Marcos Senesi jarohat olgan Balerdi oʻrniga Argentina terma jamoasiga chaqirildi
Tottenxem safiga borib qoʻshilishi kutilayotgan himoyachi Marcos Senesi jarohat olgan Leonardo Balerdi oʻrniga Argentina terma jamoasining Jahon chempionati uchun yakuniy qaydnomasidan joy oldi. Koʻp qirrali markaziy himoyachi Lionel Messi va boshqa jamoadoshlari bilan birga boʻlish uchun AQSHdagi oʻquv-mashgʻulot yigʻiniga yoʻl oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Balerdi mashgʻulotlar vaqtida oʻng oyogʻidan jiddiy mushak jarohati olgani sababli, bosh murabbiy Lionel Scaloni turnir rejalariga kutilmagan oʻzgartirish kiritishga majbur boʻldi. Murabbiy Islandiyaga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvidan soʻng taktik variantlarni koʻrib chiqib, aynan Senesi nomzodida toʻxtaldi. Hozirda futbolchi Kanzas-Siti shahridagi lagerga yetib borish uchun safarga chiqqan.
Argentina terma jamoasi matbuot xizmati Balerdining holati boʻyicha rasmiy bayonot berdi: "Himoyachi Leonardo Balerdi oʻng oyogʻining kambalasimon mushagidan jarohat oldi va Jahon chempionatida ishtirok eta olmaydi". Lionel Scaloni esa sinov nazorat oʻyinidan soʻng jamoaning kamchiliklarini aniqlab olganini va oʻrinbosar tanlashda shoshilmaganini taʼkidladi.
29 yoshli Marcos Senesi uchun soʻnggi sutka voqealarga boy boʻldi. Avvalroq Italiya terma jamoasidan tushgan taklifni rad etgan futbolchi, 1-iyuldan boshlab erkin agent sifatida Tottenxem safiga oʻtishga kelishib olgan edi. Endilikda u boʻlajak klubdoshi Cristian Romero bilan birga Albiceleste himoya chizigʻini mustahkamlaydi.
Argentina terma jamoasi kelasi hafta Jazoirga qarshi boʻlib oʻtadigan ilk oʻyin oldidan tayyorgarlikning yakuniy bosqichini oʻtkazmoqda. J guruhida Scaloni shogirdlarini Jazoirdan tashqari Avstriya va Iordaniya terma jamoalariga qarshi bahslar kutmoqda. Yangi shakllangan himoya juftligi turnirni muvaffaqiyatli boshlash uchun tezda oʻzaro til topishishi talab etiladi.
…