Rasman: Joze Mourinyo Real Madrid bosh murabbiyi etib tayinlandi
Real Madrid klubi Joze Mourinyo bilan uch yillik shartnoma imzolanganini rasman eʻlon qildi. Portugaliyalik tajribali mutaxassis Madrid klubini yangi davrga olib kirish uchun ikkinchi bor jamoa boshqaruviga qaytmoqda. Prezidentlik saylovlarida gʻalaba qozongan Florentino Perez oʻzining asosiy vaʻdasini bajarib, 63 yoshli murabbiyni Ispaniya poytaxtiga qaytardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub direktorlar kengashi yigʻilishidan soʻng Alvaro Arbeloa isteʻfoga chiqarilgani va uning oʻrnini Joze Mourinyo egallashi tasdiqlandi. 2029-yilgacha moʻljallangan shartnomaga imzo chekkan murabbiy uchun Real Madrid 15 million yevro tovon puli toʻladi. Maʻlum qilinishicha, Joze Mourinyo oʻz vazifasiga 13-iyuldan — jamoaning mavsumoldi tayyorgarlik mashgʻulotlari boshlanadigan kundan kirishadi.
Florentino Perez saylovoldi kampaniyasida nafaqat Joze Mourinyo, balki Ibrahima Konate va Denzel Dumfries kabi futbolchilarni olib kelishni ham vaʻda qilgan edi. Shuningdek, klub "Galactico" darajasidagi transfer uchun 150 million yevro ajratishini maʻlum qildi. Shu maqsadda Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarez uchun taklif yuborilgan, biroq rad javobi olingan.
Joze Mourinyo zimmasiga Carlo Ancelotti, Xabi Alonso va Arbeloa davridagi sovrinsiz mavsumlardan soʻng jamoani yana gʻalabalar yoʻliga qaytarish vazifasi yuklatilgan. "Maxsus" laqabli murabbiy Madridda 2010-2013-yillar davomida ishlagan boʻlib, oʻshanda La Liga, Ispaniya kubogi va Superkubogini qoʻlga kiritgan edi.
…