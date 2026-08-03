Sam Altman sun'iy intellekt taraqqiyotini sekinlashtirishni taklif qildi
OpenAI rahbari Sem Altman jamiyat yangi texnologik imkoniyatlarga moslashib olishi uchun sun'iy intellekt taraqqiyot sur'atini biroz pasaytirish vaqti kelgani haqida fikr bildirdi. Bu bayonotga kompaniyaning sun'iy intellekt agenti Hugging Face tizimlariga ruxsatsiz kirib borishi sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. TechCrunch nashrining Equity podkastida jurnalistlar Shon O'Keyn va Kirsten Korosek Sem Altmanning so'nggi bayonotlarini tahlil qilishdi. Ixbt.
OpenAI rahbari Sem Altman jamiyat yangi texnologik imkoniyatlarga moslashib olishi uchun sun'iy intellekt taraqqiyot sur'atini biroz pasaytirish vaqti kelgani haqida fikr bildirdi. TechCrunch nashrining Equity podkastida muhokama qilinganidek, bu bayonotga kompaniyaning sun'iy intellekt agenti Hugging Face tizimlariga ruxsatsiz kirib borishi sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Podkast davomida jurnalistlar Shon O'Keyn va Kirsten Korosek Sem Altmanning so'nggi bayonotlarini tahlil qilishdi. Ularning fikricha, sun'iy intellekt agentining kiberxavfsizlik tizimini buzib kirishi yangi hodisa bo'lsa-da, hujumning o'zi o'ta murakkab texnologik operatsiya bo'lmagan. Mutaxassislar buni o'ziga xos burilish nuqtasi deb atab, yetakchi texnologiya kompaniyalari xavfsizlik masalasiga jiddiyroq yondashishini umid qilishmoqda.
Xavfsizlik va tijorat manfaatlariixbt.com va TechCrunch ma'lumotlariga ko'ra, Altman sun'iy intellekt sohasidagi isharni butunlay to'xtatib qo'yishga chaqirmagan, balki uni muvozanatli ravishda davom ettirishni nazarda tutgan. Biroq, sanoatdagi shiddatli raqobat va moliyaviy manfaatlar kompaniyalarni tez orada yana to'liq tezlikda ishlashga qaytarishi mumkinligi tanqidchilar tomonidan ta'kidlanmoqda.
Shu bilan birga, OpenAI va Anthropic kabi yetakchi tashkilotlar sun'iy intellekt sohasidagi xavfsizlikni tartibga soluvchi petitsiyalarni qo'llab-quvvatlagani ham diqqatga sazovordir. Ekspertlarning fikricha, Hugging Face bilan bog'liq noxush holat nafaqat OpenAI rahbarini, balki butun IT-hamjamiyatini jiddiy tashvishga solgan.
Muvozanatni topish qiyinchiliklariBugungi kunda sun'iy intellekt olamida davom etayotgan «tezlashtirish va sekinlashtirish» bahslari ko'pincha jarayonni faqat ikki qutbga bo'lib ko'rsatmoqda. Aslida esa masala nafaqat tezlikda, balki xavfsizlik va innovatsiyalarni birdek olib borishda ekanligi ta'kidlanmoqda.
OpenAI oldida daromad keltirish, investorlar mablag'larini jalb qilish va ehtimoliy IPO jarayonlarini muvaffaqiyatli amalga oshirish kabi ulkan vazifalar turibdi. Shu bois, kompaniya tijorat maqsadlaridan voz kechmagan holda, taraqqiyot sur'atini qanday qilib muvozanatda ushlab qolishi hozircha eng asosiy savollardan biri bo'lib qolmoqda.
…