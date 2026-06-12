Marcos Senesi jarohat olgan Balerdi oʻrniga Argentina terma jamoasiga chaqirildi

·58·Sport
Marcos Senesi jarohat olgan Balerdi oʻrniga Argentina terma jamoasiga chaqirildi

Tottenxem safiga borib qoʻshilishi kutilayotgan himoyachi Marcos Senesi jarohat olgan Leonardo Balerdi oʻrniga Argentina terma jamoasining Jahon chempionati uchun yakuniy qaydnomasidan joy oldi. Koʻp qirrali markaziy himoyachi Lionel Messi va boshqa jamoadoshlari bilan birga boʻlish uchun AQSHdagi oʻquv-mashgʻulot yigʻiniga yoʻl oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Balerdi mashgʻulotlar vaqtida oʻng oyogʻidan jiddiy mushak jarohati olgani sababli, bosh murabbiy Lionel Scaloni turnir rejalariga kutilmagan oʻzgartirish kiritishga majbur boʻldi. Murabbiy Islandiyaga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvidan soʻng taktik variantlarni koʻrib chiqib, aynan Senesi nomzodida toʻxtaldi. Hozirda futbolchi Kanzas-Siti shahridagi lagerga yetib borish uchun safarga chiqqan.

Argentina terma jamoasi matbuot xizmati Balerdining holati boʻyicha rasmiy bayonot berdi: "Himoyachi Leonardo Balerdi oʻng oyogʻining kambalasimon mushagidan jarohat oldi va Jahon chempionatida ishtirok eta olmaydi". Lionel Scaloni esa sinov nazorat oʻyinidan soʻng jamoaning kamchiliklarini aniqlab olganini va oʻrinbosar tanlashda shoshilmaganini taʼkidladi.

29 yoshli Marcos Senesi uchun soʻnggi sutka voqealarga boy boʻldi. Avvalroq Italiya terma jamoasidan tushgan taklifni rad etgan futbolchi, 1-iyuldan boshlab erkin agent sifatida Tottenxem safiga oʻtishga kelishib olgan edi. Endilikda u boʻlajak klubdoshi Cristian Romero bilan birga Albiceleste himoya chizigʻini mustahkamlaydi.

Argentina terma jamoasi kelasi hafta Jazoirga qarshi boʻlib oʻtadigan ilk oʻyin oldidan tayyorgarlikning yakuniy bosqichini oʻtkazmoqda. J guruhida Scaloni shogirdlarini Jazoirdan tashqari Avstriya va Iordaniya terma jamoalariga qarshi bahslar kutmoqda. Yangi shakllangan himoya juftligi turnirni muvaffaqiyatli boshlash uchun tezda oʻzaro til topishishi talab etiladi.

ArgentinaLionel MessiMarcos SenesiTottenxemJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

PSJ Mateus Fernandes va Summervill uchun poygaga qoʻshildiPSJ Mateus Fernandes va Summervill uchun poygaga qoʻshildiBugun, 08:59Eder Militao Joze Mourinyoʻning Real Madridga qaytishi haqida fikr bildirdiEder Militao Joze Mourinyoʻning Real Madridga qaytishi haqida fikr bildirdiBugun, 08:53Xaver Agirre JAR ustidan qozonilgan g‘alabadan to‘liq qoniqmadiXaver Agirre JAR ustidan qozonilgan g‘alabadan to‘liq qoniqmadiBugun, 08:21«Real» himoyani kuchaytirish uchun Kalaforini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi«Real» himoyani kuchaytirish uchun Kalaforini o‘z safiga qo‘shib olmoqchiBugun, 07:53Atletiko Madrid Pari Sen-Jermen yulduzini sotib olish boʻyicha muzokaralarni boshladiAtletiko Madrid Pari Sen-Jermen yulduzini sotib olish boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 07:52Kylian Mbappe Deschampsning Italiya terma jamoasiga oʻtishiga qarshi chiqdiKylian Mbappe Deschampsning Italiya terma jamoasiga oʻtishiga qarshi chiqdiBugun, 07:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...