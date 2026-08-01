Yuqori tezlikdagi avtomobil tomida raqsga tushgan yigit tanqidlar ostida qoldi

·68·Jamiyat
Yuqori tezlikdagi avtomobil tomida raqsga tushgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Qisqacha

Ijtimoiy tarmoqlarda yuqori tezlikda harakatlanayotgan avtomobil tomida turib raqsga tushgan yigit aks etgan video keng tarqaldi va foydalanuvchilar o'rtasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Videokadrlarda transport vositasining ortidan bir nechta patrul avtomobili harakatlanayotgani ham tasvirga tushgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda harakatlanayotgan avtomobil tomida raqsga tushayotgan yigit aks etgan video keng tarqaldi.

Kadrlarda yigit yuqori tezlikda ketayotgan avtomobil tomida turib, turli harakatlarni bajarayotgani ko‘rinadi. Shu paytda transport vositasining ortidan bir nechta patrul avtomobili harakatlanayotgani ham tasvirga tushgan.

Yigit avtomobil tomida muvozanatni saqlashga harakat qilgan holda raqsga tushgan. Uning bu harakatlari nafaqat o‘zi, balki yo‘ldagi boshqa ishtirokchilar uchun ham jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin.

Video qisqa vaqt ichida keng tarqalib, foydalanuvchilar o‘rtasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ko‘pchilik bunday xavfli harakatlarni keskin tanqid qilgan.

Harakatlanayotgan transport vositasi tomida turish og‘ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Kutilmagan tormoz berish yoki keskin burilish yigitning avtomobildan tushib ketishi va jiddiy jarohat olishiga sabab bo‘lishi ehtimoldan xoli emas.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Talabalar yotoqxona uchun bugundan ariza topshirishi mumkinTalabalar yotoqxona uchun bugundan ariza topshirishi mumkinBugun, 11:00Gaz ham, elektr ham kerak emas: Farg‘onalik usta noodatiy qurilma yasadiGaz ham, elektr ham kerak emas: Farg‘onalik usta noodatiy qurilma yasadiBugun, 10:49Namangandagi narkosavdo zanjiri uzildi: 11,7 kg «gashish» musodara qilindiNamangandagi narkosavdo zanjiri uzildi: 11,7 kg «gashish» musodara qilindiBugun, 10:15Kasbida bemor hamshiraga shahvoniy shilqimlik qilgani uchun qamaldiKasbida bemor hamshiraga shahvoniy shilqimlik qilgani uchun qamaldiBugun, 09:54Blogerga 1 mln obunachi uchun noodatiy sovg‘a berildi (foto)Blogerga 1 mln obunachi uchun noodatiy sovg‘a berildi (foto)Bugun, 09:47Farg‘onada Damas'da 28 nafar bola tashilayotgani barchani hayratga soldiFarg‘onada Damas'da 28 nafar bola tashilayotgani barchani hayratga soldiBugun, 00:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi