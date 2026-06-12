Frank Leboeuf: Michael Olise ayni damda Lamine Yamal’dan kuchliroq
Fransiya terma jamoasining sobiq himoyachisi Frank Leboeuf Bavariya vingeri Michael Olise haqida yuqori fikr bildirdi. Uning ta’kidlashicha, 24 yoshli futbolchi ayni damda oʻz pozitsiyasida dunyoning eng yaxshisi boʻlib turibdi va hatto Barselona yulduzi Lamine Yamal’ni ham ortda qoldirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Olise Germaniyadagi debyut mavsumini ajoyib oʻtkazdi. U Bundesliga doirasidagi 32 ta oʻyinda 15 ta gol urib, 19 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Shuningdek, u Bavariya bilan Chempionlar ligasi yarim finaliga qadar yetib bordi va mamlakat kubogini qoʻlga kiritdi. Leboeufning fikricha, aynan Olise 2026-yilgi jahon chempionatida Les Bleus jamoasining asosiy yetakchisi boʻladi.
Lamine Yamal bilan solishtirganda, Leboeuf fransiyalik futbolchining barqarorligini alohida qayd etdi. Ispaniyalik iqtidor sohibi jarohatlar tufayli mavsumni biroz sustroq oʻtkazgan boʻlsa, Olise butun yil davomida yuqori sport formasini saqlab qoldi. “Hozirgi holatda Michael Olise dunyoning eng yaxshi oʻng qanot hujumchisidir”, — deya qoʻshimcha qildi sobiq himoyachi.
Ushbu yorqin oʻyinlar fonida Real Madrid futbolchiga qiziqish bildira boshladi. Xabarlarga koʻra, Florentino Perez fransuz vingeri uchun 150 million yevro toʻlashga tayyor. Bavariya esa 2024-yilda uni 60 million yevroga sotib olgan edi, biroq hozirda uning narxi ikki baravardan koʻproqqa oshgan.
…