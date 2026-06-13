Mourino «Real» rahbariyatidan Meyson Grinvudni sotib olishni so‘radi

·157·Sport
Mourino «Real» rahbariyatidan Meyson Grinvudni sotib olishni so‘radi

Yevropa yashil maydonlarida qizg‘in palla payti boshlangan transfer mavsumi yana bir shov-shuvli va kutilmagan burilishga boy voqelikni taqdim etish arafasida turibdi. Madridning «Real» klubida yangi davrni boshlayotgan afsonaviy bosh murabbiy Joze Mourino jamoa tarkibini yanada kuchaytirish borasida kechiktirib bo‘lmas rejalarini amalga oshirishga kirishdi. Ispaniyaning nufuzli sport nashrlaridan biri — Marca gazetasi tarqatgan maxsus xabarlarga ko‘ra, portugaliyalik tajribali mutaxassis bo‘lajak xaridlar masalasida klub prezidenti Florentino Peres bilan allaqachon jiddiy muzokaralar va muhokamalarga kirishib ketgan.

Madridliklar ustozi «qirollik klubi» rahbariyatiga o‘z transfer ro‘yxatini taqdim etar ekan, unda hech kim kutmagan, futbol jamoatchiligi uchun mutlaqo kutilmagan ism-sharifni ilgari surdi.

Mourinoning kutilmagan tanlovi: Meyson Grinvud!

Insayderlik ma’lumotlariga qaraganda, Joze Mourino ayni paytda Fransiyaning «Marsel» jamoasida to‘p surayotgan ingliz futboli yulduzi, mahoratli vinger Meyson Grinvudni xarid qilish g‘oyasini qat’iy ravishda qo‘llab-quvvatlamoqda. Portugaliyalik mutaxassis ushbu iqtidor sohibi Madrid grandining hujum chizig‘ini yangi bosqichga olib chiqishiga to‘laqonli ishonmoqda. Peres bilan bo‘lib o‘tgan suhbatda Grinvudning o‘yin uslubi «Real Madrid»ning taktik tizimiga juda mos kelishi alohida ta’kidlangan.

Fransiya yashil maydonlaridagi fenomenal mavsum

Meyson Grinvud ortda qolgan yakuniy mavsumni haqiqatan ham o‘ta yuqori va tahsinga loyiq darajada o‘tkazishga muvaffaq bo‘ldi. Fransiya klubi rahbariyati unga to‘liq ishonch bildirganidan so‘ng, ingliz hujumchisi barcha rasmiy musobaqalar doirasida jami 45 ta mas’uliyatli o‘yinda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 26 ta gol kiritishga erishdi. Shuningdek, u jamoadoshlariga 11 ta golli pas yetkazib berib, o‘z universalligini va yuqori "klass" o‘yinchisi ekanini isbotladi.

Futbol ekspertlari sharhi: Grinvudning Fransiyadagi bunday porlashi uning Yevropaning eng top-klublari e’tiboriga tushishini ta’minlashi aniq edi. Biroq Joze Mourinoning «Real Madrid»dagi ilk yurishlarini aynan Meyson transferidan boshlamoqchi ekani, transfer bozoridagi raqobatni bir necha barobarga qizdirib yuborishi shubhasiz. Florentino Peresning ushbu kutilmagan so‘rovga qanday munosabat bildirishi hozirdanoq katta intrigaga aylandi.

Madridning «Real» klubi lageridagi mazkur shov-shuvli transfer voqealari rivoji qanday yakun topishini, Joze Mourinoning qirollik klubidagi yangi inqilobiy qadamlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Jozé MourinhyuReal MadridMeyson GrinvudFlorentino PeresMarca
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: AQSH Paragvay terma jamoasini yirik hisobda mag‘lub etdiJCH-2026: AQSH Paragvay terma jamoasini yirik hisobda mag‘lub etdiBugun, 03:20O‘zbekistonlik muxlislar AQSH vizasini olishda to‘siqlarga duch kelishmoqdaO‘zbekistonlik muxlislar AQSH vizasini olishda to‘siqlarga duch kelishmoqdaBugun, 02:54O‘zbekiston JCH-2026 turnirida ishtiroki uchun 9 million dollar ishlab oldiO‘zbekiston JCH-2026 turnirida ishtiroki uchun 9 million dollar ishlab oldiBugun, 02:42«Bavariya» Maykl Olise bilan yangi shartnoma imzolashga tayyorlanmoqda«Bavariya» Maykl Olise bilan yangi shartnoma imzolashga tayyorlanmoqdaBugun, 02:14«Barselona» Florentino Peresni sudga berish bilan tahdid qildi«Barselona» Florentino Peresni sudga berish bilan tahdid qildiBugun, 02:07Ibrahimovich Messi va Ronaldu bahsiga o‘ziga xos javob berdiIbrahimovich Messi va Ronaldu bahsiga o‘ziga xos javob berdiBugun, 01:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...