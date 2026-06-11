JCH—2026 g‘olibi tarixdagi eng katta mukofot pulini qo‘lga kiritadi...
Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati nafaqat o‘zining shiddatli bahslari va kengaytirilgan formati, balki moliyaviy jihatdan ham chinakam inqilobga aylanmoqda. Okean ortidagi mazkur yirik musobaqada ishtirok etayotgan milliy terma jamoalar, xususan, o‘z tarixiy yurishini olib borayotgan vatandoshlarimiz hamda dunyo grandlari uchun Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) misli ko‘rilmagan darajada ulkan rag‘batlantirish mablag‘larini ajratdi. So‘nggi moliyaviy ma’lumotlarga ko‘ra, joriy mundialning bosh sovrinini qo‘lga kiritadigan jamoa futbol olami tarixidagi mutlaq rekord summadagi mukofot puli bilan taqdirlanadigan bo‘ldi.
Loyiha dasturiga binoan, faqatgina final uchrashuvidagi zafar va oltin medallar uchun g‘olib terma jamoaga naq 25 million dollar sof bonus taqdim etiladi. Guruh bosqichi va undan keyingi raundlarda to‘plangan mablag‘larni qo‘shib hisoblaganda esa, yangi Jahon chempioni umumiy hisobda o‘z g‘aznasini 50 million dollarga boyitib oladi. Bu ko‘rsatkich Qatarda bo‘lib o‘tgan JCH—2022 bilan solishtirganda (o‘shanda Argentina 42 mln olgan edi) naqd 8 million dollarga ko‘pdir. Agar yanada ortga nazar tashlaydigan bo‘lsak, 2018 yili Rossiya mezbonlik qilgan mundialda g‘olib chiqqan Fransiya terma jamoasi 38 million dollar bilan kifoyalangani ma’lum bo‘ladi.
Misli ko‘rilmagan umumiy budjet
Bu galgi turnirning moliyaviy ko‘lami haqiqatdan ham hayratlanarli. JCH—2026 ning umumiy mukofot jamg‘armasi rekord darajadagi 655 million dollarni tashkil etmoqda. Bu to‘rt yil muqaddam Yaqin Sharq zaminida kuzatilgan budjetdan roppa-rosa 225 million dollarga ko‘p demakdir. Eng quvonarlisi, futbol bayramida uzoqqa bora olmagan va hatto final bosqichigacha yetib bora olmagan jamoalar ham o‘z mamlakatlarida futbolni rivojlantirish uchun yaxshigina daromad ishlab olishlari mumkin.
FIFA tomonidan jamoalarning qaysi bosqichgacha yetib borganiga qarab belgilangan pul mukofotlarining to‘liq taqsimoti quyidagicha ko‘rinish oldi:
Musobaqadagi bosqich va egallangan o‘rinlar
Ajratilgan mukofot puli (million dollarda)
Guruh bosqichida qaytgan jamoalar
9 million $
1/16 final (pley-off debyutantlari)
11 million $
1/8 final ishtirokchilari
15 million $
Chorak final (kuchli sakkizlik)
19 million $
To‘rtinchi o‘rin sohibi
27 million $
Uchinchi o‘rin (bronza medali)
29 million $
Ikkinchi o‘rin (kumush medali)
33 million $
Ko‘rib turganingizdek, hatto guruh bosqichidan o‘ta olmagan terma jamoalar ham naqd 9 million dollarlik kafolatlangan chekka ega bo‘lishadi. Bu esa har bir uchrashuv va har bir bosqich uchun maydondagi kurash hamda intrigani avj nuqtasiga olib chiqishi shubhasiz. Bosh sovrin va rekord summadagi millionlar kimga nasib etishini birgalikda kuzatamiz.
Okean ortidagi mundialning eng so‘nggi natijalari, terma jamoalarning topgan daromadlari va futbol olamiga oid eng eksklyuziv, tezkor hamda hayajonli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…