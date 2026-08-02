"Trabzonspor" Shomurodovni ko‘zlamoqda: Turkiyada eng xavfli hujum chizig‘i shakllanadimi?
Turkiyaning "Trabzonspor" klubi yangi mavsumda hujum chizig‘ini kuchaytirish maqsadida "Istanbul Bashakshehir" safida to'p surayotgan tajribali hujumchi Eldor Shomurodovni o'z safiga qo'shib olish imkoniyatlarini izlamoqda. Trabzonliklar o‘zbekistonlik futbolchini Pol Onuachu bilan tandem tashkil etish uchun jalb qilmoqchi bo'lib, uning Turkiya Superligasidagi tajribasi va jismoniy kuchliligi jamoa uchun muhim omil sifatida qaralmoqda.
Turkiyaning nufuzli trhaber.com.tr sayti ma’lumotlariga ko‘ra, "Trabzonspor" yangi mavsumda chempionlik uchun kurashda hujum chizig‘ini jiddiy kuchaytirish niyatida. Klub so‘nggi haftalarda Belgiyaning "Standart" jamoasidan 18 yoshli markaziy hujumchi Renato Mitongoni katta mablag‘ evaziga olib keldi. Biroq rahbariyat va murabbiylar shtabi tajribali hujumchi – Eldor Shomurodovni "Istanbul Bashakshehir" safidan jalb qilish imkoniyatlarini izlamoqda.
Trabzonliklar o‘zbek futbolchisiga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Jamoa bir vaqtning o‘zida uchta musobaqada munosib qatnashishni maqsad qilgan. Pol Onuachu bilan tandem tashkil etish rejasi, yosh Mitongoni esa kelajak uchun sarmoya sifatida qaralayotgani ta’kidlanmoqda.
Shomurodovning Turkiya Superligasidagi tajribasi, jismoniy kuchliligi va bir necha hujum pozitsiyalarida o‘ynay olishi "Trabzonspor" uchun muhim omil. Agar transfer amalga oshsa, Eldor va Onuachu dueti o‘tgan mavsumdagi 44 ta gol natijasini yanada oshirishi mumkin. Murabbiylar shtabiga yangi taktik imkoniyatlar ochiladi.
Klub moliyaviy muvozanatni ham saqlash niyatida. Qanot, yarim himoya va himoya chizig‘ini kuchaytirish bo‘yicha rejalar bor. Shomurodov transferi bo‘yicha yakuniy qaror uning transfer qiymati va jamoani tark etadigan futbolchilarga bog‘liq bo‘ladi.
Shu bilan birga, Eldorga Turkiyadan tashqari Rossiya va Saudiya Arabistoni klublaridan ham takliflar bo‘lgani qayd etilgan. Yozgi transferlar oynasi yopilguniga qadar o‘zbek forvardining faoliyatida katta o‘zgarishlar bo‘lishi ehtimoldan yiroq emas.
Eldor Shomurodovning yangi manzili qanday bo‘ladi, deb o‘ylaysiz? Fikrlaringizni izohda qoldiring va maqolani yaqinlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…