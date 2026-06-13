«Bavariya» Maykl Olise bilan yangi shartnoma imzolashga tayyorlanmoqda
Germaniya Bundesligasining amaldagi grandi — Myunxenning «Bavariya» klubi jamoaning bugungi kundagi eng yorqin va betakror yulduzlaridan birini o‘z safida uzoq muddatga saqlab qolish uchun jiddiy qadam tashlashga hozirlanmoqda. Fransiyalik mahoratli yarim himoyachi Maykl Olisening yashil maydondagi sehrli harakatlari myunxenliklar rahbariyatini shu qadar lol qoldirdiki, klub uning amaldagi kelishuvini uzaytirishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Fransiyaning nufuzli L'Équipe nashri mashhur iMiaSanMia insayd manbasiga tayanib xabar tarqatdi.
Myunxenliklar iqtidorli vingerni o‘tgan mavsum davomida ko‘rsatgan fenomenal va ta’sirli o‘yinlari, jamoa muvaffaqiyatlariga qo‘shgan ulkan hissasi uchun munosib taqdirlashni (rag‘batlantirishni) maqsad qilgan.
«Gol+pas» tizimida haqiqiy mo‘jiza
Maykl Olise ortda qolgan mavsumda «Bavariya»ning haqiqiy harakatlantiruvchi kuchiga va asosiy yetakchisiga aylana oldi. Uning ko‘rsatgan statistikasi har qanday futbol mutaxassisini hayratga solishi tabiiy:
Urilgan gollar soni: 22 ta
Golli uzatmalar (assistlar): 25 ta
Jamoaviy yutuqlar: Germaniya Bundesligasi chempionligi va mamlakat Kubogi bosh sovrini
Mana shunday dahshatli sermahsullik evaziga Myunxen klubi ichki frontda oltin dublni rasmiylashtirishga muvaffaq bo‘ldi.
Quyidagi tahliliy jadval orqali 24 yoshli fransuz yulduzining «Bavariya» lageridagi bugungi maqomi va yangi shartnoma tafsilotlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Futbolchining yoshi va ampluasi
O‘tgan mavsumdagi umumiy samaradorligi
Yangi kelishuvning amal qilish muddati
Moliyaviy o‘zgarishlar (Maosh)
Klubning transfer siyosatidagi maqomi
24 yosh, hujumkor yarim himoyachi
47 ta samarali harakat (Gol + Assist)
2026 yilning kuziga qadar
Ikki barobarga oshiriladi
Sotilmaydigan daxlsiz futbolchi
Maosh ikki baravarga oshadi, transfer esa taqiqlanadi
«Bavariya» rahbariyati o‘z sardorlaridan biriga aylanishga ulgurgan futbolchiga Yevropaning boshqa grandlaridan bo‘layotgan qiziqishlarni sovuqqonlik bilan rad etmoqda. Klub uni sotish imkoniyatini umuman muhokama ham qilmayapti. Aksincha, Olise Myunxenda uzoq yillar qolishi kerak. E’tiborli jihati shundaki, fransuz yulduziga taklif qilinayotgan yangi bitim doirasida uning yillik maoshi naqd ikki barobarga oshirilishi kutilmoqda. Bu esa Mayklni «Bavariya»ning eng ko‘p haq to‘lanuvchi top-futbolchilari ro‘yxatiga olib chiqadi.
Muxlislar uchun xotira: Eslatib o‘tamiz, iqtidorli yarim himoyachi 2024 yilning yozida Angliyaning «Kristal Pelas» klubidan Myunxenga ko‘chib o‘tgan edi. U juda qisqa fursat ichida nemis futboliga moslashib, Bundesliganing eng xavfli va yorqin figuralaridan biri sifatida o‘z nomini tarixga muhrlay oldi.
Maykl Olisening «Bavariya» libosidagi yangi zafarlari va ushbu tarixiy shartnoma imzolanishi jarayonini katta qiziqish bilan kuzatib boramiz.
Nemis futbolidagi eng qaynoq xabarlar, «Bavariya» klubining ichki sirlari va transfer olamidagi eng shov-shuvli voqealarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…