Liverpul Kurtis Jons bilan shartnomani uzaytirmoqchi

·29·Sport
Liverpul Kurtis Jons bilan shartnomani uzaytirmoqchi
Qisqacha

Angliya Premyer-ligasining Liverpul jamoasi yarim himoyachisi Kurtis Jonsga yangi shartnoma taklif qilishga tayyorlanmoqda. Futbolchining amaldagi shartnomasi yakuniga yetishiga bir yildan kamroq vaqt qolgani bois, mersisaydliklar uni erkin agent sifatida yoʻqotib qoʻymaslik uchun kelishuvni uzaytirishni rejalashtirmoqda.

talkSPORT nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Angliya Premyer-ligasi grandlaridan biri Liverpul jamoasi yarim himoyachisi Kurtis Jonsga yangi shartnoma taklif qilishga tayyorlanmoqda. Ushbu qaror futbolchining jamoadoshi Dominik Soboslai bilan maydonda yuzaga kelgan qizgʻin bahs-munozarasiga qaramasdan qabul qilingani bilan eʼtiborga molik. Mavsumoldi oʻrtoqlik uchrashuvlarining birida yuz bergan bu tushunmovchilikka qaramay, rahbariyat oʻyinchining uzoq muddatli kelajagini Enfildda saqlab qolishni ustuvor vazifa deb bilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, Kurtis Jonsning amaldagi shartnomasi yakuniga yetishiga bir yildan kamroq vaqt qoldi. Shu boisdan mersisaydliklar futbolchini kelasi mavsum yakunida erkin agent sifatida tekinga yoʻqotib qoʻymaslik uchun uning shartnomasini uzaytirish masalasini jiddiy oʻylamoqda. Transfer bozorida esa yarim himoyachiga xaridorlar yetarli boʻlib, ayniqsa Italiyaning Inter klubi uning xizmatiga qiziqish bildirmoqda.

Inter klubining urinishlari va Liverpulning talablari

Italiya grandining Kurtis Jonsni oʻz safiga qoʻshib olish yoʻlidagi urinishlari davom etmoqda. Milan klubi ingliz yarim himoyachisi uchun ketma-ket takliflar kiritgan boʻlib, dastlabki 25 million yevro va 32 million yevrolik murojaatlar ortidan taxminan 35 million yevro atrofida norasmiy taklif yuborgan edi. Biroq Liverpul bu raqamlarni yetarli deb hisoblamayapti va oʻyinchi uchun kamida 40-50 million yevro talab qilmoqda.

Jurnalist Ben Jeykobsning taʼkidlashicha, Liverpul rahbariyati vositachilar orqali kelayotgan norasmiy muzokaralardan charchagan. Klub mutasaddilari agar Milan klubi chindan ham Kurtis Jonsni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi boʻlsa, toʻgʻridan-toʻgʻri rasmiy taklif bilan chiqishi shartligini qatʼiy bildirdi. Shuningdek, futbolchining oʻzi ham Italiyaga koʻchib oʻtish variantiga ijobiy munosabatda ekani aytilmoqda.

Maydondagi mojaro va jamoadagi muhit

Wrexham jamoasiga qarshi oʻyin vaqtida Kurtis Jons va Dominik Soboslai oʻrtasida sardorlik bogʻichi tufayli yuzaga kelgan keskin tortishuv jamoatchilik eʼtiboridan chetda qolmadi. Oʻsha vaziyatda Jeremi Frimpong va Kostas Tsimikas vaziyatni tinchlantirish uchun aralashishga majbur boʻlgan edi. Shunga qaramay, klub bosh murabbiyi va rahbariyat futbolchilar oʻrtasidagi bu kabi hissiyotlar tezda unutilishiga va mavsum boshlanishidan oldin jamoadagi totuvlik tiklanishiga ishonmoqda.

Agarda transfer oynasi yopilgunga qadar Inter klubi Liverpul talab qilayotgan summani rasman taqdim etmasa, ingliz klubi darhol Kurtis Jons bilan yangi shartnoma imzolash muzokaralariga kirishadi. Shuningdek, Andoni Iraola boshchiligidagi boshqa qiziqish bildirayotgan jamoalar ham vaziyatni diqqat bilan kuzatib turibdi. Hozirgi pallada esa Liverpul oʻz tarbiyalanuvchisining kelajagini toʻliq hal etishni maqsad qilgan.

LiverpulKurtis JonsInterTransferlarAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trent Aleksandr-Arnold Liverpulga qaytishi mumkinmi?Trent Aleksandr-Arnold Liverpulga qaytishi mumkinmi?Bugun, 02:39Vinisius Juniorning vakillari futbolchi haqidagi mish-mishlarni rad etdiVinisius Juniorning vakillari futbolchi haqidagi mish-mishlarni rad etdiBugun, 02:20Joze Mourinyo Moise Keanning oʻyiniga tan bermoqdaJoze Mourinyo Moise Keanning oʻyiniga tan bermoqdaBugun, 01:31Yan Diomandening Real Madridga transferi agentlar nizosi ortidan toʻxtab qoldiYan Diomandening Real Madridga transferi agentlar nizosi ortidan toʻxtab qoldiBugun, 01:20Gvardiol Bernardo Silvaning Real Madridga oʻtganiga munosabat bildirdiGvardiol Bernardo Silvaning Real Madridga oʻtganiga munosabat bildirdiBugun, 00:57Toni Kroos Rodri haqidagi tarqalgan soxta iqtiboslarga munosabat bildirdiToni Kroos Rodri haqidagi tarqalgan soxta iqtiboslarga munosabat bildirdiBugun, 00:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda