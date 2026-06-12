Rodri Lamin Yamalning JCH-2026 ga qanday tayyorgarlik ko‘rayotganini aytdi
Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha tarixiy va ulug‘vor JCH-2026 musobaqasi butun dunyoda haqiqiy futbol hayajonini boshlab yubordi. Millionlab muxlislar nigohi turnirning qaynoq bahslariga qaratilgan bir paytda, terma jamoalar lageridan qiziqarli insaydlar va ichki muhitga oid xabarlar sizib chiqmoqda. Xususan, «Manchester Siti» klubi hamda Ispaniya milliy terma jamoasining tajribali yarim himoyachisi Rodri o‘z jamoadoshi, «Barselona» klubining iqtidorli vingeri Lamin Yamalning ayni paytdagi holati va turnirga bo‘lgan o‘zgacha yondashuvi haqida so‘zlab berdi.
Tajribali maydon generalining so‘zlariga ko‘ra, navqiron yulduz mundialda zafar quchish uchun har qanday shaxsiy qulayliklardan voz kechishga tayyor.
«Kechki ovqatdan voz kechib, mashg‘ulotlarga sho‘ng‘idi»
Nufuzli Barca Universal nashri o‘zining «X» (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifasi orqali Rodrining quyidagi samimiy va diqqatga sazovor iqtibosini ommaga taqdim etdi:
«Bundan bir necha kun muqaddam, Lamin Yamal kutilmaganda biz bilan birgalikda kechki ovqatga chiqa olmasligini ma’lum qildi. U bu vaqtni jahon chempionati bahslariga yanada mukammalroq hozirlik ko‘rishga sarflashi kerakligini aytdi. U haqiqatan ham o‘ta yuqori mas’uliyat va professionallik bilan musobaqaga tayyorlanmoqda. Mening shaxsiy kuzatuvlarim va nazarimga ko‘ra, Yamal ayni paytda ushbu yirik musobaqa uchun o‘zining eng ideal va dahshatli sport formasiga kirib ulgurgan».
Bunday yuqori ishtiyoq Ispaniya terma jamoasining ushbu turnirda faqatgina eng oliy maqsadlarni ko‘zlayotganidan va yosh avlod vakillarining g‘alabaga bo‘lgan chanqoqligidan dalolat beradi.
Tarixdagi ilk keng qamrovli mundial
Eslatib o‘tish joizki, joriy yilgi dunyo birinchiligi o‘zining miqyosi jihatidan futbol tarixidagi mutlaqo yangi sahifani ochib berdi. Okean ortidagi uchta yirik davlat — Amerika Qo‘shma Shtatlari, Kanada va Meksika yashil maydonlarida o‘tayotgan ushbu global sport bayramida ilk marotaba 48 ta milliy terma jamoa bosh sovrin uchun kurashga kirishdi. Yangi reglamentga muvofiq, ishtirokchilar 12 ta alohida guruhga ajratilgan bo‘lib, bu muxlislar uchun o‘yinlar soni va shiddatning yanada ortishini ta’minlamoqda.
Ekspertlar sharhi: Tahlilchilar Lamin Yamalning bunday jiddiy harakatlarini bejiz emas deb hisoblashmoqda. JCH-2026 turnirining yangi formatida zich va og‘ir taqvim kuzatiladi. Shu sababli, futbolchilarning jismoniy va ruhiy jihatdan ideal holatda bo‘lishi chempionlik taqdirini hal qiluvchi eng bosh omil hisoblanadi.
Ispaniyalik yosh sehrgar o‘zining mazkur ideal sport formasini yashil maydonda ham namoyish etib, jahonni lol qoldira oladimi-yo‘qmi, buni bo‘lajak uchrashuvlarda birgalikda kuzatamiz.
Jahon chempionatining har bir soniyasidagi qaynoq bahslar, stadionlardagi o‘ta hayajonli atmosfera, yulduzlarning eksklyuziv intervyulari va sport olamiga oid eng issiq yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…