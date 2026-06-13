Roberto Karlos Messining JCH-2030 turnirida qatnashishiga ishonmoqda
Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi sayyoramiz ahliga unutilmas hayajon va zavq ulashishda davom etmoqda. Dunyo birinchiligining qizg‘in pallasida futbol afsonalarining fikr-mulohazalari OAV diqqat markazida turibdi. Xususan, Madridning «Real» klubi hamda Braziliya milliy terma jamoasining sobiq afsonaviy chap qanot himoyachisi Roberto Karlos argentinaliklar sardori Lionel Messining kelajagi borasida bashorat qilib, ko‘p millionlik muxlislarni sevintiradigan bayonot berdi.
Dahshatli zarbalar sohibi sifatida nom qozongan braziliyalik sobiq yulduzning fikricha, Leo nafaqat joriy mundialda, balki undan keyingi, ya’ni 2030 yilgi jahon chempionatida ham yashil maydonga tushishi mumkin.
«U o‘z sog‘lig‘iga juda a’lo darajada qaraydi»
Argentinaning nufuzli Ole nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, braziliyalik afsona Lionel Messining buyuk iqtidoriga tan bergan holda, uning uzoq yillar yuqori sport formasini saqlab qola olishiga alohida urg‘u bergan:
«Lionel Messining yashil maydondagi sehrli harakatlarini bevosita kuzatish — har qanday futbol ishqibozi uchun haqiqiy oliy darajadagi zavqdir. U futbol tarixidagi eng yuqori cho‘qqini band etgan o‘yinchi bo‘lib, o‘zida nafis va betakror Janubiy Amerika futbolining butun jozibasini to‘liq namoyon etadi.
Hozir Leo yashil maydondagi har bir go‘zal lahzadan, ushbu yirik musobaqa muhitidan maksimal darajada bahra olib yashashi lozim. Chunki ko‘pchilik futbol jamoatchiligi uchun mazkur jahon chempionati uning faoliyatidagi so‘nggisi bo‘lib tuyulishi mumkin. Biroq men boshqacha fikrdaman: Messi yana bitta mundialda, ya’ni JCH-2030 bahslarida ham bemalol to‘p sura oladi. U o‘z organizmi va sog‘lig‘iga shu qadar professional va a’lo darajada e’tibor qaratadiki, bu jihat unga yana uzoq vaqt davomida eng yuqori saviyada futbol o‘ynashni davom ettirish imkonini beradi».
Jahon chempionatlari tizimi va Lionel Messining ehtimoliy tarixiy yurishlari bilan quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa nomi va davri
O‘tkaziluvchi makonlar
Futbol geniyining maqomi
Roberto Karlosning fikri
Muxlislar uchun ahamiyati
JCH-2026 (Ayni paytda)
AQSH, Kanada va Meksika
Jahonning amaldagi chempioni
Har bir soniyadan zavq olishi kerak
So‘nggi mundial bo‘lmasligi mumkin
JCH-2030 (Istiqbolda)
Marokash, Portugaliya, Ispaniya*
Futbol tarixidagi tirik afsona
Musobaqada ishtirok eta oladi
Reklamani yangilash imkoniyati
Oltindan qimmat matonat va yangi maqsadlar
Roberto Karlosning bu so‘zlari Messining ashaddiy ishqibozlari uchun haqiqiy sovg‘a bo‘ldi, deyish mumkin. Boisi, ko‘pchilik tahlilchilar 30 yoshdan ancha xatlab o‘tgan hujumchining joriy Shimoliy Amerikadagi turnirdan so‘ng milliy terma jamoa bilan xayrlashishini taxmin qilishayotgan edi. Biroq zamondoshimiz bo‘lgan futbol afsonasi o‘z professionalligi bilan har qanday yosh chegaralarini parchalab tashlashga qodirligini bir necha bor isbotlagan.
Ekspertlar tahlili: Futbol mutaxassislarining ta’kidlashicha, 2030 yilgi dunyo birinchiligining ilk ramziy uchrashuvlari Janubiy Amerikada (Urugvay, Argentina va Paragvayda) boshlanishi rejalashtirilgan. Bu omil Lionel Messi uchun vatani va o‘z muxlislari ko‘z o‘ngida yana bir bor tarixiy turnirda ishtirok etish uchun ulkan qo‘shimcha motivatsiya bo‘lib xizmat qilishi hech gap emas.
Futbol sehrgarining mazkur zafarli yo‘li yana qancha davom etishini va u bizga yana qanday mo‘jizalarni taqdim etishini yaqin yillar ichida birgalikda bilib olamiz.
Jahon chempionatining har bir soniyasidagi qaynoq bahslar, Messi va boshqa yulduzlarning ko‘rsatayotgan sehrli o‘yinlari, afsonalarning eksklyuziv fikrlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…