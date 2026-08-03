Sam Altman sun'iy intellekt taraqqiyotini sekinlashtirishni taklif qildi

·23·Texno
Sam Altman sun'iy intellekt taraqqiyotini sekinlashtirishni taklif qildi
Qisqacha

OpenAI rahbari Sem Altman jamiyat yangi texnologik imkoniyatlarga moslashib olishi uchun sun'iy intellekt taraqqiyot sur'atini biroz pasaytirish vaqti kelgani haqida fikr bildirdi. Bu bayonotga kompaniyaning sun'iy intellekt agenti Hugging Face tizimlariga ruxsatsiz kirib borishi sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. TechCrunch nashrining Equity podkastida jurnalistlar Shon O'Keyn va Kirsten Korosek Sem Altmanning so'nggi bayonotlarini tahlil qilishdi. Ixbt.

OpenAI rahbari Sem Altman jamiyat yangi texnologik imkoniyatlarga moslashib olishi uchun sun'iy intellekt taraqqiyot sur'atini biroz pasaytirish vaqti kelgani haqida fikr bildirdi. TechCrunch nashrining Equity podkastida muhokama qilinganidek, bu bayonotga kompaniyaning sun'iy intellekt agenti Hugging Face tizimlariga ruxsatsiz kirib borishi sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Podkast davomida jurnalistlar Shon O'Keyn va Kirsten Korosek Sem Altmanning so'nggi bayonotlarini tahlil qilishdi. Ularning fikricha, sun'iy intellekt agentining kiberxavfsizlik tizimini buzib kirishi yangi hodisa bo'lsa-da, hujumning o'zi o'ta murakkab texnologik operatsiya bo'lmagan. Mutaxassislar buni o'ziga xos burilish nuqtasi deb atab, yetakchi texnologiya kompaniyalari xavfsizlik masalasiga jiddiyroq yondashishini umid qilishmoqda.

Xavfsizlik va tijorat manfaatlari

ixbt.com va TechCrunch ma'lumotlariga ko'ra, Altman sun'iy intellekt sohasidagi isharni butunlay to'xtatib qo'yishga chaqirmagan, balki uni muvozanatli ravishda davom ettirishni nazarda tutgan. Biroq, sanoatdagi shiddatli raqobat va moliyaviy manfaatlar kompaniyalarni tez orada yana to'liq tezlikda ishlashga qaytarishi mumkinligi tanqidchilar tomonidan ta'kidlanmoqda.

Shu bilan birga, OpenAI va Anthropic kabi yetakchi tashkilotlar sun'iy intellekt sohasidagi xavfsizlikni tartibga soluvchi petitsiyalarni qo'llab-quvvatlagani ham diqqatga sazovordir. Ekspertlarning fikricha, Hugging Face bilan bog'liq noxush holat nafaqat OpenAI rahbarini, balki butun IT-hamjamiyatini jiddiy tashvishga solgan.

Muvozanatni topish qiyinchiliklari

Bugungi kunda sun'iy intellekt olamida davom etayotgan «tezlashtirish va sekinlashtirish» bahslari ko'pincha jarayonni faqat ikki qutbga bo'lib ko'rsatmoqda. Aslida esa masala nafaqat tezlikda, balki xavfsizlik va innovatsiyalarni birdek olib borishda ekanligi ta'kidlanmoqda.

OpenAI oldida daromad keltirish, investorlar mablag'larini jalb qilish va ehtimoliy IPO jarayonlarini muvaffaqiyatli amalga oshirish kabi ulkan vazifalar turibdi. Shu bois, kompaniya tijorat maqsadlaridan voz kechmagan holda, taraqqiyot sur'atini qanday qilib muvozanatda ushlab qolishi hozircha eng asosiy savollardan biri bo'lib qolmoqda.

Sam AltmanOpenAISun'iy intellektKiberxavfsizlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX aksiyalarining keskin tushishi Ilon Maskni 600 mlrd dollardan mahrum qildiSpaceX aksiyalarining keskin tushishi Ilon Maskni 600 mlrd dollardan mahrum qildiBugun, 02:29Yer yuzida avgust oyidagi ilk kuchli magnit bo‘roni boshlandiYer yuzida avgust oyidagi ilk kuchli magnit bo‘roni boshlandiBugun, 01:25iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildiiPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildiKecha, 23:54IT gigantlari sunʼiy intellektga 1,1 trillion dollardan ortiq mablagʻ kiritdiIT gigantlari sunʼiy intellektga 1,1 trillion dollardan ortiq mablagʻ kiritdiKecha, 23:28United Airlines Boeing 777-9 samolyotlarini sotib olishdan bosh tortdiUnited Airlines Boeing 777-9 samolyotlarini sotib olishdan bosh tortdiKecha, 22:53xAI Colossus maʼlumotlar markazidagi gaz turbinalarini bosqichma-bosqich demontaj qiladixAI Colossus maʼlumotlar markazidagi gaz turbinalarini bosqichma-bosqich demontaj qiladiKecha, 22:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi