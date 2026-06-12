Brayton Tottenxem himoyachisi Luka Vuskovic uchun 30 million funt taklif qildi
"Brayton" klubi "Tottenxem" himoyachisi Luka Vuskovic uchun 30 million funt sterling miqdorida rasmiy taklif yubordi. Bu qadam ikki klub oʻrtasidagi transfer muzokaralarida kutilmagan burilish yasadi. Xabarlarga koʻra, 19 yoshli xorvatiyalik markaziy himoyachi Fabian Hurzeler jamoasining asosiy nishoniga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Luka Vuskovic oʻtgan mavsumda ijara asosida "Gamburg" safida oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. U Bundesligada 28 ta oʻyinda maydonga tushib, himoyachi boʻlishiga qaramay 6 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Yosh iqtidor egasi oʻz rivojlanishi uchun "Brayton" loyihasini maʻqul koʻrayotgani aytilmoqda.
Shu bilan birga, "Brayton" oʻz himoyachisi Jan Paul van Hecke borasida qatʻiy pozitsiyada turibdi. Klub rahbari Paul Barberning soʻzlariga koʻra, "Tottenxem" niderlandiyalik futbolchi uchun ikki bor taklif yuborgan, biroq har ikki safar ham rad javobini olgan. "Brayton" oʻz himoyachisini 70 million funtga baholamoqda.
"Tottenxem" himoya chizigʻidagi muammolarni hal qilish maqsadida Van Hecke nomzodiga qiziqish bildirmoqda. Biroq, Luka Vuskovic boʻyicha kelib tushgan taklif London klubini qiyin tanlov qarshisida qoldirishi mumkin. Hozirda Spurs tarkibida Micky van de Ven va Cristian Romero kabi himoyachilarning kelajagi ham soʻroq ostida turibdi.
…