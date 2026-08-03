Liverpul Kurtis Jons bilan shartnomani uzaytirmoqchi
Angliya Premyer-ligasining Liverpul jamoasi yarim himoyachisi Kurtis Jonsga yangi shartnoma taklif qilishga tayyorlanmoqda. Futbolchining amaldagi shartnomasi yakuniga yetishiga bir yildan kamroq vaqt qolgani bois, mersisaydliklar uni erkin agent sifatida yoʻqotib qoʻymaslik uchun kelishuvni uzaytirishni rejalashtirmoqda.
talkSPORT nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Angliya Premyer-ligasi grandlaridan biri Liverpul jamoasi yarim himoyachisi Kurtis Jonsga yangi shartnoma taklif qilishga tayyorlanmoqda. Ushbu qaror futbolchining jamoadoshi Dominik Soboslai bilan maydonda yuzaga kelgan qizgʻin bahs-munozarasiga qaramasdan qabul qilingani bilan eʼtiborga molik. Mavsumoldi oʻrtoqlik uchrashuvlarining birida yuz bergan bu tushunmovchilikka qaramay, rahbariyat oʻyinchining uzoq muddatli kelajagini Enfildda saqlab qolishni ustuvor vazifa deb bilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, Kurtis Jonsning amaldagi shartnomasi yakuniga yetishiga bir yildan kamroq vaqt qoldi. Shu boisdan mersisaydliklar futbolchini kelasi mavsum yakunida erkin agent sifatida tekinga yoʻqotib qoʻymaslik uchun uning shartnomasini uzaytirish masalasini jiddiy oʻylamoqda. Transfer bozorida esa yarim himoyachiga xaridorlar yetarli boʻlib, ayniqsa Italiyaning Inter klubi uning xizmatiga qiziqish bildirmoqda.
Inter klubining urinishlari va Liverpulning talablariItaliya grandining Kurtis Jonsni oʻz safiga qoʻshib olish yoʻlidagi urinishlari davom etmoqda. Milan klubi ingliz yarim himoyachisi uchun ketma-ket takliflar kiritgan boʻlib, dastlabki 25 million yevro va 32 million yevrolik murojaatlar ortidan taxminan 35 million yevro atrofida norasmiy taklif yuborgan edi. Biroq Liverpul bu raqamlarni yetarli deb hisoblamayapti va oʻyinchi uchun kamida 40-50 million yevro talab qilmoqda.
Jurnalist Ben Jeykobsning taʼkidlashicha, Liverpul rahbariyati vositachilar orqali kelayotgan norasmiy muzokaralardan charchagan. Klub mutasaddilari agar Milan klubi chindan ham Kurtis Jonsni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi boʻlsa, toʻgʻridan-toʻgʻri rasmiy taklif bilan chiqishi shartligini qatʼiy bildirdi. Shuningdek, futbolchining oʻzi ham Italiyaga koʻchib oʻtish variantiga ijobiy munosabatda ekani aytilmoqda.
Maydondagi mojaro va jamoadagi muhitWrexham jamoasiga qarshi oʻyin vaqtida Kurtis Jons va Dominik Soboslai oʻrtasida sardorlik bogʻichi tufayli yuzaga kelgan keskin tortishuv jamoatchilik eʼtiboridan chetda qolmadi. Oʻsha vaziyatda Jeremi Frimpong va Kostas Tsimikas vaziyatni tinchlantirish uchun aralashishga majbur boʻlgan edi. Shunga qaramay, klub bosh murabbiyi va rahbariyat futbolchilar oʻrtasidagi bu kabi hissiyotlar tezda unutilishiga va mavsum boshlanishidan oldin jamoadagi totuvlik tiklanishiga ishonmoqda.
Agarda transfer oynasi yopilgunga qadar Inter klubi Liverpul talab qilayotgan summani rasman taqdim etmasa, ingliz klubi darhol Kurtis Jons bilan yangi shartnoma imzolash muzokaralariga kirishadi. Shuningdek, Andoni Iraola boshchiligidagi boshqa qiziqish bildirayotgan jamoalar ham vaziyatni diqqat bilan kuzatib turibdi. Hozirgi pallada esa Liverpul oʻz tarbiyalanuvchisining kelajagini toʻliq hal etishni maqsad qilgan.
…