«Real» himoyani kuchaytirish uchun Kalaforini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi
Yevropa futbolida yozgi transfer mavsumi yaqinlashgan sari grand klublar o‘rtasidagi pinhona va ochiq kurashlar qizg‘in tus olmoqda. Ayni paytda Londonning «Arsenal» klubi sharafini munosib himoya qilib kelayotgan italiyalik iste’dodli himoyachi Rikkardo Kalafori Madridning «Real» klubi rahbariyati va skautlarining diqqat markaziga tushdi. «Qaymoqranglilar» joriy transfer oynasida mazkur futbolchini qo‘lga kiritishni o‘zlarining eng ustuvor va bosh maqsadlaridan biri sifatida belgilab olishgan.
Futbol olamidagi eng ishonchli va nufuzli manbalardan biri, taniqli insayder Janluka Di Marsio tarqatgan eksklyuziv ma’lumotlarga qaraganda, Madrid klubi mutasaddilari italiyalik himoyachining agentlari va rasmiy vakillari bilan ehtimoliy ko‘chib o‘tish (transfer) shartlari bo‘yicha dastlabki muzokaralar raundini boshlab yuborishgan.
Yangi bosh murabbiyning taktik rejalari
«Real Madrid»ning yangi bosh murabbiyi etib tayinlangan afsonaviy Joze Mourinyu jamoaning mudofaa chizig‘ini tubdan isloh qilishni va uni bir nechta chiziqlarda (ham markazda, ham chap qanotda) birdek yuqori darajada to‘p sura oladigan universal futbolchi bilan mustahkamlashni talab qilmoqda. Navqiron Kalafori esa «maxsus»ning ushbu qat’iy taktik talablariga to‘liq mos keladi.
Shu bilan birga, Madrid grandining qisqa ro‘yxatidan faqatgina «kanonirlar» a’zosi joy olmagan. Klub mudofaani kuchaytirish uchun muqobil variant sifatida «Manchester Siti» tarkibida barqaror o‘yin ko‘rsatayotgan xorvatiyalik himoyachi Yoshko Gvardiol nomzodini ham jiddiy ravishda ko‘rib chiqmoqda.
Madridliklar nazariga tushgan ikki nafar bosh da’vogarning ayni paytdagi transfer ko‘rsatkichlari bilan quyidagi jadval orqali tanishib chiqishingiz mumkin:
Futbolchining ismi-sharifi
Ayni paytdagi klubi
Taxminiy bozor qiymati
Shartnomasi yakunlanishi
Futbolchining ustunligi
Rikkardo Kalafori
Arsenal (London)
55 million yevro
2029 yil yozi
Universallik, qanot va markazda o‘ynash
Yoshko Gvardiol
Manchester Siti
Yuqori transfer bahosi
Uzoq muddatli shartnoma
Jismoniy baquvvatlik, katta tajriba
Shartnoma bandlari va moliyaviy tomonlar
Ayni paytda 24 yoshni qarshilagan italiyalik iqtidorli qanot himoyachisining transfer bozoridagi taxminiy qiymati 55 million yevro atrofida baholanmoqda. Biroq ushbu transferni amalga oshirish Madrid klubi uchun oson kechmaydi. Chunki futbolchining Londonning «Arsenal» jamoasi bilan tuzilgan amaldagi mehnat shartnomasi 2029 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan bo‘lib, «to‘pchilar» o‘z yetakchisini arzon garovga qo‘yib yubormoqchi emaslar.
Ekspertlar fikri: Futbol tahlilchilarining ta’kidlashicha, agar Joze Mourinyu ushbu transferni amalga oshira olsa, Madrid jamoasi keyingi 5-6 yil uchun mudofaaning chap qanoti va markazidagi muammolarni butunlay unutadi. Biroq «Arsenal»ning qat’iy pozitsiyasi transfer bahosini yanada o‘sishiga sabab bo‘lishi mumkin.
«Qaymoqranglilar»ning yozgi transfer bozoridagi ushbu shov-shuvli yurishi qanday yakun topishini, jahon futbolidagi eng so‘nggi intrigalar, o‘tishlar va sport olamiga oid eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…