JCH-2026 turnirida porlashi kutilayotgan eng iqtidorli yosh futbolchilar

·0·Sport
JCH-2026 turnirida porlashi kutilayotgan eng iqtidorli yosh futbolchilar

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida futbol bo‘yicha tarixiy va dunyodagi eng yirik JCH-2026 musobaqasi rasman start oldi. Bosh sovrin va oltin medallar uchun sayyoramizning 48 ta eng kuchli mamlakat terma jamoalari o‘zaro hayot-mamot janglariga kirishishdi. Tabiiyki, har bir jamoa tarkibida ko‘pni ko‘rgan tajribali yulduzlar bilan bir qatorda, millionlab muxlislarning qalbini zabt etishga shay turgan yangi avlod vakillari ham bor.

Nufuzli xalqaro futbol ekspertlari joriy mundialda o‘z iqtidori va mahorati bilan dunyoni larzaga keltirishi kutilayotgan eng istiqbolli va porloq yosh yulduzlar ro‘yxatini tuzib chiqishdi. Eng quvonarlisi va faxrlisi shundaki, ushbu nufuzli elita ro‘yxatidan O‘zbekiston milliy terma jamoasining mustahkam qo‘rg‘oni — Abduqodir Husanov ham joy oldi!

Quyidagi maxsus tahliliy vizual jadval orqali JCH-2026 musobaqasining eng asosiy yosh kashfiyotlari va ularning transfer maqomi bilan atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:

Futbolchi va mamlakati

Yoshi va joriy klubi

Ekspertlar e’tirofi va asosiy xususiyati

Eng oliy maqomi / Natijasi

Abduqodir Husanov (O‘zbekiston)

22 yosh, «Manchester Siti» (Angliya)

Gvardiolaning eng yaxshi transferi, 50 mln yevrolik himoyachi

O‘zbekistonni ilk bor JCHga boshlab chiqmoqda

Lamin Yamal (Ispaniya)

18 yosh, «Barselona» (Ispaniya)

Yevro-2024 sensatsiyasi, musobaqaning eng chiroyli goli muallifi

Ilk bor katta mundial sahnasida

Niko Uilyams (Ispaniya)

23 yosh, «Atletik Bilbao» (Ispaniya)

Yamal bilan birga dunyoning eng dahshatli qanot juftligi

Klubi bilan 10 yillik shartnoma imzolagan

Jamol Musiala (Germaniya)

23 yosh, «Bavariya» (Germaniya)

Oldindan taxmin qilib bo‘lmaydigan aqlbovar qilmas dribling sohibi

O‘z iqtidorini JCHda isbotlash vaqti keldi

Arda Gyuler (Turkiya)

21 yosh, «Real Madrid» (Ispaniya)

Har 90 daqiqada o‘rtacha 3,6 ta golli vaziyat yaratuvchi pleymeyker

Turkiya termasining bosh yuragi

Abduqodir Husanov — Milliy faxrimiz va «Siti» yulduzi

Yurtimiz futboli tarbiyalanuvchisi bo‘lgan Abduqodir Husanovning transfer evolyutsiyasi va xalqaro maydondagi yurishi haqiqiy ertakni yodga soladi. «Bunyodkor» akademiyasidan chiqqan himoyachimiz dastlab Belarus chempionatining «Energetik-BGU» jamoasida, so‘ngra Fransiyaning kuchli «Lans» klubida toblandi. O‘zining ishonchli va sovuqqon o‘yinlari bilan ko‘plab grandlar e’tiborini tortgan Abduqodir, yakunda naqd 40 million yevro evaziga Angliya va dunyo futboli giganti — «Manchester Siti» safiga borib qo‘shildi.

Dunyoning eng kuchli murabbiyi Pep Gvardiola ham hamyurtimiz haqida gapiraturib, uni klubning uzoq yillarga mo‘ljallangan eng omadli va eng yaxshi xaridlaridan biri deb atadi. Endilikda ushbu mahoratli himoyachimiz O‘zbekiston milliy terma jamoasini o‘z tarixidagi ilk jahon chempionati bahslariga sardorlardek boshlab chiqmoqda.

Koinot darajasidagi vunderkindlar va debyutantlar

Mundialda vakilimizdan tashqari yana bir qator yosh sehrgarlar yashil maydonda mo‘jizalar yaratishga shay turishibdi:

  • Kenan Yildiz (21 yosh, Turkiya): Arda Gyuler bilan birgalikda maydonda ideal tandem hosil qiladi. Gyuler o‘yin tashkil qilsa, Yildiz o‘zining gol sezish qobiliyati bilan raqiblarni jazolaydi.

  • Dezire Due (21 yosh, Fransiya): «Pari Sen-Jermen» qanot hujumchisi o‘z tengqurlari orasida eng xavfli va kutilmagan harakatlar qila oladigan futbolchi hisoblanadi. Uning debyuti buyuk karyeraning boshlanishi bo‘lishi kutilmoqda.

  • Dzion Sudzuki (23 yosh, Yaponiya): Italiyaning «Parma» klubi va kunchiqar yurt terma jamoasining birinchi raqamli posboni. JCH u uchun yapon futbolining yangi ramziga aylanish imkoniyatidir.

  • Kerim Alaybegovich (18 yosh, Bosniya va Gersegovina): Pley-offning hayot-mamot bahsida Italiya darvozasiga hal qiluvchi penaltini sovuqqonlik bilan kiritib, o‘z vatanini tarixiy musobaqaga olib chiqqan qahramon.

Ekspertlarning maxsus ro‘yxati: Ekspertlar turnirda alohida diqqat qaratish lozim bo‘lgan yana to‘rt nafar yosh iqtidorni tilga olishdi. Bular — 17 yoshidayoq «PSJ» bilan YECHLni yutgan Ibraim Mbaye (18 yosh, Senegal), Yaponiya ichki chempionatidan kelgan yagona vakil Ryunosuke Sato (19 yosh), debyutidayoq Messiga assist qilgan Niko Pas (21 yosh, Argentina) va «Barselona» mudofaasi vakili Pau Kubarsi (19 yosh, Ispaniya).

Xulosa va tarixiy kutish

Joriy JCH-2026 turniri nafaqat Lionel Messi, Krishtianu Ronaldu yoki Harri Keyn kabi afsonalarning so‘nggi yirik yurishi, balki yangi asrning yangi yulduzlari porlab chiqadigan buyuk sahnadir. Butun Markaziy Osiyo va o‘zbekistonlik millionlab futbol ishqibozlarining nigohi esa, shubhasiz, Abduqodir Husanov va jonajon terma jamoamizning tarixiy hamda hayajonli debyutiga qaratiladi. Vatandoshlarimizga ushbu murakkab yo‘lda ulkan zafarlar tilaymiz!

Abduqodir Husanovning AQSH stadionlaridagi qahramonliklari, JCH-2026 kashfiyotlari, eksklyuziv videosharhlar va sport olamidagi eng qaynoq xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bredli Barkola PSJ bilan kelisha olmay, Angliya grandlari radariga tushdiBredli Barkola PSJ bilan kelisha olmay, Angliya grandlari radariga tushdiBugun, 06:34JCH-2026: AQSH Paragvay terma jamoasini yirik hisobda mag‘lub etdiJCH-2026: AQSH Paragvay terma jamoasini yirik hisobda mag‘lub etdiBugun, 03:20O‘zbekistonlik muxlislar AQSH vizasini olishda to‘siqlarga duch kelishmoqdaO‘zbekistonlik muxlislar AQSH vizasini olishda to‘siqlarga duch kelishmoqdaBugun, 02:54O‘zbekiston JCH-2026 turnirida ishtiroki uchun 9 million dollar ishlab oldiO‘zbekiston JCH-2026 turnirida ishtiroki uchun 9 million dollar ishlab oldiBugun, 02:42Mourino «Real» rahbariyatidan Meyson Grinvudni sotib olishni so‘radiMourino «Real» rahbariyatidan Meyson Grinvudni sotib olishni so‘radiBugun, 02:26«Bavariya» Maykl Olise bilan yangi shartnoma imzolashga tayyorlanmoqda«Bavariya» Maykl Olise bilan yangi shartnoma imzolashga tayyorlanmoqdaBugun, 02:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi