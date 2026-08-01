Rivian asos solgan Also kompaniyasi oʻzining ilk elektr velosipedlarini yetkazib berishni boshlaydi

·18·Texno
Rivian asos solgan Also kompaniyasi oʻzining ilk elektr velosipedlarini yetkazib berishni boshlaydi
Qisqacha

Rivian tomonidan tashkil etilgan Also startapi bir necha oylik kechikishlardan soʻng oʻzining ilk TM-B rusumli elektr velosipedlarini xaridorlarga yetkazib berishni boshladi. Narxi 4,5 ming dollarni tashkil etuvchi Launch Edition maxsus turkumidagi barcha buyurtmalar sentyabr oyiga qadar egalariga topshirilishi kutilmoqda.

Elektr transport vositalari bozori ishtirokchisi Rivian tomonidan tashkil etilgan Also стартаpi bir necha oylik kechikishlardan soʻng oʻzining ilk TM-B rusumli elektr velosipedlarini xaridorlarga yetkazib berishni boshlashini eʼlon qildi. TechCrunch nashri xabar qilishicha, narxi 4,5 ming dollarni tashkil etuvchi Launch Edition maxsus turkumidagi velosipedlar ishlab chiqaruvchidan AQShdagi omborxonaga yoʻl olgan boʻlib, barcha buyurtmalar sentyabr oyiga qadar egalariga topshirilishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Also loyihasi dastlab 2022 yilda Rivian kompaniyasi ichida yashirin eksperiment sifatida boshlangan edi. Rivian bosh direktori RJ Scaringe ochiq tabiat qoʻynida hordiq chiqarishni xush koʻruvchilar uchun moʻljallangan elektr transport vositalari qatorini elektr velosiped bilan toʻldirish maqsadida ushbu gʻoyani oʻrganib chiqqan edi. Kompaniya bir necha yil davomida ishlanmalar ustida bosh qotirib, hatto dizaynning dastlabki bosqichida mashhur dizayner Jony Iveʼga tegishli LoveFrom agentligini ham jalb qilgan.

2025 yil mart oyida Rivian Also kompaniyasini mustaqil korxona sifatida ajratib chiqargan va Eclipse fondidan 105 million dollar miqdorida sarmoya jalb etilgan. Startap oʻzining ilk TM-B elektr velosipedini oʻsha yilning oktyabr oyida omma eʼtiboriga havola etgandi. Dastlab mahsulotni 2026 yilning bahorida sotuvga chiqarish rejalashtirilgan edi, biroq global taʼminot zanjiridagi uzilishlar sababli muddat iyul oyiga surilgandi.

Taʼminot zanjiridagi muammolar va mijozlar eʼtirozi

Kompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, yetkazib berish muddatining oʻzgarishiga global taʼminot zanjirlaridagi jiddiy bosim sabab boʻlgan. Xomashyo va elektron komponentlarga boʻlgan talabning keskin ortishi TM-B velosipedlari uchun zarur boʻlgan asosiy qismlarni yetkazib berishda vaqtincha qiyinchiliklarni keltirib chiqargan. Shunga qaramay, muhandislik va ishlab chiqarish jamoalari xavfsizlik hamda sifat standartlaridan aslo voz kechmagan holda ishni jadallashtirgan.

Shu bilan birga, bir necha oylik kechikishlar xaridorlarning hafsalasini pir qilib, muloqot yetishmasligidan noroziliklarga sabab boʻldi. Reddit platformasining r/ALSOmicromobility boʻlimida foydalanuvchilar kompaniyaning aniq muddatlarni oʻz vaqtida yetkaza olmagani va yetarli darajada maʼlumot bermaganini qattiq tanqid qilishdi. Also rahbariyati aynan qaysi butlovchi qismlar kechikishga sabab boʻlganini oshkor qilishni istamagan boʻlsada, mijozlarga xizmat koʻrsatish vaqtida yuzaga kelgan ushbu muammolarni bartaraf etishga harakat qilmoqda.

Also kompaniyasining kelgusidagi ulkan rejalari

Also oʻzini oddiy velosiped ishlab chiqaruvchisi emas, balki keng qamrovli transport kompaniyasi sifatida koʻradi. Startap kelgusida Amazon uchun toʻrt gʻildirakli pedalli yuk tashish vositalarini ishlab chiqishni rejalashtirgan. Shuningdek, kompaniya DoorDash uchun avtonom yetkazib berish transport vositasi ustida ham ish olib bormoqda.

Biroq hozirgi bosqichda Also uchun eng asosiy vazifa — oʻzining ilk mahsuloti boʻlgan TM-B elektr velosipedlarini muvaffaqiyatli yetkazib berish va isteʼmolchilar bilan yuzaga kelgan ishonchsizlik muammolarini hal etishdan iborat.

RivianAlsoElektrVelosipedTM-BStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt agentlari sinov muhitidan qochib chiqmoqdaSunʼiy intellekt agentlari sinov muhitidan qochib chiqmoqdaBugun, 03:59Fan olamida yangi qadam: yorugʻlik yordamida kosmik parvozlar sinovdan oʻtkazildiFan olamida yangi qadam: yorugʻlik yordamida kosmik parvozlar sinovdan oʻtkazildiBugun, 03:24Kremniy vodiysida yosh asoschilar davri: imkoniyat va shafqatsiz talablarKremniy vodiysida yosh asoschilar davri: imkoniyat va shafqatsiz talablarBugun, 03:22PlayStation 5 konsollari savdosi 100 millionlik marraga yaqinlashdiPlayStation 5 konsollari savdosi 100 millionlik marraga yaqinlashdiBugun, 02:55Hindiston mobil ilovalar bozorida daromad keltiruvchi davlatga aylanmoqdaHindiston mobil ilovalar bozorida daromad keltiruvchi davlatga aylanmoqdaBugun, 02:26Xitoyda foye-elementlar samaradorligi oshirildi: КПД 29,7 фоizga yetkazildiXitoyda foye-elementlar samaradorligi oshirildi: КПД 29,7 фоizga yetkazildiBugun, 02:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi