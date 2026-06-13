Barselona Avstraliyaning yosh iqtidoriga qiziqish bildirmoqda

·29·Sport
Barselona Avstraliyaning yosh iqtidoriga qiziqish bildirmoqda

"Colorado Rapids" jamoasining 18 yoshli himoyachisi Lucas Herrington joriy mavsumda MLSning eng yorqin kashfiyotlaridan biriga aylandi. Uning ishonchli oʻyini Yevropaning grand klublari, xususan, Ispaniya chempioni Barselona eʻtiborini tortdi. Markaziy himoyachi oʻzining muvaffaqiyatli ishtiroki orqali Avstraliya terma jamoasining Jahon chempionati uchun qaydnomasidan ham joy olishga ulgurdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Herrington MLSning joriy mavsumida 15 ta uchrashuvda maydonga tushib, bitta gol va bitta assist muallifiga aylandi. Tom Bogertning xabar berishicha, bir qator klublar oʻsmir futbolchini kuzatib bormoqda, biroq ular orasida Barselona eng asosiy daʻvogar sifatida koʻrilmoqda. Hozircha "Colorado Rapids" rahbariyati ushbu transfer boʻyicha rasmiy izoh berishdan bosh tortdi.

Yosh himoyachining muvaffaqiyati Avstraliya futbol federatsiyasi tomonidan ham munosib baholandi. U "Socceroos" tarkibida yaqin kunlarda Turkiyaga qarshi kechadigan bahsda debyut qilishi kutilmoqda. Agar Herrington jamoani tark etsa, u soʻnggi besh yil ichida klub akademiyasi va skautlari tomonidan kashf etilib, katta foyda evaziga sotilgan ikkinchi yirik himoyachiga aylanadi.

Maʻlumot uchun, 2024-yilda "Colorado Rapids" oʻzining yana bir markaziy himoyachisi Moise Bombito transferidan 7,7 million dollar ishlab topgan edi. Ayni damda MLSda tanaffus eʻlon qilingan boʻlib, jamoa oʻyinlari 22-iyuldan davom ettiriladi. Herringtonning oʻsha vaqtga qadar Barselona yoki boshqa bir Yevropa klubiga oʻtish-oʻtmasligi hozircha soʻroq ostida qolmoqda.

BarselonaTransferlarMLSLucas HerringtonFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mundialdagi ilk durang: Kanada so‘nggi daqiqalarda qutqarildiMundialdagi ilk durang: Kanada so‘nggi daqiqalarda qutqarildiBugun, 22:24Micky van de Ven dunyoning eng yaxshisi boʻlishi uchun Tottenxemdan ketishi kerakmi?Micky van de Ven dunyoning eng yaxshisi boʻlishi uchun Tottenxemdan ketishi kerakmi?Bugun, 21:12Real Madrid Rodri uchun harakat boshlasa Manchester Siti uni olib qololmaydiReal Madrid Rodri uchun harakat boshlasa Manchester Siti uni olib qololmaydiBugun, 20:18«Manchester Siti» himoyachisi Jamay Simpson-Pyuzini «Kyoln»ga sotib yubordi«Manchester Siti» himoyachisi Jamay Simpson-Pyuzini «Kyoln»ga sotib yubordiBugun, 20:17Mbappe gol urmasa ham Fransiya bilan chempion bo‘lishga tayyorligini aytdiMbappe gol urmasa ham Fransiya bilan chempion bo‘lishga tayyorligini aytdiBugun, 19:27Muhammad Salah Arne Slot ketishini bilganida Liverpulda qolarmidiMuhammad Salah Arne Slot ketishini bilganida Liverpulda qolarmidiBugun, 19:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...