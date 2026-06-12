Usmon Dembele Kylian Mbappe haqidagi tanqidlarni adolatsiz deb atadi

·0·Sport
Usmon Dembele Kylian Mbappe haqidagi tanqidlarni adolatsiz deb atadi

PSJ hujumchisi Usmon Dembele Fransiya terma jamoasidagi jamoadoshi Kylian Mbappe atrofidagi shov-shuvlar va tanqidlar haddan tashqari koʻpayib ketganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, jahon futboli yulduziga boʻlayotgan bosim koʻpincha sport chegarasidan chiqib ketmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mbappe soʻnggi bir yil ichida ham maydondagi oʻyinlari, ham shaxsiy hayoti sababli eng koʻp muhokama qilinadigan shaxslardan biri boʻlib qolmoqda. Dembele Marca nashriga bergan intervyusida hujumchining har bir harakati, hatto mayda detallar ham OAV tomonidan boʻrttirib koʻrsatilayotganidan norozi ekanini bildirdi.

"Unga nisbatan juda adolatsiz munosabatda boʻlishmoqda. Kylian ajoyib futbolchi boʻlgani uchun ham tanqidlar meʼyordan oshib ketdi. Men uni ancha vaqtdan beri taniyman, u maydon tashqarisida ham ajoyib inson. Baʼzida shunchaki u Kylian Mbappe boʻlgani uchungina uni haddan tashqari qattiq tanqid qilishadi", — dedi Dembele.

Qanot hujumchisi Mbappening kiyinishi yoki poyabzal bogʻichini bogʻlashi kabi mayda detallar ham katta mavzuga aylantirilayotganini tanqid qildi. Uning fikricha, odamlar Mbappening ham oddiy inson ekanligini va u favqulodda iqtidorga ega boʻlsa-da, doimiy bosim ostida qolmasligi kerakligini unutib qoʻyishmoqda.

Tashqi tomondan boʻlayotgan bosimlarga qaramay, Fransiya terma jamoasi kiyinish xonasida Mbappening obroʻsi balandligicha qolmoqda. Dembele uning jamoa ichidagi muhim oʻrni va yetakchilik qobiliyatini alohida eʼtirof etdi: "U biz bilan juda yaxshi chiqishadi. U bizning sardorimiz, yetakchimiz va jamoamizning eng muhim futbolchisi".

Kylian MbappeUsmon DembeleFransiyaReal MadridPSJ
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sidni Kabral Ispaniyaga qarshi munosib kurash olib borishlariga ishonadiSidni Kabral Ispaniyaga qarshi munosib kurash olib borishlariga ishonadiBugun, 10:05Rodri o‘z «Oltin to‘p»ini jahon chempionligi kubogiga almashishga tayyorRodri o‘z «Oltin to‘p»ini jahon chempionligi kubogiga almashishga tayyorBugun, 09:57Tibo Kurtua Joze Mourinio bilan bo‘lgan munosabatlari haqida gapirdiTibo Kurtua Joze Mourinio bilan bo‘lgan munosabatlari haqida gapirdiBugun, 09:50Chelsi Enzo Fernandezni Real Madrid yulduziga almashishi mumkinChelsi Enzo Fernandezni Real Madrid yulduziga almashishi mumkinBugun, 09:37Alvaro Morata Cristiano Ronaldo haqida: U tarixdagi eng yaxshisiAlvaro Morata Cristiano Ronaldo haqida: U tarixdagi eng yaxshisiBugun, 09:30PSJ Mateus Fernandes va Summervill uchun poygaga qoʻshildiPSJ Mateus Fernandes va Summervill uchun poygaga qoʻshildiBugun, 08:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...