifatida qaralmoqda.

Turkiyaning nufuzli trhaber.com.tr sayti ma’lumotlariga ko‘ra, "Trabzonspor" yangi mavsumda chempionlik uchun kurashda hujum chizig‘ini jiddiy kuchaytirish niyatida. Klub so‘nggi haftalarda Belgiyaning "Standart" jamoasidan 18 yoshli markaziy hujumchi Renato Mitongoni katta mablag‘ evaziga olib keldi. Biroq rahbariyat va murabbiylar shtabi tajribali hujumchi – Eldor Shomurodovni "Istanbul Bashakshehir" safidan jalb qilish imkoniyatlarini izlamoqda.

Trabzonliklar o‘zbek futbolchisiga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Jamoa bir vaqtning o‘zida uchta musobaqada munosib qatnashishni maqsad qilgan. Pol Onuachu bilan tandem tashkil etish rejasi, yosh Mitongoni esa kelajak uchun sarmoya sifatida qaralayotgani ta’kidlanmoqda.

Shomurodovning Turkiya Superligasidagi tajribasi, jismoniy kuchliligi va bir necha hujum pozitsiyalarida o‘ynay olishi "Trabzonspor" uchun muhim omil. Agar transfer amalga oshsa, Eldor va Onuachu dueti o‘tgan mavsumdagi 44 ta gol natijasini yanada oshirishi mumkin. Murabbiylar shtabiga yangi taktik imkoniyatlar ochiladi.

Klub moliyaviy muvozanatni ham saqlash niyatida. Qanot, yarim himoya va himoya chizig‘ini kuchaytirish bo‘yicha rejalar bor. Shomurodov transferi bo‘yicha yakuniy qaror uning transfer qiymati va jamoani tark etadigan futbolchilarga bog‘liq bo‘ladi.

Shu bilan birga, Eldorga Turkiyadan tashqari Rossiya va Saudiya Arabistoni klublaridan ham takliflar bo‘lgani qayd etilgan. Yozgi transferlar oynasi yopilguniga qadar o‘zbek forvardining faoliyatida katta o‘zgarishlar bo‘lishi ehtimoldan yiroq emas.

Eldor Shomurodovning yangi manzili qanday bo‘ladi, deb o‘ylaysiz? Fikrlaringizni izohda qoldiring va maqolani yaqinlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

TrabzonsporEldor ShomurodovPaul OnuachuIstanbul BasaksehirRenato Mitongo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Endrik Real Madridni tark etishi mumkinEndrik Real Madridni tark etishi mumkinBugun, 12:30Mikel Arteta Vinisius Junior transferi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirdiMikel Arteta Vinisius Junior transferi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirdiBugun, 11:52Niderlandiyaning FIFAga nisbatan qat’iy pozitsiyasi: Oqibatlar va savollarNiderlandiyaning FIFAga nisbatan qat’iy pozitsiyasi: Oqibatlar va savollarBugun, 10:07Qatarning FIFAga munosabati: Intriga va pozitsiyaQatarning FIFAga munosabati: Intriga va pozitsiyaBugun, 09:59Mourino «Fiorentina» bilan o‘yinda «Real»ning 3 xil qiyofasini ko‘rdiMourino «Fiorentina» bilan o‘yinda «Real»ning 3 xil qiyofasini ko‘rdiBugun, 09:22MLS doirasidagi uchrashuvlar: Lionel Messining qaytishi va boshqa natijalarMLS doirasidagi uchrashuvlar: Lionel Messining qaytishi va boshqa natijalarBugun, 09:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda