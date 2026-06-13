JCH-2026 turnirida porlashi kutilayotgan eng iqtidorli yosh futbolchilar
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida futbol bo‘yicha tarixiy va dunyodagi eng yirik JCH-2026 musobaqasi rasman start oldi. Bosh sovrin va oltin medallar uchun sayyoramizning 48 ta eng kuchli mamlakat terma jamoalari o‘zaro hayot-mamot janglariga kirishishdi. Tabiiyki, har bir jamoa tarkibida ko‘pni ko‘rgan tajribali yulduzlar bilan bir qatorda, millionlab muxlislarning qalbini zabt etishga shay turgan yangi avlod vakillari ham bor.
Nufuzli xalqaro futbol ekspertlari joriy mundialda o‘z iqtidori va mahorati bilan dunyoni larzaga keltirishi kutilayotgan eng istiqbolli va porloq yosh yulduzlar ro‘yxatini tuzib chiqishdi. Eng quvonarlisi va faxrlisi shundaki, ushbu nufuzli elita ro‘yxatidan O‘zbekiston milliy terma jamoasining mustahkam qo‘rg‘oni — Abduqodir Husanov ham joy oldi!
Quyidagi maxsus tahliliy vizual jadval orqali JCH-2026 musobaqasining eng asosiy yosh kashfiyotlari va ularning transfer maqomi bilan atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:
Futbolchi va mamlakati
Yoshi va joriy klubi
Ekspertlar e’tirofi va asosiy xususiyati
Eng oliy maqomi / Natijasi
Abduqodir Husanov (O‘zbekiston)
22 yosh, «Manchester Siti» (Angliya)
Gvardiolaning eng yaxshi transferi, 50 mln yevrolik himoyachi
O‘zbekistonni ilk bor JCHga boshlab chiqmoqda
Lamin Yamal (Ispaniya)
18 yosh, «Barselona» (Ispaniya)
Yevro-2024 sensatsiyasi, musobaqaning eng chiroyli goli muallifi
Ilk bor katta mundial sahnasida
Niko Uilyams (Ispaniya)
23 yosh, «Atletik Bilbao» (Ispaniya)
Yamal bilan birga dunyoning eng dahshatli qanot juftligi
Klubi bilan 10 yillik shartnoma imzolagan
Jamol Musiala (Germaniya)
23 yosh, «Bavariya» (Germaniya)
Oldindan taxmin qilib bo‘lmaydigan aqlbovar qilmas dribling sohibi
O‘z iqtidorini JCHda isbotlash vaqti keldi
Arda Gyuler (Turkiya)
21 yosh, «Real Madrid» (Ispaniya)
Har 90 daqiqada o‘rtacha 3,6 ta golli vaziyat yaratuvchi pleymeyker
Turkiya termasining bosh yuragi
Abduqodir Husanov — Milliy faxrimiz va «Siti» yulduzi
Yurtimiz futboli tarbiyalanuvchisi bo‘lgan Abduqodir Husanovning transfer evolyutsiyasi va xalqaro maydondagi yurishi haqiqiy ertakni yodga soladi. «Bunyodkor» akademiyasidan chiqqan himoyachimiz dastlab Belarus chempionatining «Energetik-BGU» jamoasida, so‘ngra Fransiyaning kuchli «Lans» klubida toblandi. O‘zining ishonchli va sovuqqon o‘yinlari bilan ko‘plab grandlar e’tiborini tortgan Abduqodir, yakunda naqd 40 million yevro evaziga Angliya va dunyo futboli giganti — «Manchester Siti» safiga borib qo‘shildi.
Dunyoning eng kuchli murabbiyi Pep Gvardiola ham hamyurtimiz haqida gapiraturib, uni klubning uzoq yillarga mo‘ljallangan eng omadli va eng yaxshi xaridlaridan biri deb atadi. Endilikda ushbu mahoratli himoyachimiz O‘zbekiston milliy terma jamoasini o‘z tarixidagi ilk jahon chempionati bahslariga sardorlardek boshlab chiqmoqda.
Koinot darajasidagi vunderkindlar va debyutantlar
Mundialda vakilimizdan tashqari yana bir qator yosh sehrgarlar yashil maydonda mo‘jizalar yaratishga shay turishibdi:
Kenan Yildiz (21 yosh, Turkiya): Arda Gyuler bilan birgalikda maydonda ideal tandem hosil qiladi. Gyuler o‘yin tashkil qilsa, Yildiz o‘zining gol sezish qobiliyati bilan raqiblarni jazolaydi.
Dezire Due (21 yosh, Fransiya): «Pari Sen-Jermen» qanot hujumchisi o‘z tengqurlari orasida eng xavfli va kutilmagan harakatlar qila oladigan futbolchi hisoblanadi. Uning debyuti buyuk karyeraning boshlanishi bo‘lishi kutilmoqda.
Dzion Sudzuki (23 yosh, Yaponiya): Italiyaning «Parma» klubi va kunchiqar yurt terma jamoasining birinchi raqamli posboni. JCH u uchun yapon futbolining yangi ramziga aylanish imkoniyatidir.
Kerim Alaybegovich (18 yosh, Bosniya va Gersegovina): Pley-offning hayot-mamot bahsida Italiya darvozasiga hal qiluvchi penaltini sovuqqonlik bilan kiritib, o‘z vatanini tarixiy musobaqaga olib chiqqan qahramon.
Ekspertlarning maxsus ro‘yxati: Ekspertlar turnirda alohida diqqat qaratish lozim bo‘lgan yana to‘rt nafar yosh iqtidorni tilga olishdi. Bular — 17 yoshidayoq «PSJ» bilan YECHLni yutgan Ibraim Mbaye (18 yosh, Senegal), Yaponiya ichki chempionatidan kelgan yagona vakil Ryunosuke Sato (19 yosh), debyutidayoq Messiga assist qilgan Niko Pas (21 yosh, Argentina) va «Barselona» mudofaasi vakili Pau Kubarsi (19 yosh, Ispaniya).
Xulosa va tarixiy kutish
Joriy JCH-2026 turniri nafaqat Lionel Messi, Krishtianu Ronaldu yoki Harri Keyn kabi afsonalarning so‘nggi yirik yurishi, balki yangi asrning yangi yulduzlari porlab chiqadigan buyuk sahnadir. Butun Markaziy Osiyo va o‘zbekistonlik millionlab futbol ishqibozlarining nigohi esa, shubhasiz, Abduqodir Husanov va jonajon terma jamoamizning tarixiy hamda hayajonli debyutiga qaratiladi. Vatandoshlarimizga ushbu murakkab yo‘lda ulkan zafarlar tilaymiz!
Abduqodir Husanovning AQSH stadionlaridagi qahramonliklari, JCH-2026 kashfiyotlari, eksklyuziv videosharhlar va sport olamidagi eng qaynoq xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…