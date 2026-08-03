Sergey Lazarev Mayamidan qariyb 1 million dollarlik hashamatli kvartira sotib oldi!
Rossiyalik mashhur xonanda Sergey Lazarev AQSHning Mayami shahrida joylashgan qimmatbaho ko‘chmas mulkka egalik qildi. U Mayami-Bich sohilidagi nufuzli The Floridian Condo turar-joy majmuasidan qariyb 1 million dollarlik kvartira xarid qilgani ma’lum bo‘ldi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, xonanda sotib olgan xonadon 10-qavatda joylashgan bo‘lib, uning umumiy maydoni 106,6 kvadrat metrni tashkil etadi. Kvartirada ikkita yotoqxona, ikkita hammom, oshxona bilan birlashtirilgan keng mehmonxona hamda Biskeyn ko‘rfaziga qaragan balkon mavjud.
Bundan tashqari, elita turar-joy majmuasi aholisi uchun basseyn, zamonaviy sport zali, qo‘riqlash xizmati, avtoturargoh, xususiy sohilga chiqish yo‘lagi va yaxtalar uchun maxsus prichallar kabi qulayliklar ham yaratilgan.
Mash nashrining yozishicha, komissiya to‘lovlari va boshqa xizmat xarajatlarini inobatga olganda, bitim qiymati 1 million dollardan biroz oshgan. Kvartiraning avvalgi egalari Viki va Keyt Jordan juftligi bo‘lgan.
…