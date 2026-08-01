Yuqori tezlikdagi avtomobil tomida raqsga tushgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Ijtimoiy tarmoqlarda yuqori tezlikda harakatlanayotgan avtomobil tomida turib raqsga tushgan yigit aks etgan video keng tarqaldi va foydalanuvchilar o'rtasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Videokadrlarda transport vositasining ortidan bir nechta patrul avtomobili harakatlanayotgani ham tasvirga tushgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda harakatlanayotgan avtomobil tomida raqsga tushayotgan yigit aks etgan video keng tarqaldi.
Kadrlarda yigit yuqori tezlikda ketayotgan avtomobil tomida turib, turli harakatlarni bajarayotgani ko‘rinadi. Shu paytda transport vositasining ortidan bir nechta patrul avtomobili harakatlanayotgani ham tasvirga tushgan.
Yigit avtomobil tomida muvozanatni saqlashga harakat qilgan holda raqsga tushgan. Uning bu harakatlari nafaqat o‘zi, balki yo‘ldagi boshqa ishtirokchilar uchun ham jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin.
Video qisqa vaqt ichida keng tarqalib, foydalanuvchilar o‘rtasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ko‘pchilik bunday xavfli harakatlarni keskin tanqid qilgan.
Harakatlanayotgan transport vositasi tomida turish og‘ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Kutilmagan tormoz berish yoki keskin burilish yigitning avtomobildan tushib ketishi va jiddiy jarohat olishiga sabab bo‘lishi ehtimoldan xoli emas.
…