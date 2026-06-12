Usmon Dembele Kylian Mbappe haqidagi tanqidlarni adolatsiz deb atadi
PSJ hujumchisi Usmon Dembele Fransiya terma jamoasidagi jamoadoshi Kylian Mbappe atrofidagi shov-shuvlar va tanqidlar haddan tashqari koʻpayib ketganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, jahon futboli yulduziga boʻlayotgan bosim koʻpincha sport chegarasidan chiqib ketmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mbappe soʻnggi bir yil ichida ham maydondagi oʻyinlari, ham shaxsiy hayoti sababli eng koʻp muhokama qilinadigan shaxslardan biri boʻlib qolmoqda. Dembele Marca nashriga bergan intervyusida hujumchining har bir harakati, hatto mayda detallar ham OAV tomonidan boʻrttirib koʻrsatilayotganidan norozi ekanini bildirdi.
"Unga nisbatan juda adolatsiz munosabatda boʻlishmoqda. Kylian ajoyib futbolchi boʻlgani uchun ham tanqidlar meʼyordan oshib ketdi. Men uni ancha vaqtdan beri taniyman, u maydon tashqarisida ham ajoyib inson. Baʼzida shunchaki u Kylian Mbappe boʻlgani uchungina uni haddan tashqari qattiq tanqid qilishadi", — dedi Dembele.
Qanot hujumchisi Mbappening kiyinishi yoki poyabzal bogʻichini bogʻlashi kabi mayda detallar ham katta mavzuga aylantirilayotganini tanqid qildi. Uning fikricha, odamlar Mbappening ham oddiy inson ekanligini va u favqulodda iqtidorga ega boʻlsa-da, doimiy bosim ostida qolmasligi kerakligini unutib qoʻyishmoqda.
Tashqi tomondan boʻlayotgan bosimlarga qaramay, Fransiya terma jamoasi kiyinish xonasida Mbappening obroʻsi balandligicha qolmoqda. Dembele uning jamoa ichidagi muhim oʻrni va yetakchilik qobiliyatini alohida eʼtirof etdi: "U biz bilan juda yaxshi chiqishadi. U bizning sardorimiz, yetakchimiz va jamoamizning eng muhim futbolchisi".
…