Devid Simen Manchester Yunaytedni tanqid qildi va Fernandeshni kamsitdi

·53·Sport
Devid Simen Manchester Yunaytedni tanqid qildi va Fernandeshni kamsitdi

Arsenal afsonasi Devid Simen Manchester Yunayted jamoasining soʻnggi oʻyinlariga keskin baho berib, Bruno Fernandes uchun "yomon" jamoada ajralib turish oson ekanligini taʼkidladi. Angliyalik sobiq darvozabonning fikricha, yilning eng yaxshi futbolchisi sovrini Manchester Yunayted sardoriga emas, balki chempion boʻlgan Arsenal yulduzlariga berilishi kerak edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

2025-26 yilgi mavsumning katta qismida Manchester Yunayted qiyinchiliklarga duch kelganiga qaramay, Bruno Fernandes 21 ta golli uzatma bilan Angliya Premer-ligasi rekordini yangiladi. Uning barqaror oʻyini Maykl Kerrik qoʻl ostidagi jamoaning turnir jadvalida uchinchi oʻringa koʻtarilishi va Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishida hal qiluvchi rol oʻynadi. Natijada portugaliyalik yarim himoyachi mavsumning eng yaxshi futbolchisi va pleymeykeri deb topildi.

Biroq Simen bu yutuqlarni yuqori baholamadi. "Bruno yaxshi oʻynadi, lekin Manchester Yunayted mavsum boshida umuman saviya koʻrsata olmadi. Atrofingizdagi jamoa aʼzolari yomon oʻynayotgan boʻlsa, ajralib turish oson kechadi. David Raya, Declan Rice va Gabriel kabi futbolchilar esa butun jamoa aʼlo darajada harakat qilayotgan boʻlsa-da, yetakchilikni qoʻldan boy bermay chempionlikka erishishdi. Menimcha, yilning eng yaxshi futbolchisi gʻolib jamoa safidan tanlanishi lozim", — dedi Simen.

Sobiq posbon Emirates stadionidagi hozirgi avlodni, ayniqsa David Rayani alohida eʼtirof etdi. Simenning soʻzlariga koʻra, darvozabonlar odatda shaxsiy sovrinlardan chetda qolishsa-da, ispaniyalik posbon oʻzining muhim seyvlari bilan bunga loyiqligini isbotlagan. U Declan Rice va David Raya oʻrtasidagi raqobatda darvozabonning imkoniyatlarini yuqori baholadi.

Rekordlar bilan yakunlangan ichki chempionatdan soʻng, Bruno Fernandes endi eʼtiborini Portugaliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi ishtirokiga qaratadi. Portugaliyaliklar guruh bosqichida Kyurasao, Oʻzbekiston va Kolumbiya terma jamoalariga qarshi bahs olib boradilar.

Manchester YunaytedArsenalBruno FernandesAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

James Rodriguez Luis Diazning Oltin toʻpni yutishiga ishonmoqdaJames Rodriguez Luis Diazning Oltin toʻpni yutishiga ishonmoqdaBugun, 13:57«Bashakshehir»dan Abbos Fayzullayevning JCH-2026dagi ishtirokiga munosabat«Bashakshehir»dan Abbos Fayzullayevning JCH-2026dagi ishtirokiga munosabatBugun, 13:14Trent Alexander-Arnold Angliya Premer-ligasiga qaytadimi?Trent Alexander-Arnold Angliya Premer-ligasiga qaytadimi?Bugun, 13:11Martines Ronalduning o‘rnini bosa oladigan futbolchi yo‘qligini aytdi...Martines Ronalduning o‘rnini bosa oladigan futbolchi yo‘qligini aytdi...Bugun, 13:00Teddi Sheringem: Maykl Kerrik Manchester Yunaytedda Gvardiola yoʻlini takrorlaydiTeddi Sheringem: Maykl Kerrik Manchester Yunaytedda Gvardiola yoʻlini takrorlaydiBugun, 12:56Lyuis ochiq osmon ostidagi jang oldidan qamalganini hazil bilan esladiLyuis ochiq osmon ostidagi jang oldidan qamalganini hazil bilan esladiBugun, 12:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...