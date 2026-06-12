Rodri Lamin Yamalning JCH-2026 ga qanday tayyorgarlik ko‘rayotganini aytdi

·32·Sport
Rodri Lamin Yamalning JCH-2026 ga qanday tayyorgarlik ko‘rayotganini aytdi

Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha tarixiy va ulug‘vor JCH-2026 musobaqasi butun dunyoda haqiqiy futbol hayajonini boshlab yubordi. Millionlab muxlislar nigohi turnirning qaynoq bahslariga qaratilgan bir paytda, terma jamoalar lageridan qiziqarli insaydlar va ichki muhitga oid xabarlar sizib chiqmoqda. Xususan, «Manchester Siti» klubi hamda Ispaniya milliy terma jamoasining tajribali yarim himoyachisi Rodri o‘z jamoadoshi, «Barselona» klubining iqtidorli vingeri Lamin Yamalning ayni paytdagi holati va turnirga bo‘lgan o‘zgacha yondashuvi haqida so‘zlab berdi.

Tajribali maydon generalining so‘zlariga ko‘ra, navqiron yulduz mundialda zafar quchish uchun har qanday shaxsiy qulayliklardan voz kechishga tayyor.

«Kechki ovqatdan voz kechib, mashg‘ulotlarga sho‘ng‘idi»

Nufuzli Barca Universal nashri o‘zining «X» (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifasi orqali Rodrining quyidagi samimiy va diqqatga sazovor iqtibosini ommaga taqdim etdi:

«Bundan bir necha kun muqaddam, Lamin Yamal kutilmaganda biz bilan birgalikda kechki ovqatga chiqa olmasligini ma’lum qildi. U bu vaqtni jahon chempionati bahslariga yanada mukammalroq hozirlik ko‘rishga sarflashi kerakligini aytdi. U haqiqatan ham o‘ta yuqori mas’uliyat va professionallik bilan musobaqaga tayyorlanmoqda. Mening shaxsiy kuzatuvlarim va nazarimga ko‘ra, Yamal ayni paytda ushbu yirik musobaqa uchun o‘zining eng ideal va dahshatli sport formasiga kirib ulgurgan».

Bunday yuqori ishtiyoq Ispaniya terma jamoasining ushbu turnirda faqatgina eng oliy maqsadlarni ko‘zlayotganidan va yosh avlod vakillarining g‘alabaga bo‘lgan chanqoqligidan dalolat beradi.

Tarixdagi ilk keng qamrovli mundial

Eslatib o‘tish joizki, joriy yilgi dunyo birinchiligi o‘zining miqyosi jihatidan futbol tarixidagi mutlaqo yangi sahifani ochib berdi. Okean ortidagi uchta yirik davlat — Amerika Qo‘shma Shtatlari, Kanada va Meksika yashil maydonlarida o‘tayotgan ushbu global sport bayramida ilk marotaba 48 ta milliy terma jamoa bosh sovrin uchun kurashga kirishdi. Yangi reglamentga muvofiq, ishtirokchilar 12 ta alohida guruhga ajratilgan bo‘lib, bu muxlislar uchun o‘yinlar soni va shiddatning yanada ortishini ta’minlamoqda.

Ekspertlar sharhi: Tahlilchilar Lamin Yamalning bunday jiddiy harakatlarini bejiz emas deb hisoblashmoqda. JCH-2026 turnirining yangi formatida zich va og‘ir taqvim kuzatiladi. Shu sababli, futbolchilarning jismoniy va ruhiy jihatdan ideal holatda bo‘lishi chempionlik taqdirini hal qiluvchi eng bosh omil hisoblanadi.

Ispaniyalik yosh sehrgar o‘zining mazkur ideal sport formasini yashil maydonda ham namoyish etib, jahonni lol qoldira oladimi-yo‘qmi, buni bo‘lajak uchrashuvlarda birgalikda kuzatamiz.

Jahon chempionatining har bir soniyasidagi qaynoq bahslar, stadionlardagi o‘ta hayajonli atmosfera, yulduzlarning eksklyuziv intervyulari va sport olamiga oid eng issiq yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

RodriLamine YamalManchester CityBarcelonaSpain
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bavariya Olise uchun 500 million yevrolik taklifni ham rad etishga tayyorBavariya Olise uchun 500 million yevrolik taklifni ham rad etishga tayyorBugun, 12:57Ronaldinio JCH-2026 musobaqasining ochilishi haqida qanday fikr bildirdi?Ronaldinio JCH-2026 musobaqasining ochilishi haqida qanday fikr bildirdi?Bugun, 12:56«Bavariya» Maykl Oliseni hatto 500 million yevroga ham sotmoqchi emas«Bavariya» Maykl Oliseni hatto 500 million yevroga ham sotmoqchi emasBugun, 12:35Brayton Tottenxem himoyachisi Luka Vuskovic uchun 30 million funt taklif qildiBrayton Tottenxem himoyachisi Luka Vuskovic uchun 30 million funt taklif qildiBugun, 12:12Milan murabbiy izlamoqda: Ruben Amorim yoki Alvaro Arbeloa variantlariMilan murabbiy izlamoqda: Ruben Amorim yoki Alvaro Arbeloa variantlariBugun, 11:58Beth Mead Manchester Siti bilan uch yillik shartnoma imzoladiBeth Mead Manchester Siti bilan uch yillik shartnoma imzoladiBugun, 11:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...