JCH-2026: AQSH Paragvay terma jamoasini yirik hisobda mag‘lub etdi
Butun futbol olamining nigohi Shimoliy Amerika yashil maydonlariga qaratilgan bir paytda, tarixiy JCH-2026 musobaqasining «D» guruhida ham haqiqiy shiddatli bahslarga start berildi. Global futbol bayramining ushbu guruhidagi dastlabki uchrashuv muxlislarga gollarga boy va o‘ta hayajonli lahzalarni taqdim etdi. Musobaqa mezbonlaridan biri hisoblangan AQSH milliy terma jamoasi o‘z maydonida Janubiy Amerikaning xavfli vakili — Paragvay terma jamoasini qabul qilib, raqiblarini 4:1 hisobidagi yirik va ishonchli mag‘lubiyatga uchratdi.
Muhtasham stadionga tashrif buyurgan mahalliy ishqibozlar o‘z suyuklilarining mazmunli o‘yini va hujumkor futbolidan haqiqiy zavq olishdi.
Inglvuddagi gollar shousi va Balogunning dubli
Inglvud shahrida joylashgan mashhur «SoFI Stadium» o‘ziga xos qaynoq atmosfera ostida uchrashuvga mezbonlik qildi. O‘yinning dastlabki daqiqalaridayoq tashabbusni o‘z qo‘liga olgan maydon egalari ketma-ket xavfli hujumlar uyushtirishdi. Bahsning 7-daqiqasidayoq paragvaylik himoyachi Bobadilya o‘z darvozasini ishg‘ol etib qo‘ydi (avtogol) va hisobni ochdi. Shundan so‘ng AQSH terma jamoasining mahoratli hujumchisi Folarin Balogun sahnaga chiqdi. U 31 va 45+5-daqiqalarda raqib to‘rini aniq nishonga olib, birinchi bo‘limning o‘zidayoq dubl qayd etdi va jamoasining ustunligini mustahkamladi.
Ikkinchi bo‘limda mehmonlar muvozanatni tiklashga harakat qilishdi va 73-daqiqada Maurisio tomonidan kiritilgan gol evaziga oradagi farqni qisqartirishdi. Biroq hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+8-daqiqada AQSH futbolining porlayotgan yulduzi Jovanni Reyna yakuniy nuqtani qo‘yib, hisobni yirik ko‘rinishga olib keldi.
Quyidagi maxsus uchrashuv bayonnomasi orqali «D» guruhining dastlabki turidagi tarixiy to‘qnashuv raqamlari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa bosqichi va sanasi
To‘qnash kelgan jamoalar
Yakuniy hisob (Natija)
Gol mualliflari va daqiqalari
O‘yin o‘tkazilgan muhtasham maskan
JCH-2026. «D» guruhi. 1-tur (13 iyun)
AQSH — Paragvay
4 : 1 (Yirik g‘alaba)
Bobadilya 7 (avt), Balogun 31, 45+5, Reyna 90+8 — Maurisio 73
Inglvud shahri, «SoFI Stadium»
Oldinda Turkiya va Avstraliya to‘qnashuvi kutmoqda
Mazkur guruhdagi kurashlar endilikda yanada qiziqarli tus olmoqda. Boisi, «D» kvartetining ikkinchi juftlik bahsi ertaga, ya’ni 14 iyun kuni bo‘lib o‘tadi. Unda kuchli taktik o‘yinga ega bo‘lgan Avstraliya hamda Yevropaning shiddatli va mag‘rur vakili — Turkiya milliy terma jamoalari o‘zaro yashil maydonda kuch sinashishadi. Ushbu qarama-qarshilik ham muxlislar uchun katta intriga taqdim etishi shubhasiz.
Eksportlar sharhi: Mezbon sifatida AQSH terma jamoasining turnirni bunday yirik muvaffaqiyat bilan boshlab olishi ularning pley-off bosqichiga chiqish imkoniyatini sezilarli darajada oshiradi. Balogun va Reynaning ajoyib sport formasida ekanligi turnir davomida boshqa grand jamoalar uchun ham jiddiy xavf tug‘dirishidan dalolat beradi.
Okean ortidagi jahon chempionatining har bir soniyasidagi hayajonli va qaynoq uchrashuvlar, stadionlardagi betakror atmosfera, yulduzlarning gollari va sport olamiga oid eng issiq yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…