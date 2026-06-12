«Real» himoyani kuchaytirish uchun Kalaforini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi

·66·Sport
«Real» himoyani kuchaytirish uchun Kalaforini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi

Yevropa futbolida yozgi transfer mavsumi yaqinlashgan sari grand klublar o‘rtasidagi pinhona va ochiq kurashlar qizg‘in tus olmoqda. Ayni paytda Londonning «Arsenal» klubi sharafini munosib himoya qilib kelayotgan italiyalik iste’dodli himoyachi Rikkardo Kalafori Madridning «Real» klubi rahbariyati va skautlarining diqqat markaziga tushdi. «Qaymoqranglilar» joriy transfer oynasida mazkur futbolchini qo‘lga kiritishni o‘zlarining eng ustuvor va bosh maqsadlaridan biri sifatida belgilab olishgan.

Futbol olamidagi eng ishonchli va nufuzli manbalardan biri, taniqli insayder Janluka Di Marsio tarqatgan eksklyuziv ma’lumotlarga qaraganda, Madrid klubi mutasaddilari italiyalik himoyachining agentlari va rasmiy vakillari bilan ehtimoliy ko‘chib o‘tish (transfer) shartlari bo‘yicha dastlabki muzokaralar raundini boshlab yuborishgan.

Yangi bosh murabbiyning taktik rejalari

«Real Madrid»ning yangi bosh murabbiyi etib tayinlangan afsonaviy Joze Mourinyu jamoaning mudofaa chizig‘ini tubdan isloh qilishni va uni bir nechta chiziqlarda (ham markazda, ham chap qanotda) birdek yuqori darajada to‘p sura oladigan universal futbolchi bilan mustahkamlashni talab qilmoqda. Navqiron Kalafori esa «maxsus»ning ushbu qat’iy taktik talablariga to‘liq mos keladi.

Shu bilan birga, Madrid grandining qisqa ro‘yxatidan faqatgina «kanonirlar» a’zosi joy olmagan. Klub mudofaani kuchaytirish uchun muqobil variant sifatida «Manchester Siti» tarkibida barqaror o‘yin ko‘rsatayotgan xorvatiyalik himoyachi Yoshko Gvardiol nomzodini ham jiddiy ravishda ko‘rib chiqmoqda.

Madridliklar nazariga tushgan ikki nafar bosh da’vogarning ayni paytdagi transfer ko‘rsatkichlari bilan quyidagi jadval orqali tanishib chiqishingiz mumkin:

Futbolchining ismi-sharifi

Ayni paytdagi klubi

Taxminiy bozor qiymati

Shartnomasi yakunlanishi

Futbolchining ustunligi

Rikkardo Kalafori

Arsenal (London)

55 million yevro

2029 yil yozi

Universallik, qanot va markazda o‘ynash

Yoshko Gvardiol

Manchester Siti

Yuqori transfer bahosi

Uzoq muddatli shartnoma

Jismoniy baquvvatlik, katta tajriba

Shartnoma bandlari va moliyaviy tomonlar

Ayni paytda 24 yoshni qarshilagan italiyalik iqtidorli qanot himoyachisining transfer bozoridagi taxminiy qiymati 55 million yevro atrofida baholanmoqda. Biroq ushbu transferni amalga oshirish Madrid klubi uchun oson kechmaydi. Chunki futbolchining Londonning «Arsenal» jamoasi bilan tuzilgan amaldagi mehnat shartnomasi 2029 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan bo‘lib, «to‘pchilar» o‘z yetakchisini arzon garovga qo‘yib yubormoqchi emaslar.

Ekspertlar fikri: Futbol tahlilchilarining ta’kidlashicha, agar Joze Mourinyu ushbu transferni amalga oshira olsa, Madrid jamoasi keyingi 5-6 yil uchun mudofaaning chap qanoti va markazidagi muammolarni butunlay unutadi. Biroq «Arsenal»ning qat’iy pozitsiyasi transfer bahosini yanada o‘sishiga sabab bo‘lishi mumkin.

«Qaymoqranglilar»ning yozgi transfer bozoridagi ushbu shov-shuvli yurishi qanday yakun topishini, jahon futbolidagi eng so‘nggi intrigalar, o‘tishlar va sport olamiga oid eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Real MadridRiccardo CalafioriArsenalJosé MourinhoManchester City
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

PSJ Mateus Fernandes va Summervill uchun poygaga qoʻshildiPSJ Mateus Fernandes va Summervill uchun poygaga qoʻshildiBugun, 08:59Eder Militao Joze Mourinyoʻning Real Madridga qaytishi haqida fikr bildirdiEder Militao Joze Mourinyoʻning Real Madridga qaytishi haqida fikr bildirdiBugun, 08:53Xaver Agirre JAR ustidan qozonilgan g‘alabadan to‘liq qoniqmadiXaver Agirre JAR ustidan qozonilgan g‘alabadan to‘liq qoniqmadiBugun, 08:21Atletiko Madrid Pari Sen-Jermen yulduzini sotib olish boʻyicha muzokaralarni boshladiAtletiko Madrid Pari Sen-Jermen yulduzini sotib olish boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 07:52Marcos Senesi jarohat olgan Balerdi oʻrniga Argentina terma jamoasiga chaqirildiMarcos Senesi jarohat olgan Balerdi oʻrniga Argentina terma jamoasiga chaqirildiBugun, 07:37Kylian Mbappe Deschampsning Italiya terma jamoasiga oʻtishiga qarshi chiqdiKylian Mbappe Deschampsning Italiya terma jamoasiga oʻtishiga qarshi chiqdiBugun, 07:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...