Joze Mourinyo Moise Keanning oʻyiniga tan bermoqda

·39·Sport
Joze Mourinyo Moise Keanning oʻyiniga tan bermoqda
Qisqacha

Avstriyadagi o'rtoqlik uchrashuvida «Fiorentina» bilan 2:2 hisobida durang o'ynagan «Real Madrid» bosh murabbiyi Joze Mourinyo Italiya klubi hujumchisi Moise Keanning jismoniy imkoniyatlaridan hayratda qoldi. Vorchermayder stadionida kechgan bahsda «Real Madrid»ning yosh va tajribasiz himoyachilari italiyalik futbolchining bosimiga bardosh berolmay qiyinchilikka duch kelishdi va Kean o'z hisobiga gol yozdirib qo'yishga erishdi.

Avstriyadagi oʻrtoqlik uchrashuvida «Fiorentina» bilan 2:2 hisobida durang oʻynagan Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo Italiya klubi hujumchisi Moise Keanning jismoniy imkoniyatlaridan hayratda qoldi. Ushbu bahs mavsumoldi tayyorgarlik doirasida yuqori surʼatda oʻtdi va mutaxassisning eʼtiborini raqib futbolchisining jismoniy ustunligi tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Vorchermayder stadionida kechgan uchrashuvda «Fiorentina» safida harakat qilgan sobiq Yuventus hujumchisi maydondagi faolligi bilan ajralib turdi. Real Madridning yosh va tajribasiz himoyachilari italiyalik futbolchining bosimiga bardosh berolmay qiyinchilikka duch kelishdi va Kean oʻz hisobiga gol yozdirib qoʻyishga erishdi.

Joze Mourinyo yosh himoyachilarning qiyinchiliklari haqida

Uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida Joze Mourinyo oʻz jamoasining oʻyinini tahlil qilar ekan, uchrashuv uch bosqichdan iborat boʻlganini taʼkidladi. Portugaliyalik murabbiyning soʻzlariga koʻra, dastlabki boʻlimda uning shogirdlari yaxshi oʻyin koʻrsatib, ustunlikka erishgan va hisobda oldinda borayotgan edi.

Lekin ikkinchi boʻlimda oʻyin surʼati oʻzgarib, maydondagi kurash jismoniy jihatdan keskinlashdi. Mourinyo oʻzining yosh akademiya tarbiyalanuvchilari Joan va Mario yaxshi harakat qilganini, biroq jismoniy quvvat borasida Moise Kean kabi kuchli raqibga qarshi kurashishda qiynalganini tan oldi.

Moise Keanning kelajagi va transfer mish-mishlari

Turinning Yuventus klubidagi ogʻir davridan keyin oʻyinini tiklab olgan 26 yoshli hujumchining harakatlari Yevropaning bir qator jamoalari eʼtiborini tortmoqda. Xususan, Como klubi ham oʻz hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida italiyalik forvardning harakatlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda.

Joze Mourinyo kabi tajribali mutaxassisning ochiqdan-ochiq bergan ijobiy bahosi va Moise Keanni «monster» deb atashi futbolchining soʻnggi paytlardagi muvaffaqiyatli oʻyinlariga berilgan munosib baho boʻldi. Bu kabi yuqori darajadagi eʼtirof futbolchining transfer bozoridagi qadrini yanada oshirishi kutilmoqda.

Jose MourinhoMoise KeanReal MadridFiorentinaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trent Aleksandr-Arnold Liverpulga qaytishi mumkinmi?Trent Aleksandr-Arnold Liverpulga qaytishi mumkinmi?Bugun, 02:39Vinisius Juniorning vakillari futbolchi haqidagi mish-mishlarni rad etdiVinisius Juniorning vakillari futbolchi haqidagi mish-mishlarni rad etdiBugun, 02:20Liverpul Kurtis Jons bilan shartnomani uzaytirmoqchiLiverpul Kurtis Jons bilan shartnomani uzaytirmoqchiBugun, 01:31Yan Diomandening Real Madridga transferi agentlar nizosi ortidan toʻxtab qoldiYan Diomandening Real Madridga transferi agentlar nizosi ortidan toʻxtab qoldiBugun, 01:20Gvardiol Bernardo Silvaning Real Madridga oʻtganiga munosabat bildirdiGvardiol Bernardo Silvaning Real Madridga oʻtganiga munosabat bildirdiBugun, 00:57Toni Kroos Rodri haqidagi tarqalgan soxta iqtiboslarga munosabat bildirdiToni Kroos Rodri haqidagi tarqalgan soxta iqtiboslarga munosabat bildirdiBugun, 00:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda