Angliya terma jamoasi Kosta-Rikani yirik hisobda mag'lub etdi
AQSh, Kanada va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo'yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining qaynoq harorati tobora yuqorilab bormoqda. Musobaqada bosh sovrin — Jahon kubogini qo'lga kiritishga asosiy da'vogarlardan biri sifatida qaralayotgan Angliya milliy terma jamoasi mundial oldidan o'z kuchini sinab olish uchun so'nggi nazorat uchrashuvini o'tkazdi. Okean ortidagi Orlando shahrida kechgan shiddatli bahsda inglizlar Kosta-Rika vakillarini mutlaqo ojiz qoldirib, raqib darvozasiga javobsiz 3 ta gol yo'llashdi va muxlislariga ajoyib bayramona kayfiyat ulashishdi.
Ushbu uchrashuv mashhur nemis mutaxassisi Tomas Tuxel uchun Jahon chempionati oldidan futbolchilarning jismoniy va taktik holatini so'nggi bor ko'zdan kechirib olish uchun qulay imkoniyat bo'ldi. Inglizlar safida o'yinning eng yorqin yulduzlaridan biri Entoni Gordon bo'ldi. Kreativ vinger yashil maydonda nafaqat raqib himoyasini dog'da qoldirib gol urdi, balki jamoadoshiga golli uzatma (assist) ham etkazib berib, g'alabaga ulkan hissa qo'shdi.
Uchrashuv tafsilotlari va gollarga nazar tashlaydigan bo'lsak, hisob ancha erta — o'yinning 9-daqiqasidayoq ochildi. Jamoaning tajribali yarim himoyachisi Deklan Rays aniq zarba bilan inglizlarni oldinga olib chiqdi. Ikkinchi bo'limda esa faolligini oshirgan Entoni Gordon 68-daqiqada belgilangan penaltini sovuqqonlik bilan golga aylantirib, oradagi farqni yirik ko'rinishga keltirdi. Uchrashuvga yakuniy nuqtani esa zaxiradan maydonga tushgan Olli Uotkins qo'ydi — u 87-daqiqada raqib darvozabonini yana bir bor xafa qildi.
Tomas Tuxel ushbu uchrashuv davomida keng qamrovli rotasiyadan foydalanib, deyarli barcha etakchi o'yinchilar, jumladan Jud Bellinghem, Harri Keyn va Bukayo Saka kabi yulduzlarga o'yin amaliyoti taqdim etdi.
O'rtoqlik uchrashuvi tafsilotlari:
Angliya — Kosta-Rika — 3:0
10 iyun. Orlando shahri.
Gollar: Rays (9), Gordon (68, penalti), Uotkins (87).
Angliya tarkibi: Pikford (Henderson, 63), Jeyms (Spens, 63), Konsa (Uotkins, 71), Stounz (Gehi, 63), O'Rayli (Bern, 71), Anderson (Maynu, 71), Rays (Eze, 63), Madueke (Saka, 63), Bellinghem (Kvansa, 71), Gordon (Reshford, 71), Keyn (Rojers, 63).
Ushbu ishonchli va chiroyli g'alabadan so'ng Angliya terma jamoasi butun diqqat-e'tiborini rasmiy bahslarga qaratadi. Taqvimga ko'ra, Tuxel shogirdlari Jahon chempionatidagi o'zlarining ilk mas'uliyatli va hayajonli uchrashuvini shu yilning 17 iyun sanasida, Evropaning kuchli va intizomli jamoalaridan biri — Xorvatiya terma jamoasiga qarshi o'tkazishadi. Ushbu markaziy to'qnashuv mundialning ilk kunlaridagi eng shiddatli jangga aylanishi shubhasiz.
Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi o'yinlari, Tomas Tuxelning kutilmagan yurishlari va mundialning barcha eksklyuziv, qaynoq va shov-shuvli yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…