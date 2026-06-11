Devid Simen Manchester Yunaytedni tanqid qildi va Fernandeshni kamsitdi
Arsenal afsonasi Devid Simen Manchester Yunayted jamoasining soʻnggi oʻyinlariga keskin baho berib, Bruno Fernandes uchun "yomon" jamoada ajralib turish oson ekanligini taʼkidladi. Angliyalik sobiq darvozabonning fikricha, yilning eng yaxshi futbolchisi sovrini Manchester Yunayted sardoriga emas, balki chempion boʻlgan Arsenal yulduzlariga berilishi kerak edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
2025-26 yilgi mavsumning katta qismida Manchester Yunayted qiyinchiliklarga duch kelganiga qaramay, Bruno Fernandes 21 ta golli uzatma bilan Angliya Premer-ligasi rekordini yangiladi. Uning barqaror oʻyini Maykl Kerrik qoʻl ostidagi jamoaning turnir jadvalida uchinchi oʻringa koʻtarilishi va Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishida hal qiluvchi rol oʻynadi. Natijada portugaliyalik yarim himoyachi mavsumning eng yaxshi futbolchisi va pleymeykeri deb topildi.
Biroq Simen bu yutuqlarni yuqori baholamadi. "Bruno yaxshi oʻynadi, lekin Manchester Yunayted mavsum boshida umuman saviya koʻrsata olmadi. Atrofingizdagi jamoa aʼzolari yomon oʻynayotgan boʻlsa, ajralib turish oson kechadi. David Raya, Declan Rice va Gabriel kabi futbolchilar esa butun jamoa aʼlo darajada harakat qilayotgan boʻlsa-da, yetakchilikni qoʻldan boy bermay chempionlikka erishishdi. Menimcha, yilning eng yaxshi futbolchisi gʻolib jamoa safidan tanlanishi lozim", — dedi Simen.
Sobiq posbon Emirates stadionidagi hozirgi avlodni, ayniqsa David Rayani alohida eʼtirof etdi. Simenning soʻzlariga koʻra, darvozabonlar odatda shaxsiy sovrinlardan chetda qolishsa-da, ispaniyalik posbon oʻzining muhim seyvlari bilan bunga loyiqligini isbotlagan. U Declan Rice va David Raya oʻrtasidagi raqobatda darvozabonning imkoniyatlarini yuqori baholadi.
Rekordlar bilan yakunlangan ichki chempionatdan soʻng, Bruno Fernandes endi eʼtiborini Portugaliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi ishtirokiga qaratadi. Portugaliyaliklar guruh bosqichida Kyurasao, Oʻzbekiston va Kolumbiya terma jamoalariga qarshi bahs olib boradilar.
…