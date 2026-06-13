Roberto Karlos Messining JCH-2030 turnirida qatnashishiga ishonmoqda

·30·Sport
Roberto Karlos Messining JCH-2030 turnirida qatnashishiga ishonmoqda

Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi sayyoramiz ahliga unutilmas hayajon va zavq ulashishda davom etmoqda. Dunyo birinchiligining qizg‘in pallasida futbol afsonalarining fikr-mulohazalari OAV diqqat markazida turibdi. Xususan, Madridning «Real» klubi hamda Braziliya milliy terma jamoasining sobiq afsonaviy chap qanot himoyachisi Roberto Karlos argentinaliklar sardori Lionel Messining kelajagi borasida bashorat qilib, ko‘p millionlik muxlislarni sevintiradigan bayonot berdi.

Dahshatli zarbalar sohibi sifatida nom qozongan braziliyalik sobiq yulduzning fikricha, Leo nafaqat joriy mundialda, balki undan keyingi, ya’ni 2030 yilgi jahon chempionatida ham yashil maydonga tushishi mumkin.

«U o‘z sog‘lig‘iga juda a’lo darajada qaraydi»

Argentinaning nufuzli Ole nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, braziliyalik afsona Lionel Messining buyuk iqtidoriga tan bergan holda, uning uzoq yillar yuqori sport formasini saqlab qola olishiga alohida urg‘u bergan:

«Lionel Messining yashil maydondagi sehrli harakatlarini bevosita kuzatish — har qanday futbol ishqibozi uchun haqiqiy oliy darajadagi zavqdir. U futbol tarixidagi eng yuqori cho‘qqini band etgan o‘yinchi bo‘lib, o‘zida nafis va betakror Janubiy Amerika futbolining butun jozibasini to‘liq namoyon etadi.

Hozir Leo yashil maydondagi har bir go‘zal lahzadan, ushbu yirik musobaqa muhitidan maksimal darajada bahra olib yashashi lozim. Chunki ko‘pchilik futbol jamoatchiligi uchun mazkur jahon chempionati uning faoliyatidagi so‘nggisi bo‘lib tuyulishi mumkin. Biroq men boshqacha fikrdaman: Messi yana bitta mundialda, ya’ni JCH-2030 bahslarida ham bemalol to‘p sura oladi. U o‘z organizmi va sog‘lig‘iga shu qadar professional va a’lo darajada e’tibor qaratadiki, bu jihat unga yana uzoq vaqt davomida eng yuqori saviyada futbol o‘ynashni davom ettirish imkonini beradi».

Jahon chempionatlari tizimi va Lionel Messining ehtimoliy tarixiy yurishlari bilan quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa nomi va davri

O‘tkaziluvchi makonlar

Futbol geniyining maqomi

Roberto Karlosning fikri

Muxlislar uchun ahamiyati

JCH-2026 (Ayni paytda)

AQSH, Kanada va Meksika

Jahonning amaldagi chempioni

Har bir soniyadan zavq olishi kerak

So‘nggi mundial bo‘lmasligi mumkin

JCH-2030 (Istiqbolda)

Marokash, Portugaliya, Ispaniya*

Futbol tarixidagi tirik afsona

Musobaqada ishtirok eta oladi

Reklamani yangilash imkoniyati

Oltindan qimmat matonat va yangi maqsadlar

Roberto Karlosning bu so‘zlari Messining ashaddiy ishqibozlari uchun haqiqiy sovg‘a bo‘ldi, deyish mumkin. Boisi, ko‘pchilik tahlilchilar 30 yoshdan ancha xatlab o‘tgan hujumchining joriy Shimoliy Amerikadagi turnirdan so‘ng milliy terma jamoa bilan xayrlashishini taxmin qilishayotgan edi. Biroq zamondoshimiz bo‘lgan futbol afsonasi o‘z professionalligi bilan har qanday yosh chegaralarini parchalab tashlashga qodirligini bir necha bor isbotlagan.

Ekspertlar tahlili: Futbol mutaxassislarining ta’kidlashicha, 2030 yilgi dunyo birinchiligining ilk ramziy uchrashuvlari Janubiy Amerikada (Urugvay, Argentina va Paragvayda) boshlanishi rejalashtirilgan. Bu omil Lionel Messi uchun vatani va o‘z muxlislari ko‘z o‘ngida yana bir bor tarixiy turnirda ishtirok etish uchun ulkan qo‘shimcha motivatsiya bo‘lib xizmat qilishi hech gap emas.

Futbol sehrgarining mazkur zafarli yo‘li yana qancha davom etishini va u bizga yana qanday mo‘jizalarni taqdim etishini yaqin yillar ichida birgalikda bilib olamiz.

Jahon chempionatining har bir soniyasidagi qaynoq bahslar, Messi va boshqa yulduzlarning ko‘rsatayotgan sehrli o‘yinlari, afsonalarning eksklyuziv fikrlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Roberto CarlosLionel MessiReal MadridBrazilArgentina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ibrahimovich Messi va Ronaldu bahsiga o‘ziga xos javob berdiIbrahimovich Messi va Ronaldu bahsiga o‘ziga xos javob berdiBugun, 01:56Chicago Fire Robert Lewandowski va Leon Goretzka transferi ustida ishlamoqdaChicago Fire Robert Lewandowski va Leon Goretzka transferi ustida ishlamoqdaBugun, 00:31Mundialdagi ilk durang: Kanada so‘nggi daqiqalarda qutqarildiMundialdagi ilk durang: Kanada so‘nggi daqiqalarda qutqarildiBugun, 22:24Barselona Avstraliyaning yosh iqtidoriga qiziqish bildirmoqdaBarselona Avstraliyaning yosh iqtidoriga qiziqish bildirmoqdaBugun, 22:16Micky van de Ven dunyoning eng yaxshisi boʻlishi uchun Tottenxemdan ketishi kerakmi?Micky van de Ven dunyoning eng yaxshisi boʻlishi uchun Tottenxemdan ketishi kerakmi?Bugun, 21:12Real Madrid Rodri uchun harakat boshlasa Manchester Siti uni olib qololmaydiReal Madrid Rodri uchun harakat boshlasa Manchester Siti uni olib qololmaydiBugun, 20:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...