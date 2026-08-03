Zebo Rahimova yana bir mo‘jiza guvohi bo‘ldi: qasrdan turib Atlantika okeaniga botayotgan quyoshni ko‘rdi

·29·Madaniyat
Zebo Rahimova yana bir mo‘jiza guvohi bo‘ldi: qasrdan turib Atlantika okeaniga botayotgan quyoshni ko‘rdi
Qisqacha

Mashhur bloger Zebo Rahimova Fransiyaga safari chog'ida Mon-Sen-Mishel qasridan turib Atlantika okeani uzra quyosh botishini tomosha qildi. U ushbu unutilmas tabiat manzarasidan qattiq ta'sirlanib, ko'zlariga yosh olganini ijtimoiy tarmoqdagi videoda namoyish etdi. Mazkur video blogerning muxlislari orasida katta qiziqish uyg'otdi.

Mashhur bloger Zebo Rahimova Fransiyaga qilgan sayohati davomida yana bir unutilmas lahzani muxlislari bilan bo‘lishdi. U mashhur Mon-Sen-Mishel qasridan Atlantika okeani uzra quyosh botishini tomosha qilib, bu manzaradan qattiq ta’sirlanganini namoyish etdi.

Bloger ijtimoiy tarmoqda e’lon qilgan videoda go‘zal tabiat manzarasi fonida ko‘zlariga yosh kelganini ko‘rish mumkin. Video muxlislari orasida katta qiziqish uyg‘otdi.

Zebo Rahimova videoga quyidagi izohni qoldirgan:

"Mon-Sen-Mishel qasridan Atlantika okeaniga botib borayotgan quyoshni tomosha qildik. Fransiya."

Zebo RahimovaFransiyaMont-Saint-Michel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sergey Lazarev Mayamidan qariyb 1 million dollarlik hashamatli kvartira sotib oldi!Sergey Lazarev Mayamidan qariyb 1 million dollarlik hashamatli kvartira sotib oldi!Bugun, 01:30Yulduz Usmonova saraton bilan kurashayotgan bolalar holidan xabar oldi (video)Yulduz Usmonova saraton bilan kurashayotgan bolalar holidan xabar oldi (video)Kecha, 17:49Zebo Rahimova bu safar Rapunsel multifilmidagi qasrni hayotda ko‘rganidan hayratda!Zebo Rahimova bu safar Rapunsel multifilmidagi qasrni hayotda ko‘rganidan hayratda!Kecha, 16:48«Kara Sevda» yulduzi Neslihan Atagyul haqida 3 qiziqarli fakt«Kara Sevda» yulduzi Neslihan Atagyul haqida 3 qiziqarli fakt01.08, 20:53Huvaydo Jumayeva: "Ayol o‘z-o‘zidan yomon yo‘lga kirmaydi"Huvaydo Jumayeva: "Ayol o‘z-o‘zidan yomon yo‘lga kirmaydi"01.08, 19:54Ronalduning 12 million dollarlik to‘yi dunyoni hayratga solmoqdaRonalduning 12 million dollarlik to‘yi dunyoni hayratga solmoqda01.08, 17:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida