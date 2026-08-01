Microsoft Windows 11 operativ xotira sarfini kamaytiradi
Microsoft kompaniyasi Windows 11 operatsion tizimining tezkor xotira iste'molini qisqartirishga qaratilgan keng ko'lamli optimizatsiya ishlarini boshladi. Bu haqda Windows va Devices bo'limi prezidenti Pavan Davuluri ma'lum qildi. Bo'lajak o'zgarishlar 8 gigabaytli operativ xotiraga ega kompyuterlar egasiga tizimdan yanada qulay foydalanish imkonini beradi.
Microsoft kompaniyasi Windows 11 operatsion tizimining tezkor xotira (RAM) isteʼmolini sezilarli darajada qisqartirishga qaratilgan keng koʻlamli optimizatsiya ishlarini boshladi. Ixbt.com xabar berishicha, ushbu yangilanish 8 gigabaytli operativ xotiraga ega kompyuterlar egasiga tizimdan yanada qulay foydalanish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Boʻlajak oʻzgarishlar haqida Windows va Devices boʻlinmasi prezidenti Pavan Davuluri maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, dasturiy taʼminot jamoasining asosiy vazifasi Windows 11 byudjet qurilmalarida ham tezkor va sezgir boʻlib qolishini taʼminlashdan iborat.
Xotira sarfini kamaytirish sabablariBunday oʻzgarishlarga bozordagi iqtisodiy vaziyat ham sabab boʻlgan. Sunʼiy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish uchun DRAM modullariga boʻlgan yuqori talab tufayli xotira narxlari oshdi. Natijada, koʻplab noutbuk ishlab chiqaruvchilari yana 8 GB operativ xotiraga ega bazaviy konfiguratsiyalarga qaytishga majbur boʻlmoqda.
Shu bois Microsoft operatsion tizimning dastlabki yuklanish paytida egallaydigan hajm qismini kichraytirishni rejalashtirmoqda. Bu foydalanuvchi ilovalari ishga tushishidan oldinoq koʻproq resurslarni boʻshatish va tizimning umumiy samaradorligini oshirish imkonini beradi.
Texnik optimizatsiya bosqichlariKompaniya WinUI 3 platformasini takomillashtirishni davom ettiradi. Ushbu platforma asosida yaratilgan ilovalar boshidanoq kamroq tezkor xotira sarflashi koʻzda tutilgan. Bu esa butun tizim barqarorligiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi.
Shuningdek, optimizatsiya jarayoni koʻplab zamonaviy Windows ilovalari asoslangan Chromium va WebView2 komponentlarini ham qamrab oladi. Microsoft ushbu vositalarni xotira tejamkorroq qilishga vaʼda bermoqda.
Shuni taʼkidlash kerakki, kompaniya 8 GB xotirani yangi tavsiya etilgan standart deb eʼlon qilmayapti. Mutaxassislar murakkab vazifalar va zamonaviy dasturlar uchun kamida 16 GB xotiraga ega kompyuterlarni tanlashni maslahat berishda davom etmoqda. Yangi optimizatsiyalar Windows 11 tizimida aniq qachon chiqishi hozircha nomaʼlum.
…