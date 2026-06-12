Frank Leboeuf: Michael Olise ayni damda Lamine Yamal’dan kuchliroq

·28·Sport
Frank Leboeuf: Michael Olise ayni damda Lamine Yamal’dan kuchliroq

Fransiya terma jamoasining sobiq himoyachisi Frank Leboeuf Bavariya vingeri Michael Olise haqida yuqori fikr bildirdi. Uning ta’kidlashicha, 24 yoshli futbolchi ayni damda oʻz pozitsiyasida dunyoning eng yaxshisi boʻlib turibdi va hatto Barselona yulduzi Lamine Yamal’ni ham ortda qoldirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Olise Germaniyadagi debyut mavsumini ajoyib oʻtkazdi. U Bundesliga doirasidagi 32 ta oʻyinda 15 ta gol urib, 19 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Shuningdek, u Bavariya bilan Chempionlar ligasi yarim finaliga qadar yetib bordi va mamlakat kubogini qoʻlga kiritdi. Leboeufning fikricha, aynan Olise 2026-yilgi jahon chempionatida Les Bleus jamoasining asosiy yetakchisi boʻladi.

Lamine Yamal bilan solishtirganda, Leboeuf fransiyalik futbolchining barqarorligini alohida qayd etdi. Ispaniyalik iqtidor sohibi jarohatlar tufayli mavsumni biroz sustroq oʻtkazgan boʻlsa, Olise butun yil davomida yuqori sport formasini saqlab qoldi. “Hozirgi holatda Michael Olise dunyoning eng yaxshi oʻng qanot hujumchisidir”, — deya qoʻshimcha qildi sobiq himoyachi.

Ushbu yorqin oʻyinlar fonida Real Madrid futbolchiga qiziqish bildira boshladi. Xabarlarga koʻra, Florentino Perez fransuz vingeri uchun 150 million yevro toʻlashga tayyor. Bavariya esa 2024-yilda uni 60 million yevroga sotib olgan edi, biroq hozirda uning narxi ikki baravardan koʻproqqa oshgan.

Michael OliseBavariyaLamine YamalReal MadridBarselona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nico Schlotterbeck Real Madrid qiziqishiga munosabat bildirdiNico Schlotterbeck Real Madrid qiziqishiga munosabat bildirdiBugun, 13:55Rodri Lamin Yamalning JCH-2026 ga qanday tayyorgarlik ko‘rayotganini aytdiRodri Lamin Yamalning JCH-2026 ga qanday tayyorgarlik ko‘rayotganini aytdiBugun, 13:08Bavariya Olise uchun 500 million yevrolik taklifni ham rad etishga tayyorBavariya Olise uchun 500 million yevrolik taklifni ham rad etishga tayyorBugun, 12:57Ronaldinio JCH-2026 musobaqasining ochilishi haqida qanday fikr bildirdi?Ronaldinio JCH-2026 musobaqasining ochilishi haqida qanday fikr bildirdi?Bugun, 12:56«Bavariya» Maykl Oliseni hatto 500 million yevroga ham sotmoqchi emas«Bavariya» Maykl Oliseni hatto 500 million yevroga ham sotmoqchi emasBugun, 12:35Brayton Tottenxem himoyachisi Luka Vuskovic uchun 30 million funt taklif qildiBrayton Tottenxem himoyachisi Luka Vuskovic uchun 30 million funt taklif qildiBugun, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...