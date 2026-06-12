Braziliya Vinicius Junior’dan najot kutmoqda: 2026-yilgi JCh oldidan muammolar
Vinicius Junior 2024-yilgi "Oltin toʻp"ni qoʻlga kirita olmaganidan soʻng, kerak boʻlsa oʻz natijalarini oʻn barobar yaxshilashga vaʼda berdi. Real Madrid safida ajoyib mavsum oʻtkazib, La Liga va Chempionlar ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritgan braziliyalik yulduz uchun bu sovrin munosib edi. Biroq, uning individual muvaffaqiyatlariga milliy terma jamoadagi sust oʻyini soya soldi. Aynan Braziliya terma jamoasidagi muvaffaqiyatsizliklar uning nufuzli sovrindan mahrum boʻlishiga asosiy sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kopa Amerika-2024 turniri Vinicius Junior uchun haqiqiy sinov boʻlishi kutilgan edi, ammo u chorak finalda sariq kartochkalar sababli diskvalifikatsiya qilindi. Urugvayga qarshi muhim bahsni chetdan kuzatishga majbur boʻlgan hujumchi jamoasining magʻlubiyati uchun masʼuliyatni oʻz zimmasiga oldi. Neymar tarkibga qaytgan boʻlsa-da, 2026-yilgi Jahon chempionati arafasida butun mamlakat umidi yana Vinicius Junior zimmasiga tushmoqda.
Real Madrid safida yildan-yilga oʻsib, dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biriga aylangan Vinicius Junior terma jamoada hali oʻzini koʻrsata olmadi. U Selecao libosida 49 ta oʻyinda maydonga tushib, bor-yoʻgʻi 9 ta gol urgan, ularning aksariyati oʻrtoqlik uchrashuvlariga toʻgʻri keladi. Turnirlardagi samaradorlik koʻrsatkichi esa oʻta pastligicha qolmoqda. Braziliya sariq libosini kiyganida, Madridda koʻrsatadigan shiddati soʻnib qolayotgandek tuyuladi.
Buning asosiy sabablaridan biri taktik yondashuvdir. Neymar jarohatlar bilan kurashayotgan bir paytda, raqiblar bor eʼtiborni Vinicius Junior’ni toʻxtatishga qaratmoqda. Unga qarshi qoʻpol oʻyin va doimiy bosim hujumchining asabiylashishiga va samaradorligi pasayishiga olib kelmoqda. Ilgari Braziliya tarkibida Ronaldinho, Ronaldo Nazario yoki Kaka kabi bir necha yulduzlar boʻlgan boʻlsa, hozirgi jamoada Vinicius Junior’ning oʻrnini bosa oladigan darajadagi ijrochilar yetishmayapti.
…