Bredli Barkola PSJ bilan kelisha olmay, Angliya grandlari radariga tushdi

·0·Sport
Bredli Barkola PSJ bilan kelisha olmay, Angliya grandlari radariga tushdi

Yevropa futbolida transfer oynasi ochilishi arafasida Parij osmonida kutilmagan ayriliq shabadalari esa boshladi. Fransiyaning eng nufuzli sport nashrlaridan biri hisoblangan L'Équipe gazetasining tarqatgan so‘nggi eksklyuziv xabarlariga ko‘ra, «Pari Sen-Jermen» klubining iqtidorli hujumchisi Bredli Barkola joriy yozgi transfer mavsumida Parij jamoasini butunlay tark etishi mumkin. Liga 1 chempionlari tarkibida o‘z o‘rniga ega bo‘lgan mahoratli futbolchining atrofidagi vaziyat qisqa fursat ichida keskin o‘zgarib ketdi.

Parij klubi rahbariyati ushbu 23 yoshli hujumkor futbolchi bilan amaldagi mehnat shartnomasini uzaytirish borasida anchadan buyon jiddiy muzokaralar olib borayotgan edi. Biroq ortda qolgan 2025-2026 yilgi mavsum yakuniga kelib, bu jarayon kutilmaganda butunlay to‘xtab qoldi.

Tomonlar o‘rtasidagi kelishmovchilik va PSJning qarori

Ma’lum bo‘lishicha, klub mutasaddilari va futbolchining agentlari yangi bitimning moliyaviy hamda taktik shartlari bo‘yicha bir to‘xtamga va umumiy qarorga kela olishmagan. Shu sababli, «Pari Sen-Jermen» rahbariyati fransiyalik iqtidor sohibini jamoada majburan ushlab qolish uchun ortiqcha kuch va qattiq harakat qilib o‘tirmaslikni lozim topdi. Parij grandi agar yozgi transfer oynasida futbolchi bo‘yicha manfaatli va munosib taklif kelib tushsa, uni qo‘yib yuborishga to‘laqonli tayyor ekanliklarini bildirishgan.

Quyidagi tahliliy jadval orqali parijliklar yulduzining ayni paytdagi transfer holati va unga da’vogar bo‘layotgan jahon futboli gigantlari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Futbolchi (Yoshi va ampluasi)

Joriy jamoasi

Shartnoma uzaytirilmaganining sababi

Da’vogar bo‘layotgan Angliya grandlari

Nashr manbasi

Bredli Barkola (23 yosh, Hujumchi)

«Pari Sen-Jermen»

Tomonlar yangi kelishuv bo‘yicha bir qarorga kela olishmadi

«Arsenal» va «Liverpul»

L'Équipe (Fransiya)

Tumanli Albion grandlari o‘rtasidagi jiddiy poyga

Iqtidorli hujumchining transfer bozoriga chiqarilishi esa Yevropaning boshqa top-klublarini darhol harakatga keltirdi. Ayni paytda Bredli Barkolaning xizmatlariga Angliya Premer-ligasining ikki yirik grandi — Londonning «Arsenal» hamda Mersisaydning «Liverpul» jamoalari o‘ta jiddiy qiziqish bildirmoqda. Har ikki klub ham fransiyalik vinger bilan o‘z hujum chizig‘ini yanada kuchaytirishni maqsad qilgan va tez orada rasmiy taklif bilan chiqishga hozirlanmoqda.

Futbol insayderlari fikri: Barkolaning yosh bo‘lishiga qaramay, yuqori tezlikka va driblingga ega ekanligi APL klublari uchun juda mos keladi. «PSJ» rahbariyatining uni qo‘yib yuborishga rozi bo‘lishi «Arsenal» va «Liverpul» o‘rtasidagi transfer jangini yanada qizdirib yuborishi shubhasiz. Parij klubi ushbu kelishuvdan kattagina mablag‘ ishlab olishni ko‘zlamoqda.

Yevropa yashil maydonlaridagi eng shov-shuvli transfer yangiliklari, yulduzli futbolchilarning yangi jamoalarga o‘tishi va futbol olamiga oid eng qaynoq reportajlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: AQSH Paragvay terma jamoasini yirik hisobda mag‘lub etdiJCH-2026: AQSH Paragvay terma jamoasini yirik hisobda mag‘lub etdiBugun, 03:20O‘zbekistonlik muxlislar AQSH vizasini olishda to‘siqlarga duch kelishmoqdaO‘zbekistonlik muxlislar AQSH vizasini olishda to‘siqlarga duch kelishmoqdaBugun, 02:54O‘zbekiston JCH-2026 turnirida ishtiroki uchun 9 million dollar ishlab oldiO‘zbekiston JCH-2026 turnirida ishtiroki uchun 9 million dollar ishlab oldiBugun, 02:42Mourino «Real» rahbariyatidan Meyson Grinvudni sotib olishni so‘radiMourino «Real» rahbariyatidan Meyson Grinvudni sotib olishni so‘radiBugun, 02:26«Bavariya» Maykl Olise bilan yangi shartnoma imzolashga tayyorlanmoqda«Bavariya» Maykl Olise bilan yangi shartnoma imzolashga tayyorlanmoqdaBugun, 02:14«Barselona» Florentino Peresni sudga berish bilan tahdid qildi«Barselona» Florentino Peresni sudga berish bilan tahdid qildiBugun, 02:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi