Micky van de Ven dunyoning eng yaxshisi boʻlishi uchun Tottenxemdan ketishi kerakmi?

·0·Sport
Micky van de Ven dunyoning eng yaxshisi boʻlishi uchun Tottenxemdan ketishi kerakmi?

Tottenxem jamoasining sobiq himoyachisi Toby Alderweireld niderlandiyalik Micky van de Ven haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, 25 yoshli himoyachi dunyoning eng yaxshilaridan biriga aylanish uchun barcha sifatlarga ega, biroq buning uchun London klubini tark etishi shart emas. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Micky van de Ven 2023-yilning yozida Volfsburg klubidan Tottenxem safiga kelib qoʻshilgan edi. Oʻzining yuqori tezligi bilan tanilgan himoyachi qisqa vaqt ichida Angliya Premer-ligasi darajasiga moslashib ketdi. Hozirda u jamoa safida barcha musobaqalarda 100 ga yaqin oʻyin oʻtkazishga ulgurdi.

Klubning soʻnggi mavsumlardagi natijalari barqaror boʻlmasa-da, Van de Venning shaxsiy koʻrsatkichlari oʻsishda davom etmoqda. Alderweireldning taʼkidlashicha, futbolchining tezligi unga orqa chiziqda katta boʻshliqlarni yopish va yakkama-yakka kurashlarda gʻolib chiqish imkonini beradi. Bu esa zamonaviy futbol uchun juda muhim hisoblanadi.

“Unda dunyoning eng yaxshi markaziy himoyachisi boʻlish uchun potensial yetarli. Albatta, jamoa yaxshi oʻynamayotgan paytda yuqori saviyani saqlab qolish qiyin, lekin u oʻz ustida ishlashda davom etishi kerak. Umid qilamanki, u Tottenxemda qoladi va aynan shu yerda oʻz mahoratini yanada oshiradi”, — deya qoʻshimcha qildi Alderweireld.

Hozirda transfer bozori ochilishi arafasida niderlandiyalik himoyachiga Yevropaning bir qator yetakchi klublari tomonidan qiziqishlar borligi aytilmoqda. Biroq Tottenxem rahbariyati oʻzining asosiy himoyachisini qoʻyib yubormoqchi emas.

TottenxemMicky van de VenAngliya Premer-ligasiTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Rodri uchun harakat boshlasa Manchester Siti uni olib qololmaydiReal Madrid Rodri uchun harakat boshlasa Manchester Siti uni olib qololmaydiBugun, 20:18«Manchester Siti» himoyachisi Jamay Simpson-Pyuzini «Kyoln»ga sotib yubordi«Manchester Siti» himoyachisi Jamay Simpson-Pyuzini «Kyoln»ga sotib yubordiBugun, 20:17Mbappe gol urmasa ham Fransiya bilan chempion bo‘lishga tayyorligini aytdiMbappe gol urmasa ham Fransiya bilan chempion bo‘lishga tayyorligini aytdiBugun, 19:27Muhammad Salah Arne Slot ketishini bilganida Liverpulda qolarmidiMuhammad Salah Arne Slot ketishini bilganida Liverpulda qolarmidiBugun, 19:10Arsenal nima uchun Anthony Gordon transferidan voz kechgani maʻlum boʻldiArsenal nima uchun Anthony Gordon transferidan voz kechgani maʻlum boʻldiKecha, 18:20Akmal Mozgovoy: “Jahon chempionatini hammamiz intiqlik bilan kutyapmiz”Akmal Mozgovoy: “Jahon chempionatini hammamiz intiqlik bilan kutyapmiz”Kecha, 17:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...