«Bavariya» Maykl Olise bilan yangi shartnoma imzolashga tayyorlanmoqda

·45·Sport
«Bavariya» Maykl Olise bilan yangi shartnoma imzolashga tayyorlanmoqda

Germaniya Bundesligasining amaldagi grandi — Myunxenning «Bavariya» klubi jamoaning bugungi kundagi eng yorqin va betakror yulduzlaridan birini o‘z safida uzoq muddatga saqlab qolish uchun jiddiy qadam tashlashga hozirlanmoqda. Fransiyalik mahoratli yarim himoyachi Maykl Olisening yashil maydondagi sehrli harakatlari myunxenliklar rahbariyatini shu qadar lol qoldirdiki, klub uning amaldagi kelishuvini uzaytirishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Fransiyaning nufuzli L'Équipe nashri mashhur iMiaSanMia insayd manbasiga tayanib xabar tarqatdi.

Myunxenliklar iqtidorli vingerni o‘tgan mavsum davomida ko‘rsatgan fenomenal va ta’sirli o‘yinlari, jamoa muvaffaqiyatlariga qo‘shgan ulkan hissasi uchun munosib taqdirlashni (rag‘batlantirishni) maqsad qilgan.

«Gol+pas» tizimida haqiqiy mo‘jiza

Maykl Olise ortda qolgan mavsumda «Bavariya»ning haqiqiy harakatlantiruvchi kuchiga va asosiy yetakchisiga aylana oldi. Uning ko‘rsatgan statistikasi har qanday futbol mutaxassisini hayratga solishi tabiiy:

  • Urilgan gollar soni: 22 ta

  • Golli uzatmalar (assistlar): 25 ta

  • Jamoaviy yutuqlar: Germaniya Bundesligasi chempionligi va mamlakat Kubogi bosh sovrini

Mana shunday dahshatli sermahsullik evaziga Myunxen klubi ichki frontda oltin dublni rasmiylashtirishga muvaffaq bo‘ldi.

Quyidagi tahliliy jadval orqali 24 yoshli fransuz yulduzining «Bavariya» lageridagi bugungi maqomi va yangi shartnoma tafsilotlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Futbolchining yoshi va ampluasi

O‘tgan mavsumdagi umumiy samaradorligi

Yangi kelishuvning amal qilish muddati

Moliyaviy o‘zgarishlar (Maosh)

Klubning transfer siyosatidagi maqomi

24 yosh, hujumkor yarim himoyachi

47 ta samarali harakat (Gol + Assist)

2026 yilning kuziga qadar

Ikki barobarga oshiriladi

Sotilmaydigan daxlsiz futbolchi

Maosh ikki baravarga oshadi, transfer esa taqiqlanadi

«Bavariya» rahbariyati o‘z sardorlaridan biriga aylanishga ulgurgan futbolchiga Yevropaning boshqa grandlaridan bo‘layotgan qiziqishlarni sovuqqonlik bilan rad etmoqda. Klub uni sotish imkoniyatini umuman muhokama ham qilmayapti. Aksincha, Olise Myunxenda uzoq yillar qolishi kerak. E’tiborli jihati shundaki, fransuz yulduziga taklif qilinayotgan yangi bitim doirasida uning yillik maoshi naqd ikki barobarga oshirilishi kutilmoqda. Bu esa Mayklni «Bavariya»ning eng ko‘p haq to‘lanuvchi top-futbolchilari ro‘yxatiga olib chiqadi.

Muxlislar uchun xotira: Eslatib o‘tamiz, iqtidorli yarim himoyachi 2024 yilning yozida Angliyaning «Kristal Pelas» klubidan Myunxenga ko‘chib o‘tgan edi. U juda qisqa fursat ichida nemis futboliga moslashib, Bundesliganing eng xavfli va yorqin figuralaridan biri sifatida o‘z nomini tarixga muhrlay oldi.

Maykl Olisening «Bavariya» libosidagi yangi zafarlari va ushbu tarixiy shartnoma imzolanishi jarayonini katta qiziqish bilan kuzatib boramiz.

Nemis futbolidagi eng qaynoq xabarlar, «Bavariya» klubining ichki sirlari va transfer olamidagi eng shov-shuvli voqealarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Bayern MunichMichael OliseBundesligaL'ÉquipeGermany
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: AQSH Paragvay terma jamoasini yirik hisobda mag‘lub etdiJCH-2026: AQSH Paragvay terma jamoasini yirik hisobda mag‘lub etdiBugun, 03:20O‘zbekistonlik muxlislar AQSH vizasini olishda to‘siqlarga duch kelishmoqdaO‘zbekistonlik muxlislar AQSH vizasini olishda to‘siqlarga duch kelishmoqdaBugun, 02:54O‘zbekiston JCH-2026 turnirida ishtiroki uchun 9 million dollar ishlab oldiO‘zbekiston JCH-2026 turnirida ishtiroki uchun 9 million dollar ishlab oldiBugun, 02:42Mourino «Real» rahbariyatidan Meyson Grinvudni sotib olishni so‘radiMourino «Real» rahbariyatidan Meyson Grinvudni sotib olishni so‘radiBugun, 02:26«Barselona» Florentino Peresni sudga berish bilan tahdid qildi«Barselona» Florentino Peresni sudga berish bilan tahdid qildiBugun, 02:07Ibrahimovich Messi va Ronaldu bahsiga o‘ziga xos javob berdiIbrahimovich Messi va Ronaldu bahsiga o‘ziga xos javob berdiBugun, 01:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...