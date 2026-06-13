Barselona Avstraliyaning yosh iqtidoriga qiziqish bildirmoqda
"Colorado Rapids" jamoasining 18 yoshli himoyachisi Lucas Herrington joriy mavsumda MLSning eng yorqin kashfiyotlaridan biriga aylandi. Uning ishonchli oʻyini Yevropaning grand klublari, xususan, Ispaniya chempioni Barselona eʻtiborini tortdi. Markaziy himoyachi oʻzining muvaffaqiyatli ishtiroki orqali Avstraliya terma jamoasining Jahon chempionati uchun qaydnomasidan ham joy olishga ulgurdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Herrington MLSning joriy mavsumida 15 ta uchrashuvda maydonga tushib, bitta gol va bitta assist muallifiga aylandi. Tom Bogertning xabar berishicha, bir qator klublar oʻsmir futbolchini kuzatib bormoqda, biroq ular orasida Barselona eng asosiy daʻvogar sifatida koʻrilmoqda. Hozircha "Colorado Rapids" rahbariyati ushbu transfer boʻyicha rasmiy izoh berishdan bosh tortdi.
Yosh himoyachining muvaffaqiyati Avstraliya futbol federatsiyasi tomonidan ham munosib baholandi. U "Socceroos" tarkibida yaqin kunlarda Turkiyaga qarshi kechadigan bahsda debyut qilishi kutilmoqda. Agar Herrington jamoani tark etsa, u soʻnggi besh yil ichida klub akademiyasi va skautlari tomonidan kashf etilib, katta foyda evaziga sotilgan ikkinchi yirik himoyachiga aylanadi.
Maʻlumot uchun, 2024-yilda "Colorado Rapids" oʻzining yana bir markaziy himoyachisi Moise Bombito transferidan 7,7 million dollar ishlab topgan edi. Ayni damda MLSda tanaffus eʻlon qilingan boʻlib, jamoa oʻyinlari 22-iyuldan davom ettiriladi. Herringtonning oʻsha vaqtga qadar Barselona yoki boshqa bir Yevropa klubiga oʻtish-oʻtmasligi hozircha soʻroq ostida qolmoqda.
…