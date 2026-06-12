Akmal Mozgovoy: “Jahon chempionatini hammamiz intiqlik bilan kutyapmiz”
O‘zbekiston milliy terma jamoasi yarimhimoyachisi Akmal Mozgovoy Jahon chempionati oldidan jamoadagi muhit, tayyorgarlik jarayoni, futbolchilarning ruhiy holati va muxlislar qo‘llab-quvvatlovi haqida fikr bildirdi.
O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi matbuot xizmati bilan suhbatda Mozgovoy milliy jamoada kayfiyat yuqori ekanini ta’kidladi. Uning aytishicha, futbolchilar ham xuddi muxlislar kabi turnir boshlanishini katta hayajon bilan kutmoqda.
“Jamoamizdagi kayfiyat a’lo darajada. Hamma kutib turibdi. Muxlislar kabi o‘zimiz ham turnir boshlanishini kutyapmiz. Tarixda birinchi bor Jahon chempionatining final bosqichiga chiqa oldik. Juda ajoyib voqea bo‘ldi. Hamma uchun muhim”, — dedi Mozgovoy.
Haqiqatan ham, O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun bu turnir oddiy musobaqa emas. Bu — mamlakat futboli tarixida ilk bor ochilayotgan katta sahifa. Yillar davomida kutilgan orzu amalga oshdi va endi “oq bo‘rilar” dunyo futbolidagi eng nufuzli sahnada o‘zini ko‘rsatish imkoniyatiga ega.
Mozgovoy AQSHdagi yig‘in yaxshi o‘tayotganini ham qayd etdi. Uning fikricha, kuchli raqiblarga qarshi o‘tkazilgan o‘rtoqlik uchrashuvlari jamoa uchun jismoniy va ruhiy jihatdan katta tajriba bo‘ldi.
“AQSHdagi yig‘in ham yaxshi o‘tyapti. Katta jamoalarga qarshi o‘rtoqlik o‘yinlari tashkillashtirildi. Bu bahslar ham jismoniy jihatdan, ham ruhiy jihatdan ulkan tajriba bo‘ladi. Maydonga tushganda murabbiylar ko‘rsatmalari bo‘yicha harakat qilamiz”, — dedi yarimhimoyachi.
Jahon chempionati oldidan bunday tayyorgarlik juda muhim. Chunki mundialda raqiblar kuchli, o‘yin sur’ati baland va har bir xato qimmatga tushadi. Kanada va Niderlandiya kabi jamoalarga qarshi nazorat bahslari futbolchilarga xalqaro tempni his qilish, bosim ostida qaror qabul qilish va taktik tartibni mustahkamlash imkonini berdi.
Akmal Mozgovoy o‘z hissiyotlarini so‘z bilan ifodalash qiyin ekanini ham ta’kidladi. U bolaligidan Jahon chempionatida o‘ynagan katta futbolchilarni televizor orqali kuzatib kelganini, endi esa ularga qarshi maydonga tushish imkoniyati paydo bo‘lganini aytdi.
“Tuyg‘ularni aytishga til ojiz. Yoshlikdan katta-katta futbolchilarni televizor orqali ko‘rib kelganmiz. Xudo xohlasa, endi esa ularga qarshi o‘ynaymiz”, — dedi u.
Bu so‘zlar har bir o‘zbekistonlik futbolchi uchun mundialning qanchalik katta ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatadi. Bolalikda orzu qilingan sahnaga chiqish, dunyoning eng kuchli futbolchilariga qarshi o‘ynash va butun mamlakat nomidan maydonga tushish — bu ulkan mas’uliyat va katta g‘urur.
Mozgovoy muxlislar qo‘llab-quvvatlovi jamoaga qo‘shimcha kuch berishini ham alohida ta’kidladi. Uning aytishicha, terma jamoa AQSHda ham, O‘zbekistonda ham muxlislar mehri va ishonchini his qilib turibdi.
“Ham AQSHda, ham O‘zbekistonda bizni ko‘pchilik qo‘llab-quvvatlaydi. Bu qo‘shimcha yordam bo‘ladi, deb o‘ylayman”, — dedi futbolchi.
Katta turnirlarda muxlislar ishonchi futbolchilar uchun juda muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, Jahon chempionatida ilk bor ishtirok etayotgan jamoa uchun har bir duo, har bir qo‘llab-quvvatlov va har bir iliq so‘z ruhiy kuch beradi. Terma jamoa maydonda o‘n bir nafar futbolchi bilan harakat qilsa-da, ular ortida butun xalqning ishonchi turadi.
Yarimhimoyachi o‘z shaxsiy maqsadlari haqida ham gapirdi. Uning ta’kidlashicha, imkoniyatdan kelib chiqib ko‘proq o‘ynash, o‘zini ko‘rsatish istagi bor. Biroq birinchi o‘rinda shaxsiy natija emas, jamoaviy muvaffaqiyat turishi kerak.
“Maqsadim imkoniyatdan kelib chiqib ko‘proq o‘ynash, o‘zimni ko‘rsatish. Jamoaviy o‘rin birinchi o‘rinda. Jamoa ijobiy natija ko‘rsatib, guruhdan chiqib, maksimal ravishda harakat qilish”, — dedi Mozgovoy.
Bu yondashuv terma jamoa ichidagi sog‘lom muhitdan darak beradi. Jahon chempionatida individual mahorat muhim, ammo jamoaviy birdamlik, intizom va umumiy maqsad yanada muhimroq. O‘zbekiston guruh bosqichida kuchli raqiblarga qarshi o‘ynaydi va har bir futbolchining jamoa manfaati uchun harakat qilishi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi.
Mozgovoy suhbat yakunida muxlislarga minnatdorlik bildirib, ulardan oxirigacha qo‘llab-quvvatlashni so‘radi. U milliy jamoa bu ishonchni his qilib turganini ta’kidladi.
“Hammaga katta rahmat. Oxirigacha qo‘llab-quvvatlashingizni so‘raymiz. Biz buni his qilib turibmiz”, — dedi u.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun tarixiy mundial boshlanish arafasida. Futbolchilar tayyor, muxlislar intiq, butun mamlakat esa bir orzu atrofida birlashgan. Endi barcha e’tibor maydonga qaratilgan.
Akmal Mozgovoyning so‘zlari jamoada ishonch, hayajon va katta mas’uliyat borligini ko‘rsatadi. “Oq bo‘rilar” uchun bu turnirda har bir daqiqa muhim bo‘ladi. Muxlislar esa jamoadan faqat bitta narsani kutadi: oxirigacha kurashish, yurakdan o‘ynash va O‘zbekiston sharafini munosib himoya qilish.
…