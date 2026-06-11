JCH—2026 g‘olibi tarixdagi eng katta mukofot pulini qo‘lga kiritadi...

·28·Sport
JCH—2026 g‘olibi tarixdagi eng katta mukofot pulini qo‘lga kiritadi...

Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati nafaqat o‘zining shiddatli bahslari va kengaytirilgan formati, balki moliyaviy jihatdan ham chinakam inqilobga aylanmoqda. Okean ortidagi mazkur yirik musobaqada ishtirok etayotgan milliy terma jamoalar, xususan, o‘z tarixiy yurishini olib borayotgan vatandoshlarimiz hamda dunyo grandlari uchun Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) misli ko‘rilmagan darajada ulkan rag‘batlantirish mablag‘larini ajratdi. So‘nggi moliyaviy ma’lumotlarga ko‘ra, joriy mundialning bosh sovrinini qo‘lga kiritadigan jamoa futbol olami tarixidagi mutlaq rekord summadagi mukofot puli bilan taqdirlanadigan bo‘ldi.

Loyiha dasturiga binoan, faqatgina final uchrashuvidagi zafar va oltin medallar uchun g‘olib terma jamoaga naq 25 million dollar sof bonus taqdim etiladi. Guruh bosqichi va undan keyingi raundlarda to‘plangan mablag‘larni qo‘shib hisoblaganda esa, yangi Jahon chempioni umumiy hisobda o‘z g‘aznasini 50 million dollarga boyitib oladi. Bu ko‘rsatkich Qatarda bo‘lib o‘tgan JCH—2022 bilan solishtirganda (o‘shanda Argentina 42 mln olgan edi) naqd 8 million dollarga ko‘pdir. Agar yanada ortga nazar tashlaydigan bo‘lsak, 2018 yili Rossiya mezbonlik qilgan mundialda g‘olib chiqqan Fransiya terma jamoasi 38 million dollar bilan kifoyalangani ma’lum bo‘ladi.

Misli ko‘rilmagan umumiy budjet

Bu galgi turnirning moliyaviy ko‘lami haqiqatdan ham hayratlanarli. JCH—2026 ning umumiy mukofot jamg‘armasi rekord darajadagi 655 million dollarni tashkil etmoqda. Bu to‘rt yil muqaddam Yaqin Sharq zaminida kuzatilgan budjetdan roppa-rosa 225 million dollarga ko‘p demakdir. Eng quvonarlisi, futbol bayramida uzoqqa bora olmagan va hatto final bosqichigacha yetib bora olmagan jamoalar ham o‘z mamlakatlarida futbolni rivojlantirish uchun yaxshigina daromad ishlab olishlari mumkin.

FIFA tomonidan jamoalarning qaysi bosqichgacha yetib borganiga qarab belgilangan pul mukofotlarining to‘liq taqsimoti quyidagicha ko‘rinish oldi:

Musobaqadagi bosqich va egallangan o‘rinlar

Ajratilgan mukofot puli (million dollarda)

Guruh bosqichida qaytgan jamoalar

9 million $

1/16 final (pley-off debyutantlari)

11 million $

1/8 final ishtirokchilari

15 million $

Chorak final (kuchli sakkizlik)

19 million $

To‘rtinchi o‘rin sohibi

27 million $

Uchinchi o‘rin (bronza medali)

29 million $

Ikkinchi o‘rin (kumush medali)

33 million $

Ko‘rib turganingizdek, hatto guruh bosqichidan o‘ta olmagan terma jamoalar ham naqd 9 million dollarlik kafolatlangan chekka ega bo‘lishadi. Bu esa har bir uchrashuv va har bir bosqich uchun maydondagi kurash hamda intrigani avj nuqtasiga olib chiqishi shubhasiz. Bosh sovrin va rekord summadagi millionlar kimga nasib etishini birgalikda kuzatamiz.

Okean ortidagi mundialning eng so‘nggi natijalari, terma jamoalarning topgan daromadlari va futbol olamiga oid eng eksklyuziv, tezkor hamda hayajonli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

FIFAQatarArgentinaFransiyaRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinio rasman yana «Real» klubi bosh murabbiyi etib tayinlandiJoze Mourinio rasman yana «Real» klubi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 19:00Vataru Endo jarohat sabab Yaponiya terma jamoasidagi faoliyatini yakunladiVataru Endo jarohat sabab Yaponiya terma jamoasidagi faoliyatini yakunladiKecha, 18:56Rasman: Joze Mourinyo Real Madrid bosh murabbiyi etib tayinlandiRasman: Joze Mourinyo Real Madrid bosh murabbiyi etib tayinlandiKecha, 18:53Real Madrid Bernardo Silva uchun rasmiy taklif yubordiReal Madrid Bernardo Silva uchun rasmiy taklif yubordiKecha, 18:12Ronald Kuman Yaponiyaga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiRonald Kuman Yaponiyaga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiKecha, 17:37Viza ololmagan argentinalik muxlislarga bepul televizorlar tarqatildiViza ololmagan argentinalik muxlislarga bepul televizorlar tarqatildiKecha, 17:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...