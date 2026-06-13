JCH-2026: AQSH Paragvay terma jamoasini yirik hisobda mag‘lub etdi

·0·Sport
JCH-2026: AQSH Paragvay terma jamoasini yirik hisobda mag‘lub etdi

Butun futbol olamining nigohi Shimoliy Amerika yashil maydonlariga qaratilgan bir paytda, tarixiy JCH-2026 musobaqasining «D» guruhida ham haqiqiy shiddatli bahslarga start berildi. Global futbol bayramining ushbu guruhidagi dastlabki uchrashuv muxlislarga gollarga boy va o‘ta hayajonli lahzalarni taqdim etdi. Musobaqa mezbonlaridan biri hisoblangan AQSH milliy terma jamoasi o‘z maydonida Janubiy Amerikaning xavfli vakili — Paragvay terma jamoasini qabul qilib, raqiblarini 4:1 hisobidagi yirik va ishonchli mag‘lubiyatga uchratdi.

Muhtasham stadionga tashrif buyurgan mahalliy ishqibozlar o‘z suyuklilarining mazmunli o‘yini va hujumkor futbolidan haqiqiy zavq olishdi.

Inglvuddagi gollar shousi va Balogunning dubli

Inglvud shahrida joylashgan mashhur «SoFI Stadium» o‘ziga xos qaynoq atmosfera ostida uchrashuvga mezbonlik qildi. O‘yinning dastlabki daqiqalaridayoq tashabbusni o‘z qo‘liga olgan maydon egalari ketma-ket xavfli hujumlar uyushtirishdi. Bahsning 7-daqiqasidayoq paragvaylik himoyachi Bobadilya o‘z darvozasini ishg‘ol etib qo‘ydi (avtogol) va hisobni ochdi. Shundan so‘ng AQSH terma jamoasining mahoratli hujumchisi Folarin Balogun sahnaga chiqdi. U 31 va 45+5-daqiqalarda raqib to‘rini aniq nishonga olib, birinchi bo‘limning o‘zidayoq dubl qayd etdi va jamoasining ustunligini mustahkamladi.

Ikkinchi bo‘limda mehmonlar muvozanatni tiklashga harakat qilishdi va 73-daqiqada Maurisio tomonidan kiritilgan gol evaziga oradagi farqni qisqartirishdi. Biroq hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+8-daqiqada AQSH futbolining porlayotgan yulduzi Jovanni Reyna yakuniy nuqtani qo‘yib, hisobni yirik ko‘rinishga olib keldi.

Quyidagi maxsus uchrashuv bayonnomasi orqali «D» guruhining dastlabki turidagi tarixiy to‘qnashuv raqamlari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa bosqichi va sanasi

To‘qnash kelgan jamoalar

Yakuniy hisob (Natija)

Gol mualliflari va daqiqalari

O‘yin o‘tkazilgan muhtasham maskan

JCH-2026. «D» guruhi. 1-tur (13 iyun)

AQSH — Paragvay

4 : 1 (Yirik g‘alaba)

Bobadilya 7 (avt), Balogun 31, 45+5, Reyna 90+8 — Maurisio 73

Inglvud shahri, «SoFI Stadium»

Oldinda Turkiya va Avstraliya to‘qnashuvi kutmoqda

Mazkur guruhdagi kurashlar endilikda yanada qiziqarli tus olmoqda. Boisi, «D» kvartetining ikkinchi juftlik bahsi ertaga, ya’ni 14 iyun kuni bo‘lib o‘tadi. Unda kuchli taktik o‘yinga ega bo‘lgan Avstraliya hamda Yevropaning shiddatli va mag‘rur vakili — Turkiya milliy terma jamoalari o‘zaro yashil maydonda kuch sinashishadi. Ushbu qarama-qarshilik ham muxlislar uchun katta intriga taqdim etishi shubhasiz.

Eksportlar sharhi: Mezbon sifatida AQSH terma jamoasining turnirni bunday yirik muvaffaqiyat bilan boshlab olishi ularning pley-off bosqichiga chiqish imkoniyatini sezilarli darajada oshiradi. Balogun va Reynaning ajoyib sport formasida ekanligi turnir davomida boshqa grand jamoalar uchun ham jiddiy xavf tug‘dirishidan dalolat beradi.

Okean ortidagi jahon chempionatining har bir soniyasidagi hayajonli va qaynoq uchrashuvlar, stadionlardagi betakror atmosfera, yulduzlarning gollari va sport olamiga oid eng issiq yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonlik muxlislar AQSH vizasini olishda to‘siqlarga duch kelishmoqdaO‘zbekistonlik muxlislar AQSH vizasini olishda to‘siqlarga duch kelishmoqdaBugun, 02:54O‘zbekiston JCH-2026 turnirida ishtiroki uchun 9 million dollar ishlab oldiO‘zbekiston JCH-2026 turnirida ishtiroki uchun 9 million dollar ishlab oldiBugun, 02:42Mourino «Real» rahbariyatidan Meyson Grinvudni sotib olishni so‘radiMourino «Real» rahbariyatidan Meyson Grinvudni sotib olishni so‘radiBugun, 02:26«Bavariya» Maykl Olise bilan yangi shartnoma imzolashga tayyorlanmoqda«Bavariya» Maykl Olise bilan yangi shartnoma imzolashga tayyorlanmoqdaBugun, 02:14«Barselona» Florentino Peresni sudga berish bilan tahdid qildi«Barselona» Florentino Peresni sudga berish bilan tahdid qildiBugun, 02:07Ibrahimovich Messi va Ronaldu bahsiga o‘ziga xos javob berdiIbrahimovich Messi va Ronaldu bahsiga o‘ziga xos javob berdiBugun, 01:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...