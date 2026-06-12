Braziliya Vinicius Junior’dan najot kutmoqda: 2026-yilgi JCh oldidan muammolar

·0·Sport
Braziliya Vinicius Junior’dan najot kutmoqda: 2026-yilgi JCh oldidan muammolar

Vinicius Junior 2024-yilgi "Oltin toʻp"ni qoʻlga kirita olmaganidan soʻng, kerak boʻlsa oʻz natijalarini oʻn barobar yaxshilashga vaʼda berdi. Real Madrid safida ajoyib mavsum oʻtkazib, La Liga va Chempionlar ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritgan braziliyalik yulduz uchun bu sovrin munosib edi. Biroq, uning individual muvaffaqiyatlariga milliy terma jamoadagi sust oʻyini soya soldi. Aynan Braziliya terma jamoasidagi muvaffaqiyatsizliklar uning nufuzli sovrindan mahrum boʻlishiga asosiy sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kopa Amerika-2024 turniri Vinicius Junior uchun haqiqiy sinov boʻlishi kutilgan edi, ammo u chorak finalda sariq kartochkalar sababli diskvalifikatsiya qilindi. Urugvayga qarshi muhim bahsni chetdan kuzatishga majbur boʻlgan hujumchi jamoasining magʻlubiyati uchun masʼuliyatni oʻz zimmasiga oldi. Neymar tarkibga qaytgan boʻlsa-da, 2026-yilgi Jahon chempionati arafasida butun mamlakat umidi yana Vinicius Junior zimmasiga tushmoqda.

Real Madrid safida yildan-yilga oʻsib, dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biriga aylangan Vinicius Junior terma jamoada hali oʻzini koʻrsata olmadi. U Selecao libosida 49 ta oʻyinda maydonga tushib, bor-yoʻgʻi 9 ta gol urgan, ularning aksariyati oʻrtoqlik uchrashuvlariga toʻgʻri keladi. Turnirlardagi samaradorlik koʻrsatkichi esa oʻta pastligicha qolmoqda. Braziliya sariq libosini kiyganida, Madridda koʻrsatadigan shiddati soʻnib qolayotgandek tuyuladi.

Buning asosiy sabablaridan biri taktik yondashuvdir. Neymar jarohatlar bilan kurashayotgan bir paytda, raqiblar bor eʼtiborni Vinicius Junior’ni toʻxtatishga qaratmoqda. Unga qarshi qoʻpol oʻyin va doimiy bosim hujumchining asabiylashishiga va samaradorligi pasayishiga olib kelmoqda. Ilgari Braziliya tarkibida Ronaldinho, Ronaldo Nazario yoki Kaka kabi bir necha yulduzlar boʻlgan boʻlsa, hozirgi jamoada Vinicius Junior’ning oʻrnini bosa oladigan darajadagi ijrochilar yetishmayapti.

Vinicius JuniorBraziliyaReal MadridJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon chempionati tarixidagi eng buyuk yulduzlar: Pele peshqadam, Messi uchinchi o‘rindaJahon chempionati tarixidagi eng buyuk yulduzlar: Pele peshqadam, Messi uchinchi o‘rindaBugun, 16:23Kris Uoddl: Garri Keyn Angliya terma jamoasida erkin harakat qilishi kerakKris Uoddl: Garri Keyn Angliya terma jamoasida erkin harakat qilishi kerakBugun, 16:12Infantino JCH-2026ga chiqolmagan Italiya terma jamoasi haqida hazil qildiInfantino JCH-2026ga chiqolmagan Italiya terma jamoasi haqida hazil qildiBugun, 15:43Ronaldu JCH-2026 turniridagi maqsadlari va O‘zbekiston haqida gapirdiRonaldu JCH-2026 turniridagi maqsadlari va O‘zbekiston haqida gapirdiBugun, 15:35Tottenxemda katta tozalash: Richarlison jamoani tark etishi kutilmoqdaTottenxemda katta tozalash: Richarlison jamoani tark etishi kutilmoqdaBugun, 15:19Frank Leboeuf: Michael Olise ayni damda Lamine Yamal’dan kuchliroqFrank Leboeuf: Michael Olise ayni damda Lamine Yamal’dan kuchliroqBugun, 14:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...