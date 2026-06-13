Mourino «Real» rahbariyatidan Meyson Grinvudni sotib olishni so‘radi
Yevropa yashil maydonlarida qizg‘in palla payti boshlangan transfer mavsumi yana bir shov-shuvli va kutilmagan burilishga boy voqelikni taqdim etish arafasida turibdi. Madridning «Real» klubida yangi davrni boshlayotgan afsonaviy bosh murabbiy Joze Mourino jamoa tarkibini yanada kuchaytirish borasida kechiktirib bo‘lmas rejalarini amalga oshirishga kirishdi. Ispaniyaning nufuzli sport nashrlaridan biri — Marca gazetasi tarqatgan maxsus xabarlarga ko‘ra, portugaliyalik tajribali mutaxassis bo‘lajak xaridlar masalasida klub prezidenti Florentino Peres bilan allaqachon jiddiy muzokaralar va muhokamalarga kirishib ketgan.
Madridliklar ustozi «qirollik klubi» rahbariyatiga o‘z transfer ro‘yxatini taqdim etar ekan, unda hech kim kutmagan, futbol jamoatchiligi uchun mutlaqo kutilmagan ism-sharifni ilgari surdi.
Mourinoning kutilmagan tanlovi: Meyson Grinvud!
Insayderlik ma’lumotlariga qaraganda, Joze Mourino ayni paytda Fransiyaning «Marsel» jamoasida to‘p surayotgan ingliz futboli yulduzi, mahoratli vinger Meyson Grinvudni xarid qilish g‘oyasini qat’iy ravishda qo‘llab-quvvatlamoqda. Portugaliyalik mutaxassis ushbu iqtidor sohibi Madrid grandining hujum chizig‘ini yangi bosqichga olib chiqishiga to‘laqonli ishonmoqda. Peres bilan bo‘lib o‘tgan suhbatda Grinvudning o‘yin uslubi «Real Madrid»ning taktik tizimiga juda mos kelishi alohida ta’kidlangan.
Fransiya yashil maydonlaridagi fenomenal mavsum
Meyson Grinvud ortda qolgan yakuniy mavsumni haqiqatan ham o‘ta yuqori va tahsinga loyiq darajada o‘tkazishga muvaffaq bo‘ldi. Fransiya klubi rahbariyati unga to‘liq ishonch bildirganidan so‘ng, ingliz hujumchisi barcha rasmiy musobaqalar doirasida jami 45 ta mas’uliyatli o‘yinda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 26 ta gol kiritishga erishdi. Shuningdek, u jamoadoshlariga 11 ta golli pas yetkazib berib, o‘z universalligini va yuqori "klass" o‘yinchisi ekanini isbotladi.
Futbol ekspertlari sharhi: Grinvudning Fransiyadagi bunday porlashi uning Yevropaning eng top-klublari e’tiboriga tushishini ta’minlashi aniq edi. Biroq Joze Mourinoning «Real Madrid»dagi ilk yurishlarini aynan Meyson transferidan boshlamoqchi ekani, transfer bozoridagi raqobatni bir necha barobarga qizdirib yuborishi shubhasiz. Florentino Peresning ushbu kutilmagan so‘rovga qanday munosabat bildirishi hozirdanoq katta intrigaga aylandi.
Madridning «Real» klubi lageridagi mazkur shov-shuvli transfer voqealari rivoji qanday yakun topishini, Joze Mourinoning qirollik klubidagi yangi inqilobiy qadamlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…