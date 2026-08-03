Joze Mourinyo Moise Keanning oʻyiniga tan bermoqda
Avstriyadagi o'rtoqlik uchrashuvida «Fiorentina» bilan 2:2 hisobida durang o'ynagan «Real Madrid» bosh murabbiyi Joze Mourinyo Italiya klubi hujumchisi Moise Keanning jismoniy imkoniyatlaridan hayratda qoldi. Vorchermayder stadionida kechgan bahsda «Real Madrid»ning yosh va tajribasiz himoyachilari italiyalik futbolchining bosimiga bardosh berolmay qiyinchilikka duch kelishdi va Kean o'z hisobiga gol yozdirib qo'yishga erishdi.
Avstriyadagi oʻrtoqlik uchrashuvida «Fiorentina» bilan 2:2 hisobida durang oʻynagan Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo Italiya klubi hujumchisi Moise Keanning jismoniy imkoniyatlaridan hayratda qoldi. Ushbu bahs mavsumoldi tayyorgarlik doirasida yuqori surʼatda oʻtdi va mutaxassisning eʼtiborini raqib futbolchisining jismoniy ustunligi tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Vorchermayder stadionida kechgan uchrashuvda «Fiorentina» safida harakat qilgan sobiq Yuventus hujumchisi maydondagi faolligi bilan ajralib turdi. Real Madridning yosh va tajribasiz himoyachilari italiyalik futbolchining bosimiga bardosh berolmay qiyinchilikka duch kelishdi va Kean oʻz hisobiga gol yozdirib qoʻyishga erishdi.
Joze Mourinyo yosh himoyachilarning qiyinchiliklari haqidaUchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida Joze Mourinyo oʻz jamoasining oʻyinini tahlil qilar ekan, uchrashuv uch bosqichdan iborat boʻlganini taʼkidladi. Portugaliyalik murabbiyning soʻzlariga koʻra, dastlabki boʻlimda uning shogirdlari yaxshi oʻyin koʻrsatib, ustunlikka erishgan va hisobda oldinda borayotgan edi.
Lekin ikkinchi boʻlimda oʻyin surʼati oʻzgarib, maydondagi kurash jismoniy jihatdan keskinlashdi. Mourinyo oʻzining yosh akademiya tarbiyalanuvchilari Joan va Mario yaxshi harakat qilganini, biroq jismoniy quvvat borasida Moise Kean kabi kuchli raqibga qarshi kurashishda qiynalganini tan oldi.
Moise Keanning kelajagi va transfer mish-mishlariTurinning Yuventus klubidagi ogʻir davridan keyin oʻyinini tiklab olgan 26 yoshli hujumchining harakatlari Yevropaning bir qator jamoalari eʼtiborini tortmoqda. Xususan, Como klubi ham oʻz hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida italiyalik forvardning harakatlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda.
Joze Mourinyo kabi tajribali mutaxassisning ochiqdan-ochiq bergan ijobiy bahosi va Moise Keanni «monster» deb atashi futbolchining soʻnggi paytlardagi muvaffaqiyatli oʻyinlariga berilgan munosib baho boʻldi. Bu kabi yuqori darajadagi eʼtirof futbolchining transfer bozoridagi qadrini yanada oshirishi kutilmoqda.
…