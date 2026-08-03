Zebo Rahimova yana bir mo‘jiza guvohi bo‘ldi: qasrdan turib Atlantika okeaniga botayotgan quyoshni ko‘rdi
Mashhur bloger Zebo Rahimova Fransiyaga safari chog'ida Mon-Sen-Mishel qasridan turib Atlantika okeani uzra quyosh botishini tomosha qildi. U ushbu unutilmas tabiat manzarasidan qattiq ta'sirlanib, ko'zlariga yosh olganini ijtimoiy tarmoqdagi videoda namoyish etdi. Mazkur video blogerning muxlislari orasida katta qiziqish uyg'otdi.
Mashhur bloger Zebo Rahimova Fransiyaga qilgan sayohati davomida yana bir unutilmas lahzani muxlislari bilan bo‘lishdi. U mashhur Mon-Sen-Mishel qasridan Atlantika okeani uzra quyosh botishini tomosha qilib, bu manzaradan qattiq ta’sirlanganini namoyish etdi.
Bloger ijtimoiy tarmoqda e’lon qilgan videoda go‘zal tabiat manzarasi fonida ko‘zlariga yosh kelganini ko‘rish mumkin. Video muxlislari orasida katta qiziqish uyg‘otdi.
Zebo Rahimova videoga quyidagi izohni qoldirgan:
"Mon-Sen-Mishel qasridan Atlantika okeaniga botib borayotgan quyoshni tomosha qildik. Fransiya."
…