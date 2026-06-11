Real Madrid Bernardo Silva uchun rasmiy taklif yubordi

·193·Sport
Real Madrid Bernardo Silva uchun rasmiy taklif yubordi

Real Madrid jamoasi Manchester Siti bilan xayrlashgan Bernardo Silva uchun kurashda Barselona va Atletiko Madrid klublarini ortda qoldirib, peshqadamlikni qoʻlga oldi. Madridliklar portugaliyalik yulduzga rasmiy shartnoma taklifini yuborgani xabar qilinmoqda. Ushbu transferning asosiy tashabbuskori sifatida Santyago Bernabeuga bosh murabbiy sifatida qaytishi kutilayotgan Joze Mourinyo koʻrilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Transfer insayderi Fabrizio Romano maʼlumotlariga koʻra, Real Madrid 31 yoshli yarim himoyachini erkin agent sifatida oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha muzokaralarni jadallashtirgan. Mourinyo oʻz vatandoshini jamoani qayta qurish loyihasining muhim boʻlagi deb hisoblamoqda. Bu holat uzoq vaqtdan beri futbolchi bilan kelishuvga erishganini daʼvo qilayotgan Barselona rejalarini jiddiy xavf ostiga qoʻydi.

Avvalroq, Bernardo Silva Camp Nouga oʻtish uchun maoshining kamayishiga ham rozi boʻlgani va Kataloniya klubi bilan ogʻzaki kelishuvga erishgani aytilgan edi. Biroq, Florentino Perez va Joze Mourinyo omili vaziyatni tubdan oʻzgartirib yubordi. Endilikda futbolchining agenti Jorge Mendes oʻz mijozi uchun eng maqbul loyihani tanlash ustida ish olib bormoqda.

Bernardo Silva Manchester Siti safida oʻtkazgan toʻqqiz yillik faoliyati davomida haqiqiy afsonaga aylandi. U Pep Guardiola qoʻl ostida 6 marta Angliya Premer-ligasi va Chempionlar ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritib, jami 20 ta yirik sovringa ega chiqdi. Futbolchining oʻzi kelajagi borasida hali yakuniy qarorga kelmaganini va oʻzini qadrlaydigan jamoada oʻynashni istashini taʼkidlagan.

Real MadridBernardo SilvaManchester SitiTransferJoze Mourinyo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinio rasman yana «Real» klubi bosh murabbiyi etib tayinlandiJoze Mourinio rasman yana «Real» klubi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 19:00JCH—2026 g‘olibi tarixdagi eng katta mukofot pulini qo‘lga kiritadi...JCH—2026 g‘olibi tarixdagi eng katta mukofot pulini qo‘lga kiritadi...Kecha, 18:57Vataru Endo jarohat sabab Yaponiya terma jamoasidagi faoliyatini yakunladiVataru Endo jarohat sabab Yaponiya terma jamoasidagi faoliyatini yakunladiKecha, 18:56Rasman: Joze Mourinyo Real Madrid bosh murabbiyi etib tayinlandiRasman: Joze Mourinyo Real Madrid bosh murabbiyi etib tayinlandiKecha, 18:53Ronald Kuman Yaponiyaga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiRonald Kuman Yaponiyaga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiKecha, 17:37Viza ololmagan argentinalik muxlislarga bepul televizorlar tarqatildiViza ololmagan argentinalik muxlislarga bepul televizorlar tarqatildiKecha, 17:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...