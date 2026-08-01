Microsoft Windows 11 operativ xotira sarfini kamaytiradi

·52·Texno
Microsoft Windows 11 operativ xotira sarfini kamaytiradi
Qisqacha

Microsoft kompaniyasi Windows 11 operatsion tizimining tezkor xotira iste'molini qisqartirishga qaratilgan keng ko'lamli optimizatsiya ishlarini boshladi. Bu haqda Windows va Devices bo'limi prezidenti Pavan Davuluri ma'lum qildi. Bo'lajak o'zgarishlar 8 gigabaytli operativ xotiraga ega kompyuterlar egasiga tizimdan yanada qulay foydalanish imkonini beradi.

Microsoft kompaniyasi Windows 11 operatsion tizimining tezkor xotira (RAM) isteʼmolini sezilarli darajada qisqartirishga qaratilgan keng koʻlamli optimizatsiya ishlarini boshladi. Ixbt.com xabar berishicha, ushbu yangilanish 8 gigabaytli operativ xotiraga ega kompyuterlar egasiga tizimdan yanada qulay foydalanish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Boʻlajak oʻzgarishlar haqida Windows va Devices boʻlinmasi prezidenti Pavan Davuluri maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, dasturiy taʼminot jamoasining asosiy vazifasi Windows 11 byudjet qurilmalarida ham tezkor va sezgir boʻlib qolishini taʼminlashdan iborat.

Xotira sarfini kamaytirish sabablari

Bunday oʻzgarishlarga bozordagi iqtisodiy vaziyat ham sabab boʻlgan. Sunʼiy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish uchun DRAM modullariga boʻlgan yuqori talab tufayli xotira narxlari oshdi. Natijada, koʻplab noutbuk ishlab chiqaruvchilari yana 8 GB operativ xotiraga ega bazaviy konfiguratsiyalarga qaytishga majbur boʻlmoqda.

Shu bois Microsoft operatsion tizimning dastlabki yuklanish paytida egallaydigan hajm qismini kichraytirishni rejalashtirmoqda. Bu foydalanuvchi ilovalari ishga tushishidan oldinoq koʻproq resurslarni boʻshatish va tizimning umumiy samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Texnik optimizatsiya bosqichlari

Kompaniya WinUI 3 platformasini takomillashtirishni davom ettiradi. Ushbu platforma asosida yaratilgan ilovalar boshidanoq kamroq tezkor xotira sarflashi koʻzda tutilgan. Bu esa butun tizim barqarorligiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi.

Shuningdek, optimizatsiya jarayoni koʻplab zamonaviy Windows ilovalari asoslangan Chromium va WebView2 komponentlarini ham qamrab oladi. Microsoft ushbu vositalarni xotira tejamkorroq qilishga vaʼda bermoqda.

Shuni taʼkidlash kerakki, kompaniya 8 GB xotirani yangi tavsiya etilgan standart deb eʼlon qilmayapti. Mutaxassislar murakkab vazifalar va zamonaviy dasturlar uchun kamida 16 GB xotiraga ega kompyuterlarni tanlashni maslahat berishda davom etmoqda. Yangi optimizatsiyalar Windows 11 tizimida aniq qachon chiqishi hozircha nomaʼlum.

Windows 11MicrosoftOperativ xotiraPavan DavuluriTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellektni joriy etish muammosini hal qiluvchi startap 20 million dollar mablagʻ jalb qildiSunʼiy intellektni joriy etish muammosini hal qiluvchi startap 20 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 15:27Kembrij olimlari yashil suvoqdan ekologik batareya yaratdiKembrij olimlari yashil suvoqdan ekologik batareya yaratdiBugun, 15:24SJ-100 samolyotining toʻliq sinovlari joriy yil oxirigacha yakunlanadiSJ-100 samolyotining toʻliq sinovlari joriy yil oxirigacha yakunlanadiBugun, 14:26Starlink Малайзияda toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar bilan aloqani sinovdan oʻtkazadiStarlink Малайзияda toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar bilan aloqani sinovdan oʻtkazadiBugun, 13:51Sunʼiy intellekt bumsiz elektr taʼminotini izdan chiqarmoqdaSunʼiy intellekt bumsiz elektr taʼminotini izdan chiqarmoqdaBugun, 13:22Olimlar inson DNKsida yoʻqolib ketgan nomaʼlum tur izini topdiOlimlar inson DNKsida yoʻqolib ketgan nomaʼlum tur izini topdiBugun, 12:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi