Rasman: Joze Mourinyo Real Madrid bosh murabbiyi etib tayinlandi

·25·Sport
Rasman: Joze Mourinyo Real Madrid bosh murabbiyi etib tayinlandi

Real Madrid klubi Joze Mourinyo bilan uch yillik shartnoma imzolanganini rasman eʻlon qildi. Portugaliyalik tajribali mutaxassis Madrid klubini yangi davrga olib kirish uchun ikkinchi bor jamoa boshqaruviga qaytmoqda. Prezidentlik saylovlarida gʻalaba qozongan Florentino Perez oʻzining asosiy vaʻdasini bajarib, 63 yoshli murabbiyni Ispaniya poytaxtiga qaytardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub direktorlar kengashi yigʻilishidan soʻng Alvaro Arbeloa isteʻfoga chiqarilgani va uning oʻrnini Joze Mourinyo egallashi tasdiqlandi. 2029-yilgacha moʻljallangan shartnomaga imzo chekkan murabbiy uchun Real Madrid 15 million yevro tovon puli toʻladi. Maʻlum qilinishicha, Joze Mourinyo oʻz vazifasiga 13-iyuldan — jamoaning mavsumoldi tayyorgarlik mashgʻulotlari boshlanadigan kundan kirishadi.

Florentino Perez saylovoldi kampaniyasida nafaqat Joze Mourinyo, balki Ibrahima Konate va Denzel Dumfries kabi futbolchilarni olib kelishni ham vaʻda qilgan edi. Shuningdek, klub "Galactico" darajasidagi transfer uchun 150 million yevro ajratishini maʻlum qildi. Shu maqsadda Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarez uchun taklif yuborilgan, biroq rad javobi olingan.

Joze Mourinyo zimmasiga Carlo Ancelotti, Xabi Alonso va Arbeloa davridagi sovrinsiz mavsumlardan soʻng jamoani yana gʻalabalar yoʻliga qaytarish vazifasi yuklatilgan. "Maxsus" laqabli murabbiy Madridda 2010-2013-yillar davomida ishlagan boʻlib, oʻshanda La Liga, Ispaniya kubogi va Superkubogini qoʻlga kiritgan edi.

Real MadridJose MourinhoFlorentino PerezTransferLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinio rasman yana «Real» klubi bosh murabbiyi etib tayinlandiJoze Mourinio rasman yana «Real» klubi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 19:00JCH—2026 g‘olibi tarixdagi eng katta mukofot pulini qo‘lga kiritadi...JCH—2026 g‘olibi tarixdagi eng katta mukofot pulini qo‘lga kiritadi...Kecha, 18:57Vataru Endo jarohat sabab Yaponiya terma jamoasidagi faoliyatini yakunladiVataru Endo jarohat sabab Yaponiya terma jamoasidagi faoliyatini yakunladiKecha, 18:56Real Madrid Bernardo Silva uchun rasmiy taklif yubordiReal Madrid Bernardo Silva uchun rasmiy taklif yubordiKecha, 18:12Ronald Kuman Yaponiyaga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiRonald Kuman Yaponiyaga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiKecha, 17:37Viza ololmagan argentinalik muxlislarga bepul televizorlar tarqatildiViza ololmagan argentinalik muxlislarga bepul televizorlar tarqatildiKecha, 17:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...