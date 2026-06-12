Brayton Tottenxem himoyachisi Luka Vuskovic uchun 30 million funt taklif qildi

·31·Sport
Brayton Tottenxem himoyachisi Luka Vuskovic uchun 30 million funt taklif qildi

"Brayton" klubi "Tottenxem" himoyachisi Luka Vuskovic uchun 30 million funt sterling miqdorida rasmiy taklif yubordi. Bu qadam ikki klub oʻrtasidagi transfer muzokaralarida kutilmagan burilish yasadi. Xabarlarga koʻra, 19 yoshli xorvatiyalik markaziy himoyachi Fabian Hurzeler jamoasining asosiy nishoniga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Luka Vuskovic oʻtgan mavsumda ijara asosida "Gamburg" safida oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. U Bundesligada 28 ta oʻyinda maydonga tushib, himoyachi boʻlishiga qaramay 6 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Yosh iqtidor egasi oʻz rivojlanishi uchun "Brayton" loyihasini maʻqul koʻrayotgani aytilmoqda.

Shu bilan birga, "Brayton" oʻz himoyachisi Jan Paul van Hecke borasida qatʻiy pozitsiyada turibdi. Klub rahbari Paul Barberning soʻzlariga koʻra, "Tottenxem" niderlandiyalik futbolchi uchun ikki bor taklif yuborgan, biroq har ikki safar ham rad javobini olgan. "Brayton" oʻz himoyachisini 70 million funtga baholamoqda.

"Tottenxem" himoya chizigʻidagi muammolarni hal qilish maqsadida Van Hecke nomzodiga qiziqish bildirmoqda. Biroq, Luka Vuskovic boʻyicha kelib tushgan taklif London klubini qiyin tanlov qarshisida qoldirishi mumkin. Hozirda Spurs tarkibida Micky van de Ven va Cristian Romero kabi himoyachilarning kelajagi ham soʻroq ostida turibdi.

BraytonTottenxemLuka VuskovicTransferAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri Lamin Yamalning JCH-2026 ga qanday tayyorgarlik ko‘rayotganini aytdiRodri Lamin Yamalning JCH-2026 ga qanday tayyorgarlik ko‘rayotganini aytdiBugun, 13:08Bavariya Olise uchun 500 million yevrolik taklifni ham rad etishga tayyorBavariya Olise uchun 500 million yevrolik taklifni ham rad etishga tayyorBugun, 12:57Ronaldinio JCH-2026 musobaqasining ochilishi haqida qanday fikr bildirdi?Ronaldinio JCH-2026 musobaqasining ochilishi haqida qanday fikr bildirdi?Bugun, 12:56«Bavariya» Maykl Oliseni hatto 500 million yevroga ham sotmoqchi emas«Bavariya» Maykl Oliseni hatto 500 million yevroga ham sotmoqchi emasBugun, 12:35Milan murabbiy izlamoqda: Ruben Amorim yoki Alvaro Arbeloa variantlariMilan murabbiy izlamoqda: Ruben Amorim yoki Alvaro Arbeloa variantlariBugun, 11:58Beth Mead Manchester Siti bilan uch yillik shartnoma imzoladiBeth Mead Manchester Siti bilan uch yillik shartnoma imzoladiBugun, 11:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...