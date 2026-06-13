Bredli Barkola PSJ bilan kelisha olmay, Angliya grandlari radariga tushdi
Yevropa futbolida transfer oynasi ochilishi arafasida Parij osmonida kutilmagan ayriliq shabadalari esa boshladi. Fransiyaning eng nufuzli sport nashrlaridan biri hisoblangan L'Équipe gazetasining tarqatgan so‘nggi eksklyuziv xabarlariga ko‘ra, «Pari Sen-Jermen» klubining iqtidorli hujumchisi Bredli Barkola joriy yozgi transfer mavsumida Parij jamoasini butunlay tark etishi mumkin. Liga 1 chempionlari tarkibida o‘z o‘rniga ega bo‘lgan mahoratli futbolchining atrofidagi vaziyat qisqa fursat ichida keskin o‘zgarib ketdi.
Parij klubi rahbariyati ushbu 23 yoshli hujumkor futbolchi bilan amaldagi mehnat shartnomasini uzaytirish borasida anchadan buyon jiddiy muzokaralar olib borayotgan edi. Biroq ortda qolgan 2025-2026 yilgi mavsum yakuniga kelib, bu jarayon kutilmaganda butunlay to‘xtab qoldi.
Tomonlar o‘rtasidagi kelishmovchilik va PSJning qarori
Ma’lum bo‘lishicha, klub mutasaddilari va futbolchining agentlari yangi bitimning moliyaviy hamda taktik shartlari bo‘yicha bir to‘xtamga va umumiy qarorga kela olishmagan. Shu sababli, «Pari Sen-Jermen» rahbariyati fransiyalik iqtidor sohibini jamoada majburan ushlab qolish uchun ortiqcha kuch va qattiq harakat qilib o‘tirmaslikni lozim topdi. Parij grandi agar yozgi transfer oynasida futbolchi bo‘yicha manfaatli va munosib taklif kelib tushsa, uni qo‘yib yuborishga to‘laqonli tayyor ekanliklarini bildirishgan.
Quyidagi tahliliy jadval orqali parijliklar yulduzining ayni paytdagi transfer holati va unga da’vogar bo‘layotgan jahon futboli gigantlari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Futbolchi (Yoshi va ampluasi)
Joriy jamoasi
Shartnoma uzaytirilmaganining sababi
Da’vogar bo‘layotgan Angliya grandlari
Nashr manbasi
Bredli Barkola (23 yosh, Hujumchi)
«Pari Sen-Jermen»
Tomonlar yangi kelishuv bo‘yicha bir qarorga kela olishmadi
«Arsenal» va «Liverpul»
L'Équipe (Fransiya)
Tumanli Albion grandlari o‘rtasidagi jiddiy poyga
Iqtidorli hujumchining transfer bozoriga chiqarilishi esa Yevropaning boshqa top-klublarini darhol harakatga keltirdi. Ayni paytda Bredli Barkolaning xizmatlariga Angliya Premer-ligasining ikki yirik grandi — Londonning «Arsenal» hamda Mersisaydning «Liverpul» jamoalari o‘ta jiddiy qiziqish bildirmoqda. Har ikki klub ham fransiyalik vinger bilan o‘z hujum chizig‘ini yanada kuchaytirishni maqsad qilgan va tez orada rasmiy taklif bilan chiqishga hozirlanmoqda.
Futbol insayderlari fikri: Barkolaning yosh bo‘lishiga qaramay, yuqori tezlikka va driblingga ega ekanligi APL klublari uchun juda mos keladi. «PSJ» rahbariyatining uni qo‘yib yuborishga rozi bo‘lishi «Arsenal» va «Liverpul» o‘rtasidagi transfer jangini yanada qizdirib yuborishi shubhasiz. Parij klubi ushbu kelishuvdan kattagina mablag‘ ishlab olishni ko‘zlamoqda.
Yevropa yashil maydonlaridagi eng shov-shuvli transfer yangiliklari, yulduzli futbolchilarning yangi jamoalarga o‘tishi va futbol olamiga oid eng qaynoq reportajlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…