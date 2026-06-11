Angliya terma jamoasi Kosta-Rikani yirik hisobda mag'lub etdi

·10·Sport
Angliya terma jamoasi Kosta-Rikani yirik hisobda mag'lub etdi

AQSh, Kanada va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo'yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining qaynoq harorati tobora yuqorilab bormoqda. Musobaqada bosh sovrin — Jahon kubogini qo'lga kiritishga asosiy da'vogarlardan biri sifatida qaralayotgan Angliya milliy terma jamoasi mundial oldidan o'z kuchini sinab olish uchun so'nggi nazorat uchrashuvini o'tkazdi. Okean ortidagi Orlando shahrida kechgan shiddatli bahsda inglizlar Kosta-Rika vakillarini mutlaqo ojiz qoldirib, raqib darvozasiga javobsiz 3 ta gol yo'llashdi va muxlislariga ajoyib bayramona kayfiyat ulashishdi.

Ushbu uchrashuv mashhur nemis mutaxassisi Tomas Tuxel uchun Jahon chempionati oldidan futbolchilarning jismoniy va taktik holatini so'nggi bor ko'zdan kechirib olish uchun qulay imkoniyat bo'ldi. Inglizlar safida o'yinning eng yorqin yulduzlaridan biri Entoni Gordon bo'ldi. Kreativ vinger yashil maydonda nafaqat raqib himoyasini dog'da qoldirib gol urdi, balki jamoadoshiga golli uzatma (assist) ham etkazib berib, g'alabaga ulkan hissa qo'shdi.

Uchrashuv tafsilotlari va gollarga nazar tashlaydigan bo'lsak, hisob ancha erta — o'yinning 9-daqiqasidayoq ochildi. Jamoaning tajribali yarim himoyachisi Deklan Rays aniq zarba bilan inglizlarni oldinga olib chiqdi. Ikkinchi bo'limda esa faolligini oshirgan Entoni Gordon 68-daqiqada belgilangan penaltini sovuqqonlik bilan golga aylantirib, oradagi farqni yirik ko'rinishga keltirdi. Uchrashuvga yakuniy nuqtani esa zaxiradan maydonga tushgan Olli Uotkins qo'ydi — u 87-daqiqada raqib darvozabonini yana bir bor xafa qildi.

Tomas Tuxel ushbu uchrashuv davomida keng qamrovli rotasiyadan foydalanib, deyarli barcha etakchi o'yinchilar, jumladan Jud Bellinghem, Harri Keyn va Bukayo Saka kabi yulduzlarga o'yin amaliyoti taqdim etdi.

O'rtoqlik uchrashuvi tafsilotlari:

Angliya — Kosta-Rika — 3:0

10 iyun. Orlando shahri.

Gollar: Rays (9), Gordon (68, penalti), Uotkins (87).

Angliya tarkibi: Pikford (Henderson, 63), Jeyms (Spens, 63), Konsa (Uotkins, 71), Stounz (Gehi, 63), O'Rayli (Bern, 71), Anderson (Maynu, 71), Rays (Eze, 63), Madueke (Saka, 63), Bellinghem (Kvansa, 71), Gordon (Reshford, 71), Keyn (Rojers, 63).

Ushbu ishonchli va chiroyli g'alabadan so'ng Angliya terma jamoasi butun diqqat-e'tiborini rasmiy bahslarga qaratadi. Taqvimga ko'ra, Tuxel shogirdlari Jahon chempionatidagi o'zlarining ilk mas'uliyatli va hayajonli uchrashuvini shu yilning 17 iyun sanasida, Evropaning kuchli va intizomli jamoalaridan biri — Xorvatiya terma jamoasiga qarshi o'tkazishadi. Ushbu markaziy to'qnashuv mundialning ilk kunlaridagi eng shiddatli jangga aylanishi shubhasiz.

Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi o'yinlari, Tomas Tuxelning kutilmagan yurishlari va mundialning barcha eksklyuziv, qaynoq va shov-shuvli yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodriges Luis Dias «Oltin to'p»ni qo'lga kiritishi mumkinligi haqida...Rodriges Luis Dias «Oltin to'p»ni qo'lga kiritishi mumkinligi haqida...Bugun, 06:40Santyago Ximenesning Milan dagi inqirozi: Borgetti muammolar sababini aytdiSantyago Ximenesning Milan dagi inqirozi: Borgetti muammolar sababini aytdiBugun, 06:38O'zbekiston va Kolumbiya uchrashuvi chiptalar sotuvi bo'yicha rekord o'rnatdiO'zbekiston va Kolumbiya uchrashuvi chiptalar sotuvi bo'yicha rekord o'rnatdiBugun, 06:30O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi AQShdan rasmiy tushuntirish talab qildiO'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi AQShdan rasmiy tushuntirish talab qildiBugun, 06:19Mehdi Taremi JCh-2026dagi tarang muhitdan xavotirda ekanligini bildirdiMehdi Taremi JCh-2026dagi tarang muhitdan xavotirda ekanligini bildirdiBugun, 06:11Mourino «Real»ning Xulian Alvaresni sotib olish rejasiga qarshi chiqdiMourino «Real»ning Xulian Alvaresni sotib olish rejasiga qarshi chiqdiBugun, 06:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...