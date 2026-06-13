Micky van de Ven dunyoning eng yaxshisi boʻlishi uchun Tottenxemdan ketishi kerakmi?
Tottenxem jamoasining sobiq himoyachisi Toby Alderweireld niderlandiyalik Micky van de Ven haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, 25 yoshli himoyachi dunyoning eng yaxshilaridan biriga aylanish uchun barcha sifatlarga ega, biroq buning uchun London klubini tark etishi shart emas. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Micky van de Ven 2023-yilning yozida Volfsburg klubidan Tottenxem safiga kelib qoʻshilgan edi. Oʻzining yuqori tezligi bilan tanilgan himoyachi qisqa vaqt ichida Angliya Premer-ligasi darajasiga moslashib ketdi. Hozirda u jamoa safida barcha musobaqalarda 100 ga yaqin oʻyin oʻtkazishga ulgurdi.
Klubning soʻnggi mavsumlardagi natijalari barqaror boʻlmasa-da, Van de Venning shaxsiy koʻrsatkichlari oʻsishda davom etmoqda. Alderweireldning taʼkidlashicha, futbolchining tezligi unga orqa chiziqda katta boʻshliqlarni yopish va yakkama-yakka kurashlarda gʻolib chiqish imkonini beradi. Bu esa zamonaviy futbol uchun juda muhim hisoblanadi.
“Unda dunyoning eng yaxshi markaziy himoyachisi boʻlish uchun potensial yetarli. Albatta, jamoa yaxshi oʻynamayotgan paytda yuqori saviyani saqlab qolish qiyin, lekin u oʻz ustida ishlashda davom etishi kerak. Umid qilamanki, u Tottenxemda qoladi va aynan shu yerda oʻz mahoratini yanada oshiradi”, — deya qoʻshimcha qildi Alderweireld.
Hozirda transfer bozori ochilishi arafasida niderlandiyalik himoyachiga Yevropaning bir qator yetakchi klublari tomonidan qiziqishlar borligi aytilmoqda. Biroq Tottenxem rahbariyati oʻzining asosiy himoyachisini qoʻyib yubormoqchi emas.
…